ソリューションプロバイダーの株式会社大塚商会（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大塚 裕司）は、オフィスサプライ通信販売サービス「たのめーる」サイトで、企業の年度末オフィス需要に向けた『特別価格キャンペーン』を2026年2月12日より開始します。

年度末は多くの企業でオフィス用品や日用品の調達量が大きく増加する時期です。新年度の準備や消耗品のまとめ買いが増えることから、「必要なものを、安心して、効率よく購入したい」というニーズが高まります。

また、当社の「たのめーる」にも、「主要商品の購入価格を見直したい」「新年度に向けて調達を最適化したい」「法人として扱いやすい価格で購入したい」といった声が寄せられています。

「たのめーる」では、年度末のコスト削減を支援し、働く現場の生産性向上に貢献する『特別価格キャンペーン』を行います。本キャンペーンでは、コピー用紙をはじめ、文房具・梱包作業用品・生活用品など、オフィスや現場で使用頻度の高い商品約300点を、平均22%割引の特別価格にて限定販売します。

また、今回のキャンペーンを通じて、既存のお客様だけでなく、これまで「たのめーる」を利用したことがないお客様にも「たのめーる」の使いやすさを実感いただく機会を創出します。

■『特別価格キャンペーン』概要

開催期間：2026年2月12日（木）12:00～3月27日（金）18:00 ご注文分まで

品 目：コピー用紙・文具・梱包作業用品・生活用品・事務機器消耗品 約300点

※コピー用紙は数量限定です

たのめーる：https://www.tanomail.com/

※キャンペーン特設サイトは「たのめーる」サイト内で2月12日（木）12:00にオープンします

■キャンペーンの特徴

１.“価格のわかりやすさ”

・高頻度で利用される主要商品の価格を見直し

・企業規模を問わず使いやすい、納得感のある価格帯を設定

２.新年度準備を後押しする“選びやすい品揃え”

・定番品、汎用品を中心に約300点を厳選

・迷わず選べる、利用頻度の高い品目構成

３.「たのめーる」を試しやすくする“体験機会”の創出

・初めてのご利用でも比較しやすい価格設定

・必要な商品を試しやすいラインアップ

・税込み200円以上購入で送料当社負担の実体験へ

今後も「たのめーる」では、サービス基盤の強化に継続的に取り組み、より安定した供給と利便性の高いサービス提供を目指していきます。

