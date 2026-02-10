女子サッカーが切り拓くジェンダー平等社会：特番『FOOT HOPEs～女子サッカーが拓く未来～』【テレビ愛知スポーツSDGs】

テレビ愛知株式会社

スポーツの力を活用して社会課題の解決を図る「スポーツSDGs」。番組ではアメリカ女子サッカーの最前線を現地取材！女子サッカーの発展とその先に見えるジェンダー平等実現のビジョンを伝える。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=_a0rLjjOQgU ]

★番組概要

番組名：『FOOT HOPEs～女子サッカーが拓く未来～』

放 送：2026年2月14日（土）午後4時～午後5時15分（テレビ愛知発 テレビ東京系列全国6局ネット）

配信：TVer、Locipoにて期間限定見逃し配信

ＵＲＬ：https://tv-aichi.co.jp/FOOT_HOPEs/

出演：丸山桂里奈 中川安奈

ナレーター：大場真人

★番組詳細

◆次世代育成プロジェクト OUR STORIES

WEリーグが取り組むプロジェクト、「OUR STORIES ～あなたの声を、私たちみんなの物語に～」を紹介する。高校女子サッカーの名門、藤枝順心高校の選手たちが抱える“小さな悩み”に対し、大人たちが解決策の糸口を探り出し、彼女たちが大好きなサッカーを生涯楽しめるような社会の実現を目指す取り組みを取材する。



◆日本最南端 7人の女子サッカー部 それでもサッカーが好き！

日本最南端の女子サッカー部を持つ八重山高校。部員はわずか7人しかいない。それでも彼女たちは沖縄県内の他校と合同チームを組み公式戦に挑んでいる。様々な面でハンディを抱えながらも懸命にプレーする姿を通して、スポーツの素晴らしさ、そしてサッカーの楽しさを伝えていく。



◆サッカーを続けるもう一つのカタチ、アメリカサッカー留学

中学、高校、大学と進学する過程で競技人口が減ってしまう日本の女子サッカー界。全日本大学女子サッカー連盟の加盟校はわずか88校にとどまる。一方、アメリカでは1400～1500校に女子サッカー部が存在すると言われている。さらにアメリカの大学では奨学金によって学費が免除されるだけでなく、生活費の支援を受けられる学校もある。こうした恵まれた環境を求め、多くの日本人がアメリカの大学へ留学している。ハワイ大学に留学中の木暮若葉選手もそのうちの一人だ。今年4年生となる木暮選手の学生最後の試合に密着する。



◆女子サッカー世界最先端、カンザスシティ・カレント

アメリカ女子プロサッカーリーグ（NWSL）は、世界最高峰の女子サッカーリーグとして急成長を遂げる存在。高い競技レベル、放映権収入やスポンサー契約の拡大、観客動員数の増加という魅力がある。各地で進む女子サッカー専用スタジアムの整備と、クラブ資産価値が上昇していて、カンザスシティ・カレントはその象徴的クラブ。2024年に完成した世界初女子専用「CPKCスタジアム」は先駆的施設。平均約1.2万人の観客数と地元の熱狂的支持を得て、市場価値約2億7,500万ドル（約400億円）。女子スポーツの未来を示す象徴となっている。



◆WEリーグのヒロインたち

スポーツグラフィック誌Numberの表紙を飾るスポーツカメラマン・近藤篤氏。WEリーグで活躍する選手、監督を彼のファインダーを通して魅力を伝える。

取材対象：塩越柚歩選手（日テレ・東京ヴェルディベレーザ）、宮本ともみ（INAC神戸レオネッサ・監督）

■■テレビ愛知スポーツSDGsポータルサイト■■

[トップアスリートと学ぶSDGs]、日本フットゴルフ協会 松浦新平会長が各界のレジェンドと対談[ゼロいち HOLE 18 ～スポーツで社会課題を解決する術～]など動画コンテンツ満載。

https://tv-aichi.co.jp/sportsSDGs/

テレビ愛知は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。

https://tv-aichi.co.jp/sdgs/