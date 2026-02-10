横須賀朝市で「えひめ松山フェア」を初開催！ 神奈川県産陸上養殖によるエビの試食も同時開催！（2月14日、15日）

いちご株式会社

いちご よこすかポートマーケット（神奈川県横須賀市新港町6）では、観光コンテンツとして 高い魅力を持つ「よこすか野菜」や「海の幸」などの地場産品を活用し、地場産品の認知度向上 とともに地域の魅力を発信する場として、毎月「横須賀朝市 Morning Market」を開催しております。

2月14日（土）、15日（日）に開催を予定している「横須賀朝市 Morning Market」では、横須賀市の観光交流都市である愛媛県松山市による「えひめ松山フェア」を初開催いたします。松山市名物の「蛇口から出るみかんジュース」をはじめ、松山ならではの魅力を横須賀で体験できる貴重な機会です。

また、同時に、神奈川県内で生産された「陸上養殖エビ」（陸上施設で循環水を用いて養殖するエビ）の試食会を開催します。これは、廃止水道施設を活用した県の実証事業として株式会社サンエーが取り組む先進的な養殖事例で、環境負荷の低減と安定供給を両立する次世代養殖システムの取り組みです。会場では、神奈川大学による味覚および栄養成分の品質評価結果も公開予定です。

会場となる「いちご よこすかポートマーケット」屋外スペースには、よこすか野菜や海の幸を中心に約40ブースが出店します。横須賀市と松山市の交流が生む食文化と、神奈川県が生んだ新しい「海の幸」を同時に体験できる2月の横須賀朝市をお楽しみください。

■ えひめ松山フェアについて

初開催となる「えひめ松山フェア」は、横須賀市と観光交流都市協定を結ぶ松山市が、柑橘の王様とも呼ばれる、まつやま農林水産物ブランド「せとか」を試食・販売するほか、「蛇口から出るみかんジュース」の振る舞いや、みかんジュースやゼリーなどの特産品を販売し、松山市の魅力をPRします。

えひめ松山フェア（2月14日、15日）

特産品販売

「せとか」や、みかんジュース、みかんゼリー、みかんピール、ハンドタオルなどを販売します。※売り切れ次第、終了となります。

試食・振る舞い

「せとか」やみかんピールの試食、蛇口から出る「みかんジュース」の無料振る舞いを実施します。（先着順・数量限定）

ホワイトみかんチョコレート

購入特典

・「せとか」を1箱購入された方に、特産品のホワイトみかんチョコレートのプレゼントをご用意。

・ポートマーケット館内で税込み1,000円以上お買い上げの方に、道後温泉の入浴剤をプレゼント。（先着順・数量限定）

観光ＰＲ

道後温泉など松山市の観光ＶＲ体験ができます。

みかんジュースみかんゼリー蛇口から出るみかんジュース道後温泉など松山市の観光ＶＲ体験もできる！

横須賀朝市×えひめ松山フェア 詳細はこちらから

https://yokosukaport-market.com/news/ehime-matsuyama/

■ 神奈川県産陸上養殖エビの試食について

株式会社サンエーによる神奈川県産「陸上養殖エビ」の試食会を開催します。

神奈川県では、廃止した水道施設の跡地活用における課題を解決するため、民間投資を活用し、高付加価値を見込める甲殻類の閉鎖循環式陸上養殖事業の実現可能性を検証しています。この、廃止した水道施設を活用して陸上養殖をしたバナメイエビのうち、一般的な飼育期間（養殖では約３～４か月）を経たものの、試食提供を行います。バナメイエビは、クルマエビ科で身が柔らかく甘みが強い特徴があります。神奈川県の新名物「陸上養殖エビ」をお楽しみください。

神奈川県産陸上養殖エビの試食

その場で調理した陸上養殖エビを各日先着150 匹程度を無料で提供します。

エビ釣り体験

各日先着100 匹程度を対象に、無料エビ釣り体験を実施します。

神奈川大学による陸上養殖したエビの味と栄養成分に関する品質評価結果の公表

アンケート調査を実施いたしますのでぜひご協力ください。

エビの陸上養殖の様子大人気無料エビ釣り体験ができる！

横須賀朝市イベントの詳細はこちらから

https://yokosukaport-market.com/news/2506-morning-market/

いちご よこすかポートマーケットで「横須賀朝市 Morning Market」毎月開催中！

【今後の横須賀朝市開催スケジュール（予定）9:00-12:00】

2026年 3月28日（土）、29日（日）

4月18日（土）、19日（日）

5月16日（土）、17日（日）

6月20日（土）、21日（日）

■ 2月横須賀朝市開催情報

横須賀朝市（2月14日、15日）

■ いちご よこすかポートマーケット

いちご よこすかポートマーケットは、シティサポートよこすかが、2019年にPPP（パブリック・プライベート・パートナーシップ）として運営事業者選定に向けた公募を行い、いちご株式会社を代表者とするコンソーシアムが選定されたプロジェクトにより生まれ変わった商業施設です。

旧よこすかポートマーケットの既存建物を活用し、「三浦半島フードエクスペリエンス」をコンセプトに、2022年10月に新たに「いちご よこすかポートマーケット」としてリニューアルオープンいたしました。農業、漁業、畜産業から料理、サービス、食空間、マルシェ、食育、さらには環境問題から社会貢献まで、「食」を中心にしたあらゆる体験を含む「フードエクスペリエンス」をコンセプトに、横須賀・三浦半島を代表する「食の発信拠点」を目指しています。

住 所：神奈川県横須賀市新港町6

アクセス：京急線横須賀中央駅 徒歩11分

JR横須賀駅または、汐留バス停より

横須賀中央 / 三笠循環バス「ポートマーケット前」下車すぐ

営業時間：10:00-19:00

いちご よこすかポートマーケット

公式ホームページや公式SNSアカウントにて、いちご よこすかポートマーケットの最新情報を公開しております。

公式HP https://yokosukaport-market.com

公式Instagram www.instagram.com/yokosukaport_mkt(https://www.instagram.com/yokosukaport_mkt)

今後も、観光で来られる皆さま・地元の皆さまの双方に喜んでいただける豊富な食のコンテンツを取り揃え、横須賀市およびシティサポートよこすか様をはじめテナントの皆さまとともに、横須賀・三浦半島らしい「食の魅力」を発信してまいります。

※ 本リリースに関するお問合せ先 いちご よこすかポートマーケット 046-823-1015