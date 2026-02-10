専用列車で行く！鹿児島マラソン2026応援ツアー《鹿児島中央発着》発売中！
九州旅客鉄道株式会社
九州旅客鉄道株式会社（以下、JR九州）は、2026年3月1日（日）に開催される「鹿児島マラソン2026」に合わせ、「専用列車で行く！鹿児島マラソン2026応援ツアー」を発売中です。本ツアーでは、昨年度開業した仙巌園駅に停車し、駅ホームからランナーを応援できるほか、重富駅周辺では沿道から間近で声援を送ることができます。ぜひご乗車いただき、ランナーへ熱いエールをお送りください！
１．ツアー概要
（１）ツアー名称：専用列車で行く！鹿児島マラソン2026応援ツアー
（２）出発日：2026年3月1日（日）日帰り
（３）最少催行人員：70名
（４）発着駅：鹿児島中央駅
（５）旅行代金：お一人様あたり 大人2,500円 こども（小学生）1,500円
（６）行 程：
２ 予約方法
インターネット予約（JTB-BÓKUN予約にて、クレジットカード決済限定）
JTB-BÓKUN予約サイト
予約サイトはこちら :
https://widgets.bokun.io/online-sales/9f45d152-5771-4466-8821-9a964830296c/experience/1142225
※「JTB-BÓKUN」は株式会社JTBが運営する予約管理システムです。
３ お問い合わせ
ツアーに関するお問い合わせ先
JR九州トラベルデスク TEL：092-482-1489
営業時間 9:30～12:30、13:30～16:00 ※土・日祝休業
※当ご案内からの旅行のお申し込みは承っておりません。
予約サイトにて旅行内容ならびに条件書をご確認の上、お申し込みをお願いいたします。