【神奈川県・横浜市】マシンピラティス専門スタジオ「pilates K（ピラティスケー）」が2月10日(火)、ドン・キホーテ二俣川店にグランドオープン

2月10日ドン・キホーテ二俣川店オープン

全国に180店舗以上の女性専用ブティック型フィットネススタジオを運営する株式会社LOIVE（本社：北海道札幌市、代表取締役社長：前川彩香）は、2026年2月10日（火）神奈川県横浜市旭区の商業施設「ドン・キホーテ二俣川店」2階に、新店舗『pilates K ドン・キホーテ二俣川店』をオープンいたします。





■ 2026年の新習慣は、話題の「マシンピラティス」でスタート韓国アイドルやモデルの間で注目を集め、今やトップアスリートやビジネスパーソンにも話題となっている「マシンピラティス」。pilates Kは、「30歳からの本気ボディメイク」をコンセプトに、ピラティス専用マシン「リフォーマー」を使用し、音楽に合わせながらグループレッスンを提供するスタジオです。

新店舗がオープンするのは、相鉄線沿線の二俣川エリア。「ドン・キホーテ二俣川店」内に出店することで、「日用品の買い出し」や「仕事帰り」の動線上で通いやすい環境です。忙しい現代女性のライフスタイルに寄り添いながら、効率的にボディラインを整える時間を提供します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=s0wPUhwielc ]

■ pilates K（ピラティスケー）の3つの特徴

1. ボディメイクに特化したプログラム

「お腹」「お尻」「二の腕」「背中」など、女性が気になる部位にフォーカスしたプログラムを豊富に展開。音楽に合わせて楽しく動くグループレッスン形式で、地味でキツイと思われがちなピラティスのイメージを払拭します。マシンが身体の動きをサポートするため、運動初心者の方でも無理なく、フォームを意識した動きのアプローチをサポートすることが可能です。

2．音楽×ピラティスのプログラム

音楽に合わせて動くグループレッスン形式を採用。ボディメイクに特化した多様なプログラムを用意しており、楽しみながら継続しやすい環境を整えています。

3. スタイリッシュな空間

店内はグレーを基調とした、シンプルで洗練された大人な空間。スタジオに足を踏み入れるだけで美意識が高まるような内装デザインにこだわっています。日常の喧騒を忘れ、自分自身の身体と向き合うニュートラルな時間をお過ごしいただけます。

■トライアルレッスン

まずはお試しから！という方は、ぜひトライアルレッスンをお試しください。

※体験レッスンについては公式サイト(https://pilates-k.jp/studio/kanagawa/futamatagawa)をご確認ください。

■ 店舗概要

店舗名： pilates K（ピラティスケー）ドン・キホーテ二俣川店

オープン日： 2026年2月10日（火）

所在地： 〒241-0821 神奈川県横浜市旭区二俣川1-43-28 ドン・キホーテ二俣川 2F

営業時間：

火・水・金：10:00～22:00

木：17:30～22:00

土・祝：10:00～18:30

日：10:00～16:00

※営業時間は変更になる場合がございます。最新情報は公式サイトをご確認ください。

定休日： 月曜日

アクセス： 相鉄本線「二俣川駅」北口より徒歩約2分

URL：https://pilates-k.jp/studio/kanagawa/futamatagawa



■pilates K (ピラティスケー)とは

ピラティス＝「地味・きつい」のイメージを払拭するカジュアルかつお洒落なスタジオで、音楽に合わせて無理なくボディメイクを楽しめます。スタジオはグレーを基調とした大人シンプルな内装で、大人の女性のライフスタイルにマッチする空間です。プライベートレッスン等、高価格で敷居が高かったマシンピラティスを手軽な価格で楽しめます。

全国114店舗展開（2026年1月時点）