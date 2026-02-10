【サモンズボード】『サモンズボード』はサービス12周年を迎えました！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社12周年イベントを遊ぶ！ :http://goe.bz/20260210sbpt01おかげ様で12周年！「12周年アニバーサリーイベント」開幕中！

https://sb.gungho.jp/member/12th-anniversary/

『サモンズボード』は、本日2026年2月10日（火）にサービス開始から12周年を迎えました。

これを記念し開催中の「12周年アニバーサリーイベント」では、本日より新たなログインボーナスやレアガチャ、新ダンジョンが登場いたします。

●ログインして「10連ガチャ」や「光結晶」をゲット！

期間中にログインすると、「12周年記念！10連ガチャ」をお知らせメールにて1回お届けします。「金煌の焔鎧獣バルバレムX」や「ドルケストル・ノワール」、死ニ神シリーズ、怪刃シリーズなどの人気キャラクターがラインナップされます。あわせて、10日間連続で毎日10個、最大で合計100個の「光結晶」をお届けする他、期間中、最大42個の「光結晶」が手に入るログインボーナスも開催。毎日忘れずにログインしましょう。

●「メガカクチョウ」実装！交換所とミッションで入手可能！

キャラクターのステータスや能力を強化できる「ソウル」。装備できる「ソウル」のスロット数を増やす素材モンスター「カクチョウ」シリーズに、ロック状態の4つ目のスロットを開放する「メガカクチョウ」が追加となります。「メガカクチョウ」は、交換所でサモンクリスタルと交換、またはミッション報酬として手に入れることができます。

●イベント「魔界魂神譚」に新キャラクターやダンジョンが続々登場！

開催中のイベント「魔界魂神譚」において、ログインで入手できる新キャラクターや覚醒の追加、レアガチャが登場します。

・「解きほぐす絆リノル&セディア」を1体お届け！

「解きほぐす絆リノル&セディア」

2026年2月17日（火）4:00からログインすると、お知らせメールにて新キャラクター「解きほぐす絆リノル&セディア」をお届けします。

・「宿命を辿りし少女リノル」に覚醒追加！

ログインで入手できる「起源の少女リノル」を進化させた「宿命を辿りし少女リノル」に、待望の覚醒「氷葬の魔創神リノル」を追加します。

・レアガチャ「12th ANNIVERSARY FESTIVAL Second half SideA」開催！

「氷葬の魔創神リノル」に覚醒！「魂神廻錬<総督>ネーハ」「双醒魂公ダランティ」

新登場の「魂神廻錬<総督>ネーハ」「双醒魂公ダランティ」がラインナップします。

その他、モンスター討伐数で報酬が決まる「モンスター討伐」や他のプレイヤーと対戦してBP（バトルポイント）の数を競う「ランキングバトル」も順次、開催予定です。

魅力的なキャラクターやダンジョン、報酬などが盛りだくさんの「12周年アニバーサリーイベント」をお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2069_1_9b7d0f05f15eb0bfff8fd82db2319649.jpg?v=202602100451 ]

※各イベントの開催期間や詳細は公式サイトをご確認ください。

「10連ガチャ」や「光結晶」をゲット！ :http://goe.bz/20260210sbpt01『サモンズボード』基本情報

タイトル： サモンズボード

ジャンル： ボードゲーム・RPG

対応機種： Android OS 6.0以上／iOS 15.0以上 (CPU A8以上)

公式サイト： https://sb.gungho.jp/

特徴：サモンズボード！それは4×4の召喚盤の上で繰り広げられるモンスターバトル。自分のモンスターを上手にあやつり、荒廃した世界に平和をもたらそう！

