AI検索時代、「第三者の声」で売上をつくる

「ナラティブマーケティング*」を提唱するバリューコマース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 最高経営責任者：香川 仁）は、2月26日(木)、27日(金)の2日間、東京ビッグサイトで開催される「イーコマースフェア 東京 2026」に出展します。

AI検索やSNSの普及により、商品やサービスは「企業の発信」ではなく、レビュー、比較記事といった第三者のコンテンツを通じて理解・評価される機会が増えています。こうした流れの中で、第三者の声をいかに生み、どう信頼につなげるかが、eコマースにおける新たな競争軸となりつつあります。

第三者の声で、語られ、信頼され、選ばれる理由として伝えられる。バリューコマースのサービスは、この“語られ方”を設計し、売上につながるナラティブマーケティングを実現します。

*ナラティブマーケティング：広告をファンとともに“共創するストーリー”として育てていく考え方。消費者が体験をベースに語り、その声が別の消費者の感情に寄り添い、信頼を育み、行動へとつなげていく、新たな広告手法。

話題のきっかけをつくる：インフルエンサーによる商品PR投稿（Castbook）

信頼を積み上げる：一般ユーザーによるクチコミ醸成（monicam）

意思決定を後押しする：メディアによる比較・評価コンテンツで魅力を発信（バリューコマース アフィリエイト）

これにより、AI検索時代においても商品やサービスが第三者の文脈で理解され、「見つけられ、選ばれ、売上につながる」状態を構造的に実現します。

イーコマースフェア 東京 2026 の会場では、上記の仕組みを用いた具体的な活用イメージや事例をもとに、第三者の声をどのように売上につなげていくのかを紹介します。

ご紹介サービス

・『バリューコマース アフィリエイト』 実績と信頼のアフィリエイト（成果報酬型広告）サービス

https://www.valuecommerce.ne.jp/ecsite/

・『Castbook』 インフルエンサーと企業をつなぐマッチングサービス

https://media.castbook.jp/

・『monicam』 購買につながる質の高いクチコミをSNSやレビューサイトに発生させ、企業の商品と消費者をつなげるサービス

https://corp.monicam.jp/

【ブース来訪者限定特典】（※代理店様は適用外）

・成果報酬型広告『バリューコマース アフィリエイト』

初期費用5万円（税別）→無料

・SNS特化型モニターキャンペーン＆クチコミ生成サービス『monicam』

初期費用30万円（税別）→無料

事前もしくは事後アンケート 5万円（税抜）→無料

・インフルエンサーと企業をつなぐマッチングサービス『Castbook』

10人以上のお申込みで施策費用の合計金額から20％OFF

※最低料金（2万円）以上×10人で適用可能

※オプション料金は値引きの対象外

【バリューコマース 出展ブース詳細】

イベント名称：イーコマースフェア 東京 2026（第19回）

会期：2026年2月26日(木)～2月27日(金) 午前10時―午後5 時

会場：東京ビッグサイト 東7ホール

アクセス：https://www.bigsight.jp/visitor/access/

入場料：無料

主催：インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

公式サイト：https://www.ecfair.jp/

小間番号：H-16

下記ページより、ご来場登録手続きをお願いいたします。

https://www.ecfair.jp/visitortop/

【バリューコマース株式会社について】

バリューコマースは、コマース事業および旅行事業領域において、テクノロジーとデータを活用した集客・販売促進支援、ならびにデジタルトランスフォーメーション（DX）を支援しています。広告主やパートナー企業のビジネス成長を支援する多様なマーケティングソリューションを提供。さらに、宿泊・旅行事業者向けのブッキングエンジンを通じて、予約管理や直販強化など、旅行業界のDX推進にも貢献しています。

私たちは、先進的なテクノロジーと豊富なデータを基盤に、企業・消費者・社会が価値を共創する持続可能な未来の実現に取り組んでいます。

https://www.valuecommerce.co.jp/

