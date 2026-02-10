イトーキ、スポーツ庁「スポーツエールカンパニー2026」に認定。9年連続によりシルバー認定も獲得

株式会社イトーキ

株式会社イトーキ（本社：東京都中央区、社長：湊 宏司）は、社員が行うスポーツ活動の支援や促進に向けた取り組みを実施している企業として、スポーツ庁より「スポーツエールカンパニー2026」に認定されましたことをお知らせします。なお、当社は９年連続の認定となり「シルバー認定」となりました。

「スポーツエールカンパニー認定制度」とは

スポーツ庁では、「働き盛り世代」のスポーツ実施を促進し、スポーツに対する社会的機運の醸成を図ることを目的として、従業員の健康増進のためにスポーツ活動の促進に積極的に取り組む企業を「スポーツエールカンパニー」として認定しています。

「スポーツエールカンパニー」の認定を通算して7～9回受けた企業はシルバー認定の対象となり、当社は昨年に引き続き、シルバー認定を取得しました。シルバー認定は、「スポーツエールカンパニー」認定企業1635社のうち、252社が対象となりました。

イトーキの健康経営

イトーキは、従業員の心身の健康を重要な経営課題と捉えています。その一環として、戦略的な健康経営を更に推進するため、2017年2月に「健康経営宣言」を制定しました。同時に代表取締役社長が委員長を務める組織横断の「健康経営推進委員会」を設置。同委員会を中心に、従業員が心身ともに健康で安全に働くための様々な活動や取り組みを実施継続しています。

東京・日本橋にある本社オフィスでは、2018年から「働き方変革」のありたい姿を明確にし「働くことをポジティブに捉える働き方」や「ABW（Activity Based Working)」を取り入れています。業務内容や気分に応じて時間や場所を自由に選択できる柔軟な働き方と、回遊導線を取り入れたオフィスレイアウトにより、自然と社内を歩く機会が生まれ、日常的な活動量の増加につながっています。こうした環境づくりを通じて、従業員の健康増進を図っています。

今回「スポーツエールカンパニー2026」シルバー認定を受け、今後も、従業員一人ひとりの健康増進に取り組んでいきます。あわせて、健康推進企業としてお客様が健康的に働くことのできるワークプレイスを提案し、オフィスワーカーが健康的に働くことのできる社会の実現を目指していきます。

【イトーキのワークプレイス事業について】

株式会社イトーキは1890年創業。ミッションステートメントに『明日の「働く」を、デザインする。』を掲げ、オフィス家具の製造販売、オフィス空間デザイン、働き方コンサルティング、オフィスデータ分析サービスのほか、在宅ワークや家庭学習用家具、公共施設や物流施設向け機器など、”Tech×Design based on PEOPLE”を強みに、さまざまな「空間」「環境」「場」づくりをサポートしています。

ハイブリッドワークが普及し働く場所や働き方の多様化が進むなか、生産性や創造性を高める空間DX、最適なオフィス運用を伴走型で支援するコンサルティングサービスなども展開。外部デザイナーやパートナー企業との協業も積極的に行い、これからの新しいワークスタイルとワークプレイスを提案しています。