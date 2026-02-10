バーチャルヒューマン「Ria」が、京急電鉄「三浦海岸河津桜2026キャンペーン」に起用

株式会社 Aww

株式会社Aww（本社：東京都渋谷区、代表取締役：守屋貴行、以下「当社」）は、京浜急行電鉄株式会社（本社：横浜市西区、取締役社長：川俣 幸宏、以下「京急電鉄」）が実施する『三浦海岸河津桜2026キャンペーン～春がはやく来るまちへ～』の一環として、当社のバーチャルヒューマン「Ria」を起用したショート動画を、2026年2月10日（火）より限定公開いたします。

本取り組みは、デジタルネイティブ世代を中心とした若年層への観光訴求を目的に、フォトリアルなバーチャルヒューマンを活用したデジタル広告を通じて、三浦海岸エリアの魅力を発信するものです。

ショート動画では、三浦海岸駅や周辺の見どころスポットを舞台に、「Ria」と創作したデジタル桜を組み合わせ、河津桜の魅力をデジタル表現で演出しています。SNSを主な接点とする若年層に対し、従来の観光プロモーションとは異なるアプローチで関心喚起を図ります。

動画はこちらから: https://www.instagram.com/keikyu_official/reels/?hl=ja(https://www.instagram.com/keikyu_official/reels/?hl=ja)

起用背景

京急電鉄では、第20次総合経営計画において「沿線価値共創戦略」を掲げ、デジタルとデータを活用したDXを推進しています。本施策はその一環として、デジタル技術を活用した新たな観光コミュニケーションの実証的な取り組みとして実施されました。

本プロジェクトは、Awwが培ってきたバーチャルヒューマンのプロデュースおよびデジタル表現の知見を活かし、観光地とデジタルコンテンツを接続することで、地域プロモーションにおける新しい可能性を提示します。

京浜急行電鉄株式会社 様 コメント

京急電鉄では、早咲きで知られる河津桜の魅力を広く発信し、三浦半島へ多くのお客さまに訪れていただくため、「三浦海岸河津桜」キャンペーンを毎年開催しています。このたび、Aww 様と共同制作したショート動画では、独特な世界観で多くのファンを魅了する Ria さんにご出演いただき、デジタルネイティブ世代のお客さまにも河津桜の魅力をお届けし、実際に三浦半島へ訪れてほしいという想いを込めて制作しました。現地で華やかな魅力を放つ三浦半島の河津桜と、Ria さんとデジタル桜が織りなす“もうひとつの河津桜”で、ひとりでも多くのお客さまに、ひと足早い春を感じていただきたいと思います。

バーチャルヒューマン「Ria」について

2019年に登場したバーチャルヒューマン。

独特な世界観とフォトリアルな表現を特徴とし、ファッション・ビューティー領域を中心に、Mercedes-Benz、Clarins、新日本製薬などのブランドとの取り組み実績を持ちます。

公式サイト：https://aww.tokyo/vhuman/ria/

Instagram：https://www.instagram.com/ria_ria_tokyo/

Facebook：https://www.facebook.com/ria.tokyo/

「三浦海岸河津桜2026」キャンペーンについて

早咲きで知られる河津桜を楽しめる「第22回三浦海岸桜まつり」にあわせ、地域の活性化および三浦半島への観光誘客を目的として実施されるキャンペーンです。

キャンペーン期間中は、桜装飾列車の運行や、京急電鉄公式ホームページでの開花状況のライブ配信、スタンプラリーなどの施策を通じて、三浦海岸エリアの魅力を発信します。

期間：2026年2月11日（水・祝）～3月3日（火）

キャンペーンサイト：https://www.keikyu.co.jp/cp/kawazu2026/

京浜急行電鉄株式会社

京急電鉄は，グループ理念である「都市生活を支える事業を通して，新しい価値を創造し，社会の発展に貢献する」を使命として，社会課題，価値観の多様化に対し、「移動」と「まち創造」の両事業（プラットフォーム）が相互に価値を提供しあい，新しい価値を創出することで対応し，地域と京急グループの持続的な発展を目指しています。

■ 会社概要

事業内容 交通事業，不動産事業，レジャー・サービス事業，流通事業，その他の事業

代表者名 川俣 幸宏

所 在 地 〒220-8625 神奈川県横浜市西区高島１丁目２番８号

Ｗ Ｅ Ｂ https://www.keikyu.co.jp/

ＤＸの取り組みについて https://www.keikyu.co.jp/ir/pdf/dx202601.pdf

Aww inc.（アウ）

バーチャルヒューマンとAIを活用したコンテンツの企画・開発を行う。imma、MIRAI、plusticboy、Riaなど複数のバーチャルヒューマンの企画・運営を手がけ、CGやAI、ブロックチェーンなどの技術を用いた事業を展開している。

また、個性や人格を持つAIモデル「Character-LLM」の研究開発を進め、映像や音声を通じて自然なコミュニケーションを実現するバーチャルヒューマンの開発に取り組んでいる。

■ 会社概要

会社名：株式会社Aww

事業内容：バーチャルヒューマン プロデュース事業

バーチャルヒューマン企画・開発事業 - MASTER MODEL(R)︎ -

バーチャルヒューマンAI 事業

代表者名：守屋 貴行

所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町26番1号セルリアンタワー15階

Aww website：https://aww.tokyo/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Aww

広報担当：岡村・ 森

Mail：info@aww.tokyo