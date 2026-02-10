いなば食品　創業220周年。ローカルからグローバルへ、事業進化の軌跡を描く全30段（見開き）広告を日本経済新聞に掲載

いなば食品株式会社

いなば食品株式会社（本社：静岡県静岡市清水区由比、稲葉優子(会長)）は、2026年2月10日（火）付の日本経済新聞朝刊にて、創業220周年記念の全面広告（全30段）を掲載いたしました。

■広告のコンセプト

本広告では、創業時の「いなば商店」のイラストと、現在の最新鋭マザー工場の写真を対比させ、2世紀にわたる事業拡大のダイナミズムを表現しています。 江戸時代の地域商社から始まり、水産加工、そして現在の主力であるペットフード事業へと、時代の変化に合わせて事業ポートフォリオを大胆に転換してきた「企業の進化」を可視化しました。

いなば食品グループは「真似しない、真似されない」というスピリットのもと、「他社が手を出さない領域」「技術的に困難な加工」に挑み、高付加価値のブランドを築き上げてまいりました。広告の年表に刻まれているのは、水産加工からペットフード、そして健康食品へと事業ポートフォリオを大胆に広げてきた「独創と挑戦」の歴史です。

■広告掲載概要- 掲載紙：日本経済新聞（朝刊・全国版）- 掲載日：2026年2月10日（火）- 規格：全30段（見開き全面カラー）

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)