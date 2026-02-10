メシカ、伊勢丹新宿店 本館4階 ブティック リフレッシュオープン

メシカジャパン株式会社

2005年にパリで誕生したダイヤモンドジュエリーメゾン MESSIKA（メシカ）は、日本国内におけるブランド拠点のひとつとなる伊勢丹新宿店 本館4階ブティックを、2026年2月4日（水）にリフレッシュオープンいたしました。

メゾンを象徴するアイコニックな《ムーヴ（MOVE）》コレクションを中心に展開しています。

「“動く”ダイヤモンド」という革新的な発想は、ダイヤモンドジュエリーの固定観念を解き放ち、自由さとエレガンスを同時に成立させてきました。

時代やスタイルに寄り添いながら、決して迎合しない《ムーヴ》は、メシカが貫いてきた「進化」と「挑戦」を体現するコレクションです。

今回のリフレッシュオープンでは、通常は店頭での取り扱いがないハイジュエリーコレクションをはじめ、国内店舗では初展開となる《ムーヴ ノア シズレ ワイドバングル》など、創業者でありアーティスティック ディレクターのヴァレリー・メシカならではのサヴォアフェールと、現代的感性が交差するジュエリーをご紹介しています。

【国内店舗初展開】ムーヴ ノア シズレ ワイドバングル（K18WG・ダイヤモンド／3,938,000円）

ムーヴ クラシック シズレ ネックレス（K18YG・ダイヤモンド／759,000円）

【伊勢丹新宿店 本館4階 ジュエリー/メシカ】

店舗情報：東京都新宿区新宿3-14-1

営業時間：10:00～20:00

***** メシカについて *****

2005年にヴァレリー・メシカが創業したパリ発ダイヤモンドジュエリーメゾン、

メシカ（MESSIKA）。

ダイヤモンド商の家に育った彼女は、伝統的なダイヤモンドジュエリーを革新し、卓越した技術と比類のない品質とともに、ファッショナブルでコンテンポラリーなデザインを提案。世界中のセレブリティにも愛され、パリ ファッションウィーク中にハイジュエリーのランウェイショーを開催するなど、

常に進化と挑戦を続けています。

2020年に日本へ上陸後、現在は国内に直営店9店舗を展開しています。