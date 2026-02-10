舘ひろし×渡哲也、石原プロ制作の人情刑事ドラマの金字塔「代表取締役刑事」2月14日(土)から放送開始！CSホームドラマチャンネル

「代表取締役刑事」

1990年/全45話

[出演]舘ひろし、川野太郎、谷川竜、市川翔子(#1～25)、木之原賀子(#26～45)、池田政典、高松英郎、安部譲二、秋山武史、荒井玉青、渡哲也

東京下町辰巳署には個性あふれる優しい刑事たちがいる。

様々な事件に立ち向かう刑事の姿を描く人情と感動のヒューマン・アクション！

石原プロモーションのテレビ初作品「大都会-闘いの日々-」への回帰を目指して制作されたヒューマン路線の刑事ドラマ。東京・下町を舞台に人情味のあるストーリーが魅力。主演の舘ひろしは防犯課係長役、その上司の課長を渡哲也が演じ、豪華な共演者・ゲストも多数。タイトルには、「社会において市民を守る刑事は、企業で社員を守る代表取締役と同じ」という意味が込められている。

【あらすじ】

東京下町、辰巳署。橘謙司(渡哲也)が課長を務める刑事防犯課は、捜査係長の兵頭真(舘ひろし)を筆頭に、心優しき個性豊かな刑事たちが、日々さまざまな事件の捜査に当たっている。

