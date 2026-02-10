ハワイアン航空、日本就航15周年を祝福して、記念レセプションを開催

ハワイアン航空

アラスカ航空グループのハワイアン航空はこのたび、日本就航15周年を迎えました。この節目を記念し、これまで日本市場を支えてくださったお客さまやパートナーの皆さまへの感謝を込めて、さまざまな記念アクティビティを展開していきます。

ハワイアン航空と日本をつなぐ15年の歩み

ハワイアン航空は、2010年にホノルルと羽田をつなぐ直行便のデイリー運航を開始して以来、日本とハワイをつなぐ架け橋として、観光、ビジネス、帰省など、さまざまな渡航のニーズをサポートしてきました。現在は、羽田―ホノルル間を毎日2便、関西国際空港―ホノルル間を毎日1便運航しており、この15年間で累計700万人以上のお客さまを、約3万2000便のフライトでお迎えしてきました。

ハワイアン航空のサービスは、ハワイらしい温かなホスピタリティに加え、利便性の高い運航スケジュール、機内食や無料機内Wi-Fi、充実したエンターテインメントを含む機内体験が高く評価され、これまで多くの日本人旅行者に支持されてきました。ハワイアン航空は、フライトそのものも旅の一部として楽しんでいただけるよう、日本市場に寄り添ったサービスを提供し続けています。

日本就航15周年 記念レセプション

2026年2月5日、ハワイアン航空は日本就航15周年を記念したレセプションを開催しました。当日は、最高経営責任者（CEO）であるダイアナ・バーケット・ラコウが来日し、これまで日本とハワイを結ぶ路線をともに育んできた日本のパートナーの方々への感謝の想いをはじめ、今後の展望についても語りました。

最高経営責任者（CEO）ダイアナ・バーケット・ラコウは、レセプションにて、次のように述べました。

「日本就航15周年を迎えることができたことを、心から嬉しく思います。これまで長きにわたり、私たちを支えてくださったお客さま、そして日本のパートナーの皆さまに、深く感謝申し上げます。私たちはこの先も、日本市場への長期的なコミットメントのもと、空港や機内、デジタル分野への投資を続け、より良い顧客体験を提供していきます。ハワイアン航空ならではの温かなホスピタリティを大切にしながら、より快適で心に残る旅の体験をお届けしてまいります。」

最高経営責任者（CEO）ダイアナ・バーケット・ラコウ日本就航15周年 記念レセプション

ハワイ語フライト（ʻŌlelo Hawaiʻi）

15周年を記念するとともに、「ハワイ語月間」にもあたる2026年2月6日、羽田発ホノルル行きの便にてハワイ語フライト（ʻŌlelo Hawaiʻi）を実施しました。本フライトでは、機内アナウンスや案内表示、安全ビデオなどにハワイ語を取り入れたほか、乗務員とお客さまとの双方向のコミュニケーションを通じて、ハワイの文化や言語を身近に感じていただく体験を提供しました。

今後の展望

ハワイ出身のシェフ、デル・ヴァルデズ氏が機内食を監修

2026年3月より、国際線ビジネスクラスの機内食を監修するシェフとして、新たにデル・ヴァルデズ氏を迎えます。マウイ島出身のヴァルデズ氏は、ホノルル・カカアコ地区のレストラン「Vein」でエグゼクティブシェフを務めています。ハワイアン航空では、ハワイの伝統を尊重しながら機内でも楽しんでいただける、本格的で温かみのあるハワイらしい味わいを提供しています。

監修メニュー例：

- ショートリブの柔らか煮 スカリオンジンジャーのリゾット 季節の野菜- サンラータン風スープ- スイートブレッドのフレンチトースト ベリーとリリコイのシロップ- パプリカとケールの玉子焼きスタイルオムレツ

「Kahuʻewai Hawai‘i投資計画」

ハワイアン航空は、今後5年間で総額6億ドル超を投じる「Kahuʻewai Hawai‘i投資計画」を通じて、空港施設、顧客体験、地域コミュニティへの取り組みを強化しています。ホノルルをはじめとするハワイ各地の空港におけるロビーや搭乗ゲートの改修、プレミアムラウンジの新設に加え、アプリやウェブサイトの機能向上、ワイドボディ機エアバスA330型機の座席や内装のアップグレードなどを予定しています。

SNSキャンペーン

日本就航15周年を記念し、ハワイアン航空はさまざまなSNSキャンペーンを展開します。2月末には公式LINEアカウントを開設し、「友だち」に登録いただいた方を対象に、特典やキャンペーンを順次実施していく予定です。



また、公式インスタグラム(https://www.instagram.com/hawaiianairlinesjp/)でも、これまでのハワイ旅行の思い出や、これからハワイで体験したいこと、大切な人へのメッセージなど、ハワイへの想いを投稿いただく特別なSNSキャンペーンを予定しています。各キャンペーンの詳細は、公式SNSにて順次お知らせします。

ハワイアン航空は、日本就航15周年という節目を迎え、これまでの感謝を胸に、これからも日本とハワイを行き交う人々をつなぐ存在として、より快適で心に残る旅の体験を提供してまいります。

アラスカ航空グループについて

アラスカ航空、ホライゾン航空、ハワイアン航空はアラスカ航空グループの子会社です。McGee Air Servicesはアラスカ航空の子会社です。シアトル、ホノルル、ポートランド、アンカレッジ、ロサンゼルス、サンディエゴ、サンフランシスコをハブとして、北米、ラテンアメリカ、太平洋全域の140以上の都市へ最高のサービスと共にお客様をお連れしています。アラスカ航空はワンワールドアライアンスに加盟しており、ハワイアン航空も2026年には加盟の予定です。ワンワールドおよびその他のグローバルパートナーを通し、お客様は世界中の1,000を超える都市へのフライトでマイルをためたり、利用することができます。フライトはアラスカ航空ウェブサイト(https://www.alaskaair.com/)（英語のみ）、ハワイアン航空ウェブサイト(https://www.hawaiianairlines.co.jp/)にてご予約いただくことができます。アラスカ航空(https://news.alaskaair.com/)やハワイアン航空(https://www.hawaiianairlines.co.jp/)の最新情報をご確認ください。アラスカ航空グループは、ニューヨーク証券取引所（NYSE）にて「ALK」で取引されています。