「進撃の巨人Brave Order」進撃ブレオダブレオダ4周年大進撃祭！

株式会社enish

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳 孝平、以下enish）は、アニメ『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム最新作「進撃の巨人Brave Order」にて、2026年2月10日（火）より、ブレオダ4周年大進撃祭を開催！今ならガチャなどに使用できる赤輝石が最大6,000個もらえちゃう！またブレオダ4周年大進撃祭前半ミッションではアルミンの特別な衣装、麗装の下に集う者たちイベントでは育成素材の熟練技能書が最大300個がGET可能！その他、最新情報はゲーム公式サイト・ゲーム公式X（旧Twitter）アカウントにて随時公開して行きますので、ぜひご覧ください。

ゲームアプリ「進撃の巨人Brave Order」公式サイト

https://shingeki-bo.enish.com/

■麗装の下に集う者たちガチャ開催！

▼開催期間

2026/2/10(月) ～ 2026/3/6(金) 23:59 まで

▼ガチャ詳細

・新登場の【祝典麗装】ミカサ・アッカーマン/【祝典麗装】アルミン・アルレルト/

【祝典麗装】エレン・イェーガーがピックアップされたガチャ。

・青輝石限定の「麗装の下に集う者たちステップアップガチャ」では

Step5でピックアップ★4団員が1体確定！

▼★4ピックアップ対象

・【祝典麗装】ミカサ・アッカーマン/ 前衛 / 攻撃型

・【祝典麗装】アルミン・アルレルト/ 前衛 / 支援型

・【祝典麗装】エレン・イェーガー/ 後衛 / 攻撃型

■ブレオダ4周年大進撃祭前半ミッション開催！

2026年2月10日（火）より、ミッション達成でアルミンの限定衣装やガチャ券がもらえちゃう！ブレオダ4周年大進撃祭前半ミッションを開催！

▼開催期間

2026/2/10(火) ～ 2026/2/27(金) 10:29まで

■4周年大進撃ブースト開催！

2026年2月10日（火）より、戦術スタイルレベル獲得経験値が最大6倍に！さらに団員のLｖアップやレアリティーアップなどの育成費用が半額になる4周年大進撃ブーストを開催！この機会に団員を強化し強敵に挑もう！

▼開催期間

2026/2/10(火) ～ 2026/2/27(金) 10:29まで

■麗装の下に集う者たちイベント開催！

2026年2月10日（火）より、麗装の下に集う者たち開催！イベントに参加して最大300個の熟練技能書を手に入れちゃおう！

▼開催期間

2026/2/10(火) ～ 2026/2/27(金) 10:29まで

■4周年大進撃祭ログインボーナス開催！

2026年2月10日（火）より、ゲームにログインするだけで最大6,000個の赤輝石がもらえちゃうログインボーナスを開催！

▼開催期間

2026/2/10(火) ～ 2026/2/27(金) 10:29まで

■ブレオダ4周年ガチャ開催！

2026年2月10日（火）より、1回限定！虹背景★4 団員ピックアップ！＆おまけで 4周年★6選択配属書+35が確定で手に入る。ブレオダ4周年ガチャを開催！

▼開催期間

2026/2/10(火) ～ 2026/2/27(金) 23:59まで

■ブレオダ4周年無料デイリーパック配布中！

2026年2月10日（火）より、熟練技能書をはじめ、戦技ポイントやスキルの書など、戦闘力アップに欠かせないアイテムが毎日無料でGETできちゃうデイリーパックを無料で配布！ゲーム内ショップを要チェック！

▼開催期間

2026/2/10(火) ～ 2026/2/26(木) 23:59まで

■「進撃の巨人 Brave Order」

本ゲームは、単行本世界累計発行部数1.2億部を突破した人気作品『進撃の巨人』のスマートフォンゲーム最新作です。『進撃の巨人』は、NHK総合にて2023年11月4日（土）に「進撃の巨人」The Final Season完結編（後編）が放送されました。

本ゲームでは、プレイヤーはエレンやミカサたちとともに調査兵団の一員となり、原作さながらに多数のプレイヤーと協力して、強大な巨人に立ち向かいます。本ゲームオリジナルの撮り下ろしボイスで、臨場感たっぷりな『進撃の巨人』の世界をお楽しみください。

■『進撃の巨人』とは

単行本世界累計発行部数1.2億部突破。

巨人がすべてを支配する世界。巨大な壁によって外界と隔てられた人類と巨人との闘いを描いた物語。



■「進撃の巨人 Brave Order」概要

タイトル：進撃の巨人 Brave Order

ジャンル：多人数共闘型RPG

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1582769575

Google Playストア：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.enish.shingekibo

ゲームアプリ公式WEBサイト：https://shingeki-bo.enish.com/

ゲームアプリ公式Twitterアカウント：https://twitter.com/shingeki_bo

対応OS：iOS / Android

著作権表記：(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会 (C)G Holdings Co., Ltd. (C)enish,inc.



■株式会社enish（エニッシュ） http://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションに、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。



所在地：東京都港区六本木6-1-20

設立：2009年2月24日

代表取締役社長：安徳 孝平

事業内容：ゲームアプリの企画・開発・運営