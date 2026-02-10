【香川オリーブガイナーズ】《教育連携プロジェクト》2/14(土)にNTTドコモ四国支社との特別授業を開催。支社長 蓑手康史氏を迎え、高校生の視点で「携帯電話市場」を考える

香川オリーブガイナーズ球団株式会社

プロ野球独立リーグ・四国アイランドリーグplusの香川オリーブガイナーズは、2026年2月14日（土）、大手前高松高校にて株式会社NTTドコモ四国支社とのコラボレーション授業を開催いたします。 本授業は、球団が推進する「探究学習プログラム」の一環として実施されるもので、当日はNTTドコモ四国支社長・蓑手 康史（みのて やすふみ）氏が特別講師として登壇。デジタルネイティブである高校生たちが、通信業界のトップランナーと共に「携帯電話市場」や「NTTドコモの取り組み」について思考を深め、次世代の価値観を共有する超実践型の学びの場を創出します。

教室では生徒たちが積極的に手を挙げ、業界トップの話に耳を傾けながら、自らの視点で意見を発信する。双方向の対話を通じて、実社会と学びがつながる探究型授業が展開される。

◼️ なぜガイナーズは授業をやるのか？

香川オリーブガイナーズは、野球を通じた勝利や感動の提供だけでなく、球団を起点とした香川県、日本のまちづくりへの貢献を最大のミッションとしています。この活動はCSR（社会貢献）に留まらず、企業の皆様がガイナーズと連携する明確なメリットを提供します。

【ガイナーズが教育プログラムを推進する理由と優位性】

- 地域経済の未来への貢献: 球団を起点に香川県、日本のまちづくりに貢献することが目的であり、まちづくりはすなわち地域の未来（人的資本）を作ることに他なりません。- 社会との乖離の解決: 現代の学校で求められる力と、社会で求められる力の乖離が激しいという教育現場の課題に対し、プロスポーツの現場というリアルな題材を提供し、実践力を育みます。- 学校の困り事解消: 全国どの学校も探究授業の取り組みに苦慮する中、既に導入20校を突破した実績ある授業モデルを提供します。- 学生と企業のマッチング: 地域の多くの企業に支えられている球団として、学生と企業・専門技術を繋げ、実践の場を提供。企業にとっては、自社の課題に取り組んでもらうことにより、将来的なファンや顧客を増やす機会となります。- チャレンジの場を提供: スポーツビジネスの分野だけでなく、スポンサー企業様の具体的な課題にも高校生が取り組み、思い思いにチャレンジする機会を創出します。

◼️トップリーダーとの対話が生む「新しい視点」

今回のコラボレーションは、プロ球団がハブとなり、地域を代表する企業と次世代を担う若者を繋ぐことで、双方に新しい気付きをもたらすことを目的としています。

- 「Z世代」ならではの感性: 日常的に通信インフラを使いこなす高校生が、既存の枠組みに捉われない自由な視点から、携帯キャリアが取り組むべき内容を考察します。- ビジネスリーダーとの直接対話: 支社長自らが教壇に立ち、現場のリアルな知見を共有。生徒たちの声に耳を傾けることで、未来の社会を共につくる「共創」の形を模索します。- 教育における球団の役割: 特許取得済みの教育プログラムを展開する球団として、学校と企業の橋渡しを担い、スポーツを通じた「社会価値の創造」を体現します。

◼️未来を展望する「共創ワークショップ」

- 通信業界の最前線を知る: 蓑手支社長より、現在の携帯電会社の状況や自社の取り組みについてインスピレーションをいただきます。- 高校生視点での未来デザイン: 生徒たちが主役となり、「こんな通信環境があったら面白い」「携帯キャリアに期待すること」など、若者ならではの柔軟な発想をビジネスリーダーへと届けます。- 世代を超えたディスカッション: 通信業界の第一線で活躍するプロの視点と、未来を生きる学生の視点を交え、携帯電話業界について意見を交わします。

◼️開催概要

- 日時: 2026年2月14日（土） 9:45-10:30- 会場: 大手前高松高校- 特別講師: 株式会社NTTドコモ 四国支社長 蓑手 康史 氏- プロデュース: 香川オリーブガイナーズ

◼️メディア関係者様へ：取材のご案内

当日、会場での取材・撮影が可能です。「大手企業のトップと高校生が直接議論する」という光景は、次世代育成の象徴的なシーンとして、地域ニュースや教育特集に非常にマッチするトピックです。

- 取材のポイント:蓑手支社長と高校生が直接言葉を交わす対話シーン現代の高校生が「携帯キャリアの取り組み」をどう見ているかという等身大の声プロ球団が教育のハブとして機能している新しい地域連携の形- お申し込み: 取材をご希望の社は、2月13日（金）13:00までに、下記お問い合わせ先までご連絡をお願いいたします。

◼️香川オリーブガイナーズ球団株式会社

四国アイランドリーグplusに所属し、創設21周年を迎える独立リーグ球団。NPBおよび海外プロリーグへの選手輩出は 29名 とリーグトップクラスを誇る。主なOBに 又吉克樹 など。

近年は、プロスポーツの持つ「学び・挑戦・地域とのつながり」という価値を再定義し、探究学習プログラムや地域教育連携、企業・自治体との協働による次世代育成 を推進。スポーツをきっかけに 社会課題の解決や地域の活性化に寄与する“社会価値創出型の球団” を目指している。

