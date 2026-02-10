あの名画に会いに行く。西洋絵画の歴史を堪能する展覧会とフェリシモ「ミュージアム部」がコラボ！名画から生まれた生活雑貨を発売

株式会社フェリシモ

フェリシモが展開する「ミュージアム部」は、京都市京セラ美術館で開催予定の「西洋絵画400年の旅-珠玉の東京富士美術館コレクション」（2026年3月20日～5月24日）とコラボ企画したグッズを、展覧会特設ショップ限定で販売します。英雄・ナポレオンを描いた《サン＝ベルナール峠を越えるボナパルト》のクリアファイルブックとノートブック、ルネ・マグリット《観念》のタオルハンカチという、暮らしの中で楽しめる３アイテムです。

◆「理想と現実」をストックするクリアファイルブック \1,650（税込み）

ジャック＝ルイ・ダヴィッドの工房《サン＝ベルナール峠を越えるボナパルト》を表紙に描いたクリアファイルブックです。裏表紙には、同じシーンを描いたポール・ドラローシュの《アルプス越えのナポレオン》を描いています。

ファイルブックは、A4サイズ8ページ。上部にはめくりやすい見出し付き。見出しには、《サン＝ベルナール峠を越えるボナパルト》の中に描かれているナポレオン軍の兵士たちのイラストをプリントしています。

◆「理想と現実」の裏表を知るノートブック \1,320（税込み）

ジャック＝ルイ・ダヴィッドの工房《サン＝ベルナール峠を越えるボナパルト》を表紙に箔押しプリントしたノートブックです。背表紙には、同じシーンを描いたポール・ドラローシュの《アルプス越えのナポレオン》を箔プリントしています。

箔押しプリントは、表紙に金箔、裏表紙に黒箔を使用しています。ノートは、B6サイズ・リング綴じの中紙80枚。中紙は表紙から40枚が白い紙、裏表紙から40枚が薄灰色の紙です。

◆手のひらで出会うふたつのモチーフ デペイズマンタオルハンカチ \1,800（税込み）

ルネ・マグリットの《観念》という作品をプリントしたタオルハンカチです。リンゴのポケット部分に、人間の部分をたたんで、収納することができます。

収納すると手のひらサイズです。ふわふわと手ざわりのよいタオル素材です。

各商品の詳細をミュージアム部noteでチェック ＞＞ https://note.com/f_museumbu/n/nd98ea3a052aa

◆西洋絵画400年の旅―珠⽟の東京富⼠美術館コレクション

国内外で制作された幅広い時代の絵画・版画・彫刻・写真・陶磁器等を約3万点収蔵する東京富士美術館の西洋絵画コレクションの中から、選りすぐられた80点あまりの作品を展示する展覧会です。

会期：2026年3月20日（金・祝）～5月24日（日）

会場：京都市京セラ美術館 本館 北回廊1階（京都府京都市左京区岡崎円勝寺町124）

展覧会公式HP ＞＞ https://www.ktv.jp/event/seiyoukaiga400/

美術館公式HP ＞＞ https://kyotocity-kyocera.museum/exhibition/20260320-20260524

◆フェリシモ「ミュージアム部(TM)」

美術館、博物館、文学館、記念館など、ミュージアムが大好きなメンバーが集まるフェリシモの公式部活。今よりももっとミュージアムが楽しくなるモノ・コトをお届けします。

・フェリシモ「ミュージアム部」ウェブサイト ＞＞ https://feli.jp/s/pr260210/1/

・X（Twitter）(@f_museumbu) ＞＞ https://twitter.com/f_museumbu

・Instagram(@felissimo_museumbu) ＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_museumbu/

・note ＞＞ https://note.com/f_museumbu

・公式ハッシュタグ： #フェリシモミュージアム部

展覧会、美術館、博物館などミュージアム関係者のみなさまへ

フェリシモ「ミュージアム部」ではパートナー企業を募集しています。コラボレーション、商品開発、卸販売、リース、イベントやPOP UP SHOPの出店のご相談など、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームはこちら ＞＞ https://feli.jp/s/pr2103232/2/

