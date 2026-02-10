ヘラルボニー、パリのトレンド発信地マレ地区にて初ポップアップ開催

株式会社ヘラルボニー

株式会社ヘラルボニーが展開するブランド「HERALBONY（ヘラルボニー）」は、2026年2月9日（月）から3月31日（月）までの約2ヶ月間、パリ・マレ地区の「HIS PARIS CONCEPT STORE」にて、ポップアップストアを開催いたします。



HERALBONYがパリでポップアップを実施するのは、今回が初の試みとなります。開催地である「HIS PARIS CONCEPT STORE」は、パリの文化とトレンドの中心地・マレ地区に位置し、日本の文化や魅力を世界の人々に向けて長年発信してきた拠点です。



この場所を通じて、ヘラルボニーはパリに根を下ろしていくブランドとして、異彩を放つ作家たちによるアートと、その魅力を日常に届ける美しいプロダクトを発信していきます。



また、POP UP開催を記念して、 2026年2月12日（木）と、2026年3月14日（土）には同店にて、ヘラルボニー契約作家・Serge Stefoglo（セルジュ・ステフォグロ）と、Helene Dum.（エレン・デュム）によるライブペインティングイベントを実施いたします。

POP UP STORE概要

開催期間： 2026年2月9日（月）～3月31日（月）

開催場所： HIS PARIS CONCEPT STORE

営業時間：月～金曜 12:00-19:30 / 土曜 11:00-19:00

住所：2 rue du renard, Paris, France 75004

販売商品：シグネチャープロダクトであるシルクスカーフ9種類と人気のサブバッグを中心に、HERALBONYの人気商品を幅広くセレクト

＜起用アート／作家＞ （順不同）

「森の道ｰ青い森」田崎 飛鳥 / Asuka Tazaki

「うし」田崎 星 清美 / Kiyomi Hoshi

「迷路」高田 祐 / Yu Takada

「タイトル不明」中川ももこ / Momoko Nakagawa

「タイトル不明」中尾 涼 / Ryo Nakao

「ヴェネチアのフルーツ船」 吉田 裕志 / Hiroshi Yoshida

「かえでのチョキチョキ」輪島 楓 / Kaede Wajima

「りんごのブーケ」 三谷 由芙 / Yuh Mitani

「青春のバラード」森 啓輔 / Keisuke Mori

「（無題）（青）」 工藤 みどり / Midori Kudo

「気持ち」衣笠 泰介 / Taisuke Kinugasa

ライブペインティング参加アーティスト プロフィール

《 Untitled 》 Serge Stefoglo（セルジュ・ステフォグロ）

フランス・ナンテール アトリエA92



物心ついたときからの完璧主義者で、制作においてはコンピューターにも匹敵するほどの精密さを追求しする。彼の創作はしばしば、モノクロの構成を特徴とし、黒と白の鮮やかなコントラストを際立たせています。卓越した細部へのこだわりを備えたセルジュの作品は、緻密さとミニマリズムの美を探求し、見過ごされがちな繊細なニュアンスへと視線を導く。彼のスタイルは、シンプルさと正確さが融合することで、洗練された美学を体現し、卓越した技術と忍耐の結晶である。



ライブペインティング開催日時：2月12日（木）19:00～20:00

※ 招待制Vernissage・関係者のみ

《 Arômes（香り）》 Helene Dum.（エレン・デュム）

フランス・ナンテール アトリエA92



エレンはフランス・ナンテールの「アトリエ A92」に参加するまで、長いあいだ絵とは縁のない生活を送ってきた。水彩やカラーインクを主に使いながら、時には他の画材を取り入れ、手の動きや感触をそのまま表現に生かすこともある。重なりや構図、透明感などの要素を巧みに組み合わせ、作品に繊細な表情を与えながら、見る度に新たな発見を誘う世界を描き出してゆく。自然や動物から着想を得ることが多く、またお菓子やケーキ、そして世界各地の料理を味わうことも日々の楽しみの一つ。絵を描くこと以外でも新しい刺激を求めており、いつかスカイダイビングに挑戦してみたいと語る。その好奇心と探究心が、静かに創作の原動力となって息づいている。



ライブペインティング開催日時：3月14日（土）14:00～15:00

※ 観覧無料・予約不要



【株式会社ヘラルボニー概要】

「異彩を、 放て。」をミッションに、障害のイメージ変容と福祉を起点に新たな文化の創出を目指すクリエイティブカンパニー。障害のある作家が描く2,000点以上のアート作品をIPライセンスとして管理し、正当なロイヤリティを支払うことで持続可能なビジネスモデルを構築。自社ブランド「HERALBONY」の運営をはじめ、企業との共創やクリエイティブを通じた企画・プロデュース、社員研修プログラムを提供するほか、国際アートアワード「HERALBONY Art Prize」の主催など、アートを軸に多角的な事業を展開しています。2024年9月より海外初の子会社としてフランス・パリに「HERALBONY EUROPE」を設立。



会社名：株式会社ヘラルボニー / HERALBONY Co.,Ltd.

所在地：岩手県盛岡市開運橋通2-38（本社）、〒104-0061 東京都中央区銀座2丁目5－16 銀冨ビル3F受付（東京拠点）

代表者：松田 崇弥、松田 文登



コーポレートサイト：https://www.heralbony.jp

オンラインストア：https://heralbony.com/



アートデータにおける著作権表示のお願い：

本文書に掲載されているアート作品の画像データは、すべて著作権者の貴重な作品です。これらの写真を使用する際には、必ず作品タイトルと作家名をご記載ください。