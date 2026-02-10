＜啓発事業部長就任のお知らせ＞事務局長・佐々木純徹が啓発事業部長を兼任

認定NPO法人テラ・ルネッサンス事務局長兼任、啓発事業部長に就任した佐々木純徹

アジア・アフリカ・ウクライナで紛争被害者の自立支援を行う認定NPO法人テラ・ルネッサンス（理事長：吉田真衣、所在地：京都府京都市、以下テラ・ルネッサンス）は、2026年2月2日付で、事務局長の佐々木純徹（ささき じゅんてつ）が啓発事業部長に就任したことをお知らせいたします。

■ 兼任の背景：激動する世界情勢とテラ・ルネッサンスの即応体制

現在、世界各地では紛争が激化し、紛争下で暮らす人々への支援の必要性が急速に高まっています。当法人は人々の命と暮らしを支える自立支援を中心に活動してきましたが、近年では、以下の緊急支援も実施してまいりました。

ウクライナ避難民への緊急支援（2022）：

紛争により家を追われた避難民に対する食料・物資提供、炊き出しポイントの設置。その後も生活・心のケアの拠点となる施設の運営を継続中。

コンゴ民主共和国での紛争激化に伴う支援（2025）：

2025年武装勢力M23の侵攻が激化した東部地域において、病院への医薬品提供、隣国へ逃れた難民・避難民支援、子どもたちの心のケア等実施。現在はコンゴ東部で人々の命をつなぐ給水施設の設置等を継続中。

ミャンマー大地震への人道支援（2025）：

長年の紛争下で元々脆弱だった人々が受けた多大な被害を受け、国際的な支援が届きにくい地域を特定し、命と生活を守るための緊急支援を実施しました。

「元子ども兵の社会復帰支援」は「動員解除」へと発展

また、20年以上にわたり取り組んできた「元子ども兵の社会復帰支援」は現在、自立支援にとどまらず、武装勢力に対して平和的な投降を呼びかける「動員解除」へと発展しています 。この取り組みは、アフリカで最も長く続いてきた紛争の一つを根本から終わらせるための「ゲームチェンジャー」として、国際的にも重要な役割を果たしています。

このような背景を受け、現場の切迫した状況をより機動的に日本国内へ伝え、支援の輪を広げるべく、組織運営の要である事務局長が啓発事業を直接指揮する新体制を発足させました。

■啓発事業部の役割

啓発事業部は、地雷、小型武器、子ども兵といった紛争課題の現状を日本国内で伝え、平和教育、講演、セミナー等を通じて平和への意識醸成を行い、活動を支えるための資金調達（ファンドレイジング）を行う専門部署です 。

■佐々木純徹（ささき じゅんてつ）について

国連PKOミッションへ従事した自衛官時代、そして平和構築の道へ

立命館大学法学部卒業。陸上自衛官として南スーダン国連PKOミッションに従事し、紛争と平和の現実を体感したことを契機に国際協力・平和構築の道へ。タイのマヒドン大学大学院で人権・平和構築を学び、ミャンマーにおける「子ども兵」の社会復帰を専門に研究。

テラ・ルネッサンスに入職し、運営の中核を担う

2020年7月、認定NPO法人テラ・ルネッサンスに入職。佐賀事務所を拠点に「平和の担い手」を育成するグローバル人財育成事業の立ち上げと運営を牽引する。2023年11月から事務局長・国際運動推進部長として、台湾・タイでの現地法人の立ち上げ・運営を主導し、経営基盤を強化するとともに、社会変革に向けた啓発・アドボカシーと資金調達を包括的に推進。ウクライナ難民支援（2022年3月）、台湾・花蓮地震支援（2024年4月）、ミャンマー中部地震支援（2025年3月）においては現地で直接、緊急人道支援活動にあたる。2026年2月より啓発事業部長に就任し、社会変革に向けた啓発・運動と事業の推進を一層加速させている。また、DX推進責任者として業務の効率化や情報共有の高度化に向けたAI活用にも取り組み、組織運営を後押ししている。

ウクライナ難民支援（2022年3月）ハンガリーの国境地帯にて物資支援等を実施ミャンマー中部地震支援（2025年3月）事前調査の様子台湾の淡口大学での平和教育（講演）の様子

この件に関するお問い合わせ（取材）について

認定NPO法人テラ・ルネッサンス 広報室

電話 : 075-741-8786

メール : contact@terra-r.jp

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

「すべての生命が安心して生活できる社会の実現」を目的に、2001年に鬼丸昌也によって設立。現在では、カンボジア、ラオスでの地雷や不発弾処理支援、地雷埋設地域の生活再建支援、ウガンダ、コンゴ、ブルンジでの元子ども兵の社会復帰支援を実施。また、日本国内では、平和教育（学校や企業向けの研修）や、岩手県大槌町で大槌刺し子を運営。2022年にはハンガリー、ウクライナにおける避難民への支援を開始。主な受賞歴：地球市民賞（独立行政法人国際交流基金）、社会貢献者表彰（公益財団法人社会貢献支援財団）、日経ソーシャルイニシアチブ国際 部門賞ファイナリスト（日本経済新聞社）、 第４回ジャパンSDGsアワード 副本部長（外務大臣）賞（外務省）、第52回毎日社会福祉顕彰（毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団）、第１回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞「平和の部」（公益財団法人岩佐教育文化財団）、第18回西日本国際財団アジア未来大賞（公益財団法人西日本国際財団）、第10回エクセレントNPO課題解決力賞（エクセレントNPOを目指そう市民会議）、ほか多数。国連経済社会理事会特殊協議資格NGO。



名称：特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス

所在地：京都府京都市下京区五条高倉角堺町21番地jimukinoueda bldg. 403号室

URL：https://www.terra-r.jp

理事長：吉田 真衣

設立：2001年10月31日（2014年5月30日より認定NPO法人）

事業内容：『地雷』『小型武器』『子ども兵』の課題に対するアジア・アフリカでの支援活動、および国内での『平和教育』を中心とした啓発活動 など