バリューデザイン・タイ、プレミアムヘアサロン「Happy Luxe」へ独自Pay・ポイントシステムとモバイルCRMサービスを提供

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社（東証グロース：4015）の傘下でキャッシュレスサービス事業を展開する株式会社バリューデザイン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：林 秀治、以下「バリューデザイン」）の海外子会社の１社である、Valuedesign（Thailand）Co.,Ltd.（本社：タイ バンコク）は、HAPPY LUXE CO., LTD.（本社：バンコク）が展開するプレミアムヘアサロン「Happy Luxe」へ独自Pay・ポイントシステムとモバイルCRMサービスを提供したことをお知らせいたします。

バリューデザインは、小売・飲食店など13万店舗以上に独自 Pay（店舗独自のハウス電子マネー）の発行が可能な「Value Card」を提供しています。日本をはじめ、インドやタイへサービスを展開しており、店舗の顧客層拡大やブランドリーチの拡大を支援しています。特にタイにおいては、「LINE」アプリ上に自社の運営に必要なCRM機能を紐づけられるLINEミニアプリを活用し、デジタル会員証の登録情報をもとにした顧客属性の管理、分析から、顧客に応じた販促アプローチが可能なモバイルサービスを提供しています。タイにおけるバリューデザインのサービス導入店舗数は2025年8月時点で約830店舗に拡大しています。

バリューデザインが今回サービスを提供したHappy Luxeは、プロフェッショナルなヘアカラーサービスと集中的なヘアケアトリートメントを組み合わせた、プレミアムヘアサロンです。同サロンは、色持ちが良く、美しく自然に色落ちする仕上がりを実現する高度なカラー技術で高い評価を得ています。Happy Luxeは、店舗へのリピート促進を目的に独自Pay・ポイントシステムとモバイルCRMサービスを導入し、2026年2月4日よりお客様への提供を開始されました。

メンバーズカードは、100バーツのお支払いごとに1ポイントを付与。無料のベーシックメンバーに加え、チャージ時のボーナスクレジットや会員限定特典が付く5つの有料メンバーシップも設けています。

■メンバーズカード「Happy Luxe メンバーシップカード」について

メンバーズカードは、100バーツのお支払いごとに、1ポイントを付与。

・会員ランク：ベーシック、シルバー、ゴールド、プラチナ、ダイヤモンド、ウィズダム

※ベーシック以外は有料

・有料メンバーシップ特典：

・メンバーシップランクに応じて、追加のボーナスクレジットを付与

・シルバー: THB 20,000 のチャージ→ THB 2,000ボーナスクレジットを付与

・ゴールド：THB 30,000 のチャージ → THB 3,000ボーナスクレジットを付与

・プラチナ：THB 50,000 のチャージ → THB 7,000ボーナスクレジットを付与

・ダイヤモンド：THB 70,000 のチャージ→ THB 10,000ボーナスクレジットを付与

・ウィズドム：THB 100,000 のチャージ→ THB 15,000ボーナスクレジットを付与

・会員限定特典：

・ヘアトリートメントまたはヘアスパサービスの無料提供

・商品、ヘアトリートメントの割引

・VIPルームサービスの利用権

■「Happy Luxe」について

Happy Luxeは、プロフェッショナルなヘアカラーサービスと集中的なヘアケアトリートメントを組み合わせた、プレミアムヘアサロンです。同サロンは、色持ちが良く、美しく自然に色落ちする仕上がりを実現する高度なカラー技術が好評です。また、経験豊富なスタイリストチームにより、顧客から厚い信頼を獲得し、SNS上でも多くの高評価を受けています。

Happy Luxeは、スクンビットやラムカムヘンを含む複数の店舗を展開しています。

詳細：https://www.facebook.com/p/Happy-Luxe-Hair-100089947668774/

＜株式会社バリューデザイン 会社概要＞

※店内イメージ

会社名：株式会社バリューデザイン（ペイクラウドホールディングス株式会社の100％子会社）

所在地：東京都中央区京橋3‐1-1 東京スクエアガーデン14階

URL：https://www.valuedesign.jp/

設立：2006年7月

代表者：代表取締役社長 林 秀治

事業内容：キャッシュレス決済とマーケティングを組み合わせた以下の独自Payサービスを提供しています。

・クラウド型の独自ブランド電子マネー発行サービス「Value Card」

・独自Pay機能を搭載した店舗オリジナルアプリ「Value Wallet」

・主要なQRコード決済サービスへの接続に対応「Value Gateway」

・独自Payの導入効果を高めることに特化した、SaaS型のデジタルマーケティングツール「Value Insight」

・メールやSNS等を通じて簡単に送れる、デジタルギフトサービス「Value Gift」

※プレスリリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。