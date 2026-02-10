【リアルピース】登録者数138万人超YouTuberの初冠レギュラー『リアルピースのテレビ上陸大作戦 Season1 ～トーク番組準備番組～』3月1日（日）公開収録開催！＠グランドプリンスホテル新高輪

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社

東京メトロポリタンテレビジョン株式会社（TOKYO MX）は、毎週火曜日21:00～21:25放送中のバラエティ『リアルピースのテレビ上陸大作戦 Season1 ～トーク番組準備番組～』の公開収録を、2026年3月1日（日）にグランドプリンスホテル新高輪「飛天」にて開催いたします。

本番組は、チャンネル登録者数138万人超を誇る人気YouTuberグループ・リアルピースのテレビ初冠レギュラー番組。テレビの世界でも活躍を目指すリアルピースが、ユニークなゲストを迎え困惑しながらもトーク力を磨いていく“トーク番組準備番組”です。

公開収録でも、リアルピースが困惑するユニークなゲストが登場予定！番組ならではの自由な展開を、会場で体感してください。なお、公開収録は2部構成で行い、第1部の模様は3月24日（火）、第2部の模様は3月31日（火）に放送予定です。

本公開収録のチケットは現在抽選販売を受付中です。挑戦を続けるリアルピースの“今”を、会場でご覧いただける番組初の公開収録。ぜひご期待ください。

◆イベント概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】リアルピースのテレビ上陸大作戦 Season1 ～トーク番組準備番組～ 公開収録イベント

【開催日時】3月1日（日) ＜第1部＞13:00開場／14:00開演

＜第2部＞16:30開場／17:30開演

【会場】グランドプリンスホテル新高輪「飛天」（東京都港区高輪3-13-1）

【出演】リアルピース（かずぅ、こーた、かちょー、なお、こぺ）

【チケット料金】5,500円（税込）

【チ ケ ッ ト】ZAIKOにて抽選販売受付中 https://realpiece-tokyomx.zaiko.io/

受付期間：2月15日（日）23:59まで

◆番組概要

※下記内容は都合により変更となる場合があります。予めご了承ください。

【タイトル】 リアルピースのテレビ上陸大作戦 Season1 ～トーク番組準備番組～

【放送日時】 毎週火曜日21:00～21:25 ＜TOKYO MX1＞

【配信】 TVerで無料見逃し配信

【出演】 リアルピース（かずぅ、こーた、かちょー、なお、こぺ）

【番組公式HP】 https://s.mxtv.jp/variety/realpiece_daisakusen/

【番組公式X】 https://x.com/realpiece_tv_mx