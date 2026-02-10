TeAmo1MONTHのシリコーンハイドロゲルカラコンにDIA15mmの“とろけるミルキーカラー”2色が新登場！

株式会社Lcode

株式会社 Lcode（代表取締役社長：藤原 智洋、本社：大阪府大阪市）は、2月10日よりマンスリータイプのシリコーンハイドロゲルカラコン「TeAmo 1MONTH-SILICONE-」の新色2色をTeAmo公式通販サイト及び楽天市場、Amazon等のショッピングサイトにて発売開始いたします。

DIA15mm×細フチ×ミルキーカラーで上品盛れ(ハート)

今回発売するのは「Mielty Brown（ミエルティブラウン）」と「Mielty Gray（ミエルティグレー）」の2色。“DIA15.0mmの大きめサイズ×とろけるようなミルキーカラー”の組み合わせで、瞳の印象を自然に明るく見せながら、大きめサイズならではの華やかな雰囲気を演出します。

シリコーンハイドロゲル素材使用で快適な着け心地

今回発売する新色２色はいずれもシリコーンハイドロゲル素材を使用し、酸素透過率は当社従来HEMA素材商品と比較すると約20倍となっています。酸素透過率が高いほど、角膜の健康に必要な酸素を瞳へより多く届けることができ、装用時の快適さをサポートします。角膜に届く酸素量は裸眼時を100%としたとき、約99%と裸眼時とほぼ同量になっており、まるで裸眼のような解放感ある着け心地を実現しました。

※装用感は個人差があります

ラインナップ

レンズスペック：DIA15.0mm/着色直径14.6mm/BC8.7mm

■Mielty Brown（ミエルティブラウン）

とろけるように瞳になじみやさしいツヤ感で上品盛れ(ハート)

■Mielty Gray（ミエルティグレー）

品よく仕上がるやさしいグレーで知的さと色気をひとさじ(ハート)

＜既存カラー＞

まとめ買いでもっとお得に(ハート)

TeAmoのマンスリーカラコンは、1セット（1箱1枚入×2）での販売となっており、両目度数が異なる方でも片目ずつ度数が選べるため、お手軽にお試しいただけます！

さらに、まとめ買いを利用することで、2セットで2,480円（税込2,728円）に。1セットあたり1,170円（税込1,287円）とお得な価格でご購入いただけます。

豊富な度数展開！

±0.00から-10.00まで、豊富な度数展開もご用意しておりますので、幅広い度数の方にお使いいただけます。

商品概要

■ブランド名：TeAmo1MONTH SILICONE

■販売名：ティアモ シリコーンマンスリー

■医療機器承認番号：30300BZX00013A03

■希望小売価格：1セット（1箱1枚入×2）/1,600円（税込1,760円）

2セット購入にて2,480円（税込2,728円）

■再使用可能な視力補正用色付コンタクトレンズ

（再使用可能な非視力補正用色付コンタクトレンズ）

■使用期間：1ヶ月

■度数（PWR）：±0.00（度なし） / -0.50～-5.00（0.25ステップ） / -5.50～-10.00（0.50ステップ）

■商品スペック：DIA15.0mm/ BC8.7mm/含水率47%

■製造販売元：フロムアイズ株式会社

■販売元：株式会社Lcode

■発売日：2026年2月10日（木）

■販売チャネル：TeAmo公式通販サイト https://teacon.jp/type/1month_silicone/(https://teacon.jp/type/1month_silicone/?argument=wrUBhaAT&dmai=1month_silicone)

楽天市場店/Yahoo!ショッピング店/Amazon店/Qoo10店/au Payマーケット店/dショッピング店

----------------------------------------------------------------------------------------------------

コンタクトレンズは高度管理医療機器です。必ず眼科医の検査・処方を受けてお求めください。

また、ご使用前に必ず添付文書をよくお読みになってから正しくご使用ください。

-----------------------------------------------------------------------------------------------------