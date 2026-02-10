Gensparkを実務で使い倒したら、教室運営がこう変わった～ChatGPT・Gemini利用者に贈る実践オンライン勉強会～

株式会社エクシード

10代向けデジタル人材育成サービス『TechHigher(https://www.techhigher.club/)』を運営する株式会社エクシード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：澤部愛子）は、ライセンス提携校であるタイ・バンコクの「AI＆プログラミングのKOBEYA(https://kobeyabkk-homepage.pages.dev/)」（代表：鈴木政路）を講師にお迎えし、「”Gensparkを使い始めて教室運営がこう変わりました”～ChatGPTやGeminiに代わる選択肢～」を、2月26日(木)12:00～13:00（60分）にオンライン開催することをお知らせします。

生成AIを「使っている」から「仕事が変わった」へ

生成AIの活用が広がる一方で、「ChatGPTやGeminiを使ってはいるが、業務全体が大きく変わった実感はない」と感じている方も少なくありません。

Gensparkは、資料作成・情報収集・アプリ開発などを一気通貫で支援する生成AIツールです。本勉強会では、その機能を網羅的に紹介するのではなく、実際の業務で使ったことで仕事の進め方や作業工程がどう変わったのかに焦点を当てます。

鈴木氏が、Gensparkを実務で使い込んだ経験をもとに、「教室運営がどう変わったのか」を具体的に共有します。日々の業務改善や効率化に生成AIを活用したい方向けの有料オンライン勉強会です。

AIスライド：資料作成は「作る作業」から「考える作業」へ

これまでPowerPointなどで一から作成していた資料が、GensparkのAIスライド機能では、大まかな情報を入力するだけで、8割程度完成した状態まで生成されます。

「構成を考え、デザインを整え、清書する」そうした工程が大きく変わり、資料作成にかかる時間が短縮されるだけでなく、「何を伝えるか」「どう使うか」に集中できるようになった変化について共有します。

ダウンロードエージェント：情報収集・準備作業の効率化

調査や資料作成の前段階として欠かせない、情報探索・資料収集・ダウンロード作業。Gensparkのダウンロードエージェントを活用することで、これらの作業をまとめて任せられるようになり、調査・準備にかかる負担が大きく軽減されました。

「調べる作業」が仕事のボトルネックでなくなった体験を紹介します。

AIデベロッパー：「作れない前提」で考えなくてよくなった

プログラミング経験が限定的な場合、「技術的に難しいからやめておこう」と企画を断念する場面も少なくありません。GensparkのAIデベロッパー機能では、自然言語ベースでアプリや簡単なシステムを構築できるため、「作れない前提」での検討が不要になりました。

意思決定や企画の幅がどのように変わったのか、その実感をお伝えします。

実務で作ったアプリ・ツールから見えた変化

漢字テストジェネレーターSNSスパークルスケジューラー

鈴木氏はGensparkを活用し、業務や教育現場で実際に使用する複数のWebアプリ・ツールを自ら制作しています。情報整理や業務効率化を目的としたアプリなどを公開しており、非エンジニアでも実務で使えるツールを作れるようになったことで、企画や業務の考え方そのものが変わったといいます。

本勉強会では、そうした制作経験を通じて見えてきた 「アプリを作れるようになったことで、仕事がどう変わったのか」 という実務視点の気づきも共有します。

鈴木氏がGensparkを活用して制作したアプリ・ツール一覧

https://kobeyabkk-homepage.pages.dev/store

■ 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6960/table/83_1_35ef93c3427cc75300e2e268f3b83340.jpg?v=202602100451 ]申込はこちら :https://techhigheraiseminar2602.peatix.com/

■講師

鈴木政路（AI & プログラミングのKOBEYA代表）

AIエンジニア・教育者。1975年宮崎県生まれ。海外で20年以上にわたり数学・プログラミング教育に携わり、現在はタイ・バンコクで「AI & プログラミングのKOBEYA」を運営。ゲーム制作やコンテストを通じて、楽しみながら実践力を育てる教育方針。ジュニア・プログラミング検定では63名合格・1級14名の実績を持つ。ChatGPTなど生成AIを活用したシステム・アプリ開発も行い、教育向けAI活用に注力している。

■株式会社エクシードについて

10代向けデジタル人材育成サービス『TechHigher』および小学生向けプログラミング教室『Tech for elementary』を全国250教室以上で展開。Roblox、Minecraft、Canva、生成AIなど、時代に即した学びを提供しています。