MISIA「星空のライヴXIII」東京公演で転倒ハプニングも、マイクは離さず圧巻のパフォーマンスを披露！さらに全国15会場19公演の追加ホールツアーを発表

株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

岩手県の盛岡タカヤアリーナからスタートしたMISIAの最新ツアー「STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON」の３本目となるライヴが東京・有明アリーナで行われた。２月７日（土）・８日（日）は、強烈な寒波に襲われ、両公演とも雪の影響を受けて開催されることとなった。とはいえ、会場に入ってしまえば、そこからは別世界。MISIAとメンバーが織りなす熱いライヴステージには満点の星空が輝いていた。

ここまで岩手、大阪を経て３ヵ所目ではあるものの、ショーのクオリティとその豪華さがすでに大きな話題となっている。

ドラム、パーカッション、ギター、ベース、キーボード、そして盟友である黒田卓也（Tp）を中心としたホーン隊が３名、コーラス2名、さらにストリングスが14名という総勢24名からなるバンドに、15名のダンサーが加わり、生音を追求してきた“星空のライヴ”でしか味わえないステージが展開されている。

撮影：岸田哲平

さて。ライヴというものは文字通り生ものであり、いくら綿密にリハーサルを重ねても本番独特の緊張感やそれぞれの会場が持つ雰囲気など、その瞬間でしか起こり得ないシーンの連続であり、それこそがライヴなのだと言える。この日の有明アリーナでは全く予期しないあるハプニングが起こった。

オープニングから最初のブロック、4曲で構成されるメドレーの最後だった。スパニッシュなガットギターのフレーズが印象的なイントロから始まった「LOVE NEVER DIES」は最高の盛り上がりを見せていた。オーディエンスは手にしたキャンドル型のペンライトを左右に振り、黒田のトランペットソロが炸裂する。ソロ明けの歌唱途中、メロディとリズムに乗せてMISIAがステップを踏んだときだった。仰向けに転んでしまったのだ。一瞬、時が止まったようなポッカリとした間が空いたように感じた。

しかし――。音楽は鳴り止まなかった。

その態勢のままMISIAはマイクを離さず、まるで演出かのように歌い続け、起き上がった。何が起こったのかわからずペンライトの手を止めていたオーディエンスがそれまでよりも情熱的に音楽に身を任せる。会場いっぱいに揺れるペンライトの光が、それまでの倍以上になったように思えたし、バンドのパフォーマンスの熱量もそれを境にグッと上がったように感じられた。

“The Show Must Go On”という舞台演劇の世界でよく用いられる慣用句があるが、それと「LOVE NEVER DIES」という言葉が重なり、MISIAのステージにかける並々ならぬ想いと、プロとしての意識の高さを見せつけられた思いがした。

そのまま歌い切り、黒田を中心としたジャズセッションによるインタールードへとバトンを渡した。ショーは１秒たりとも止まることはなかった。

撮影：岸田哲平

２つ目のメドレーパートのあと披露したのは、「夜を渡る鳥」。２月15日（日）にリリースされるデジタルシングルで、リリースと同日からWOWOW・Leminoで放映される連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」の主題歌として書き下ろされた楽曲だ。バレエダンサーのパフォーマンスとストリングスを中心とした演奏、そこにMISIAの歌声が夜明けを告げる眩い光のように響く。圧巻のパフォーマンスだった。

本編の最後は、このツアーのために書き下ろした楽曲「太陽のパレード」。さらにアンコールでは「Everything」と「アイノカタチ」を披露。なんと、アンコールも含めてトータル25曲、MCなしのぶっ続けでのパフォーマンスだった。25曲という曲数もそうだが、MCなしで歌い切るライヴというのは、これまでのMISIAのキャリアでも初めてのことなのではないかと改めて驚かされた。

「本当にね、地平線が見えてきて、みんなと一緒に越えている感じがします！」

すべての曲を歌い終えた後、その言葉でMISIAはこの日のライヴを締めた。最高の音楽がノンストップで楽しめる約２時間、こんなエンターテインメントは他にない。

撮影：岸田哲平

そしてなんと、5月3日（日）のKアリーナ横浜でのアリーナツアー終了後すぐ、５月14日（木）から追加公演としてホールツアーがスタートすることが発表された。追加公演という言葉のニュアンスを大きく超えていくホールツアーの実施。しかも15会場19公演、全国各地を巡りながら９月まで続く長いツアーとなる。アリーナからホールと、さらに濃密なライヴが展開されていくのは間違いない。ホールツアーのファイナルは山梨・河口湖ステラシアター。“星空のライヴ”が始まった地へと帰っていく壮大な物語は、まだ始まったばかりだ。

Text：谷岡正浩

公演概要

STARTS presents MISIA 星空のライヴXIII GRAND HORIZON

＜公演スケジュール＞

2月21日（土）22日（日）兵庫・GLION ARENA KOBE

2月28日（土）3月1日（日）愛知・日本ガイシホール

3月14日（土）15日（日）神奈川・横浜アリーナ

4月18日（土）19日（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

5月2日（土）3日（日・祝）神奈川・Kアリーナ横浜

☆追加公演

5月14日（木）15日（金）福岡・福岡市民ホール 大ホール

5月19日（火）熊本・熊本城ホール

5月21日（木）大分・iichikoグランシアタ

5月28日（木）愛媛・松山市民会館

5月29日（金）香川・レクザムホール（香川県県民ホール）

6月10日（水）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）

6月12日（金）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

6月17日（水）長崎・ベネックス長崎ブリックホール 大ホール

6月19日（金）福岡・福岡市民ホール 大ホール

6月26日（金）広島・上野学園ホール（広島県立文化芸術ホール）

6月28日（日）山口・KDDI維新ホール

7月2日（木）鹿児島・宝山ホール（鹿児島県文化センター）

7月4日（土）佐賀・ミズ ウェルビーホール（佐賀市文化会館）

7月7日（火）長崎・対馬市交流センター

7月11日（土）12日（日）沖縄・沖縄コンベンションセンター劇場棟

9月5日（土）6日（日）山梨・河口湖ステラシアター

＜チケット料金＞

全席指定：13,500円（税込）

特設サイト：https://hoshizora.misiasp.com/xiii/

リリース情報

＜配信情報＞

Digital Single「夜を渡る鳥」

配信開始日：2月15日（日）

WOWOW×Lemino連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」主題歌

※各音楽配信サービスにて配信予定

作詞：及川眠子

作曲：加藤登紀子

編曲：鷺巣詩郎

＜ドラマ情報＞

WOWOW×Lemino 連続ドラマ「北方謙三 水滸伝」

(C)北方謙三／集英社 (C)2026WOWOW／NTTドコモ

2月15日（日）スタート

毎週日曜 午後10:00（全7話）

放送：WOWOW

配信：WOWOWオンデマンド、Lemino

番組公式サイト：https://suikoden-drama.com

2026年1月21日（水）発売

LIVE Blu-ray & DVD『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』

■完全生産限定盤（Blu-ray＋CD＋カレンダー）\10,500（税込）BVXL-147～149

■通常盤（Blu-ray＋CD）\9,000（税込）BVXL-150～151

■完全生産限定盤（DVD＋カレンダー）\9,000（税込）BVBL-198～199

■通常盤（DVD）\7,500（税込）BVBL-200

〈商品仕様〉

■完全生産限定盤（Blu-ray/DVD共通）

LPサイズ透明スリーブ特別仕様

封入：LPサイズジャケット＆LPサイズカレンダー計7枚（両面デザイン）

サイズ：天地312.9mm×左右314mm×背15.8mm

■Blu-ray盤限定特典

『LOVE NEVER DIES』収録曲のRemix Album CD付き

アルバム『LOVE NEVER DIES』収録曲の中から、本作のために新たにRemixされた楽曲を収録。

〈映像収録曲〉

1.フルール・ドゥ・ラ・パシオン

2.Escape

3.CHANGE MY WORLD

4.ゆびきりげんまん(SEIKO ver.)

5.愛をありがとう

6.オルフェンズの涙

7.Be KIND

8.希望のうた

9.明日へ

10.DJ EMMA PLAY

11.House Medley

LOVE NEVER DIES

～Never gonna cry!

～忘れない日々

～逢いたくていま

～Everything

～INTO THE LIGHT

～明日晴れるといいな

12.つつみ込むように・・・

13.Higher Love

14.THE GLORY DAY

15.はんぶんこ

16.アイノカタチ

〈Remix Album収録曲〉

明日晴れるといいな (DJ YAMARIKI Remix)

明日晴れるといいな (DJ Spen & Michele Chiavarini Main House Mix)

LOVE NEVER DIES (David Morales Classic Club Mix)

CHANGE MY WORLD (DJ Spinna Remix)

フルール・ドゥ・ラ・パシオン (Dimitri From Paris City Pop Club Remix)

傷だらけの王者 (DJ EMMA Remix)

Be KIND (DJ Spinna Remix)

▼ご購入はこちら

https://VA.lnk.to/I3LwNc

MISIAプロフィール

1998年デビュー。「Everything」「アイノカタチ」など数多くのヒット曲を持つ国民的歌手。

東京オリンピック開会式では日本国歌を独唱。社会貢献活動にも積極的で、長年にわたって国内の子どもたちのサポートやアフリカの子どもたちの教育支援などに従事しており、その功績から国際会議の大使などを歴任している。

2023年にデビュー25周年を迎え、大規模な全国ツアーを開催。今年5月に発売した15枚目となるオリジナルアルバム『LOVE NEVER DIES』を引っ提げて開催した全国ツアー「THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」では約20万人を動員した。

MISIAインフォメーション

HP：https://www.misia.jp/(https://www.misia.jp/)

YouTube：https://www.youtube.com/@misia(https://www.youtube.com/@misia)

X：https://x.com/MISIA(https://x.com/MISIA)

Facebook：https://www.facebook.com/MISIAofficial/(https://www.facebook.com/MISIAofficial/)

Instagram：https://www.instagram.com/misia.singer/(https://www.instagram.com/misia.singer/)

TikTok：https://www.tiktok.com/@misiaofficial_(https://www.tiktok.com/@misiaofficial_)