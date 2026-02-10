【LINEギフト】バレンタイン特集を公開。人気ギフトが抽選で8.8万人以上に当たる『ギフトくじ』が本日より開始

LINEヤフー株式会社

LINEヤフー株式会社が提供する、「LINE」を通じて友だちにさまざまなプレゼントを贈ることができるサービス「LINEギフト」は、『バレンタインギフト特集』を公開し、本日より対象商品を贈ると抽選に参加できる『バレンタインギフトくじ』を開始します。

今年のバレンタイン特集は、「好きも感謝も応援も、ぜんぶバレンタイン。」を全体テーマに、本命・義理といった従来の枠にとらわれず、「ありがとう」「おつかれさま」など、さまざまな気持ちを自由に、カジュアルに贈れるバレンタインを提案します。そして、恋人だけでなく、友人や家族、身近な人たちとのつながりを深めるきっかけとなるコミュニケーションを後押しします。

■LoveもLikeも気持ちの数だけ楽しめる『バレンタイン特集』を公開！

近年、バレンタインは恋人同士の特別なイベントから、身近な人に感謝を伝える日やチョコレートを楽しむ日として変化しています。「LINEギフト」でも、家族や友人、同僚同士で贈り合えるeギフトなどカジュアルなギフトも人気となっています。そうした価値観の広がりに合わせ、今年はチョコレートやスイーツに加え、ドリンク、コスメ、雑貨、カタログギフトなど、幅広いカテゴリの商品をラインアップし、気持ちの数だけ選択肢が広がるバレンタインを提案します。

特集ページでは、「ゴディバ」「リンツ（Lindt）」などのベストセラーをはじめ、クッキーやマカロンなど、かわいらしいパッケージを厳選した「ときめき激カワギフト」など、チョコレート以外でも喜ばれる厳選スイーツを紹介しています。価格帯別・カテゴリ別・相手の好み別といった多様な切り口で、ギフト選びをサポートします。

また、バレンタイン期間中のギフト利用を後押しする各種クーポンを配布します。いつもは少し贅沢で、特別な日に選びたくなるスイーツやギフトも、いつもと同じ予算で、ワンランク良いものを贈りやすくなります。

特集商品に使える「10%OFFクーポン」に加え、「PRESS BUTTER SAND」「アンリ・シャルパンティエ」などの人気ショップで20%OFFとなる「ショップクーポン」も用意しています。

バレンタイン特集

URL: https://lin.ee/pkXsXQ8

※スマートフォン限定/「LINE」が起動

「バレンタインクーポン」（10%OFF）

配布期間：2026年1月14日（水）11:00 ～ 2026年2月15日（日）10:59

利用期間：2026年1月14日（水）11:00 ～ 2026年2月15日（日）23:59

※3,000円以上100,000円以下の商品が対象です（一部商品を除く）

「バレンタイン配送ギフトクーポン」（10%OFF）

配布期間：2026年2月2日（月）11:00 ～ 2026年2月15日（日）10:59

利用期間：2026年2月2日（月）11:00 ～ 2026年2月15日（日）23:59

※一部商品を除く

「バレンタインeギフトクーポン」（10%OFF）

配布期間：2026年2月2日（月）11:00 ～ 2026年2月15日（日）10:59

利用期間：2026年2月2日（月）11:00 ～ 2026年2月15日（日）23:59

※2,500円以上の商品が対象です（一部商品を除く）

■ペアで抽選に参加できる『バレンタインギフトくじ』

贈る楽しさをさらに広げる企画として、期間中に対象商品を贈るだけでギフトを贈った人、受け取った人がペアで抽選に参加できる『バレンタインギフトくじ』を本日より開始します。

『バレンタインギフトくじ』キャンペーン

URL: https://lin.ee/oMx1S7K

※スマートフォン限定/「LINE」が起動

『バレンタインギフトくじ』の3つのポイント

1. 抽選くじ付きメッセージ

対象商品を贈ると、「ギフトくじ抽選番号」つきのメッセージが届き、贈る側・受け取る側の双方が抽選に参加でき、当選した場合は、後日、贈り手・受け取り手の両方に「LINEギフト」で人気の商品が届きます。

2. 初めて登場する2種類のギフトくじ

贈る気持ちの違いに合わせて、2種類の『バレンタインギフトくじ』を用意しました。

友だちくじ

感謝や応援、「おつかれさま」など、カジュアルな気持ちを伝えやすいeギフトが対象のギフトくじです。

景品は、「スターバックス」のドリンクチケット（500円）、コンビニで交換できる「ブラックサンダー」が、合計85,000人に当たります。

友だちや同僚、ママ友・パパ友など、日常のコミュニケーションの延長で贈りやすいギフト体験を提供します。

プレミアムくじ

特別感のあるeギフトが対象のギフトくじです。

景品は、「ZOZOTOWN」のギフトポイント（10,000円分）、「かたい信用やわらかい肉 肉のいとう」の「杜の都仙台名物 肉厚牛たん 300g」、「BARTH」の「薬用中性重炭酸入浴剤9錠（3回分 無着色）」が合計3,300人に当たります。

特別な気持ちを、しっかり伝えたい人への贈り物として、ワンランク上のギフト体験を演出します。

3. ギフトくじを気軽に楽しめるクーポン

バレンタインイベントを楽しめる、人気eギフトを対象として抽選くじ付きクーポンを配布します。「友だちくじ」では50%OFF、「プレミアムくじ」では25%OFFが適用され、1枚のクーポンで最大10人まで贈ることができます。（一部商品は対象外）

クーポン配布・利用期間

友だちくじ：2026年2月10日（火）11:00～2026年2月14日（土）23:59

プレミアムくじ：2026年2月13日（金）11:00～2026年2月14日（土）23:59

※対象商品の在庫がなくなり次第、順次販売終了

※ギフトくじ対象商品のみ利用可能

※友だち宛のギフトに利用可能（同一宛先への2回以上の利用は不可）

※1人が獲得できる上限は3枚まで

※クーポンの利用額が上限に達した場合、早期終了する可能性あり

「LINEギフト」は、今後もユーザーの多様なギフトシーンに寄り添うとともに、“相手ありき”のはずさないギフトを贈れるサービスの提供を追求していきます。