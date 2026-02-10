現場DXを推進へ。丸文、エッジAIカメラによる工程作業モニタリングシステムを販売

丸文株式会社

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO / COO︓堀越裕史、本社︓東京都中央区、以下、丸文）は、株式会社村田製作所（以下、村田製作所）と株式会社RUTILEA（以下、RUTILEA）が共同開発した「エッジAIカメラによる工程作業モニタリングシステム」の販売を開始いたします。

本システムは、当社が推進する製造現場と物流現場の「つながる」「見える」「使える」DXソリューションにおいて、「見える」役割を担うエッジAIカメラを用いた作業管理ソリューションです。

【背景】

デジタル化が進む現在においても、製造現場や物流倉庫の多くでは、依然として人手に頼る作業工程が残されています。深刻な人手不足や技能継承の困難さに加え、ヒューマンエラーによる品質・生産性への影響は、多くの企業にとって喫緊の課題となっています。

当社はこれらの課題を解決するため、村田製作所の専用ハードウェアとRUTILEAのAIソフトウェアを組み合わせたソリューションを提供します。現場担当者が自ら運用・改善できる環境を整えることで、実効性の高い製造業のDX（デジタルトランスフォーメーション）を実現します。

【本システムの主な特長】

【「つながる」「見える」「使える」DXソリューションとしての展開】

- 専門知識不要、「ノーコード」で現場主導の運用を実現プログラミングなどの専門知識が不要な「ノーコード」で、現場担当者が作業フローの設定やAIモデルの作成・改廃を直感的に行うことができます。そのため、外部の専門業者に作業委託することなく、低コストかつスピーディーにシステムを展開できます。- 設置場所を選ばず、作業モニタリングに特化した専用エッジAIカメラ（村田製作所製）カメラのレンズ部を本体から切り離せる構造を採用しており、狭小スペースや複雑な画角が必要な場所にも柔軟に設置できます。また、素早い動作の検出にも対応しています。エッジAIカメラ（村田製作所製）- リアルタイムでの「ミス検知」と「作業の見える化」AIが人間の骨格や工具の位置関係を推定し、「正しい手順で作業が行われているか」を常時監視。手順ミスや作業の抜け漏れが発生した瞬間に即時検知・通知することで不良品の流出を未然に防ぎます。また、作業時間を自動で記録・リスト化することで、熟練度の定量的な評価や生産計画への反映が可能です。使用イメージ- 現場で完結するエッジ処理（ローカル処理）による高いセキュリティ映像データやAIモデルの処理を工場内のローカル環境で完結させるシステムです。機密性の高い開発データや映像データを外部に持ち出す必要がなく、セキュアな運用が可能です。詳細はこちら :https://www.marubun.co.jp/products/71548/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral

当社は本システムを単体で提供するだけでなく、設備稼働監視や状態監視、Auto-ID製品を用いた業務効率化、在庫進捗から工程の進捗を一元管理できるクラウド型生産管理システム等、周辺のDXソリューションと連携させることで、製造・物流現場全体の最適化を支援します。そして、モノづくり現場のIoT化・DX化による作業・生産効率改善、AI技術での品質向上に貢献します。

製造現場と物流現場の「つながる」「見える」「使える」DXソリューションは、以下よりご覧いただけます。

丸文株式会社について

製造現場と物流現場のDXソリューション :https://www.marubun.co.jp/products/8883/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral

丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。

半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。

「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。

本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1

設立 ：1947 年

代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）、最高執行責任者（COO）堀越裕史

URL ：https://www.marubun.co.jp/

