トム フォード ソレイユ ネージュ オード パルファム スプレィ、シグネチャー コレクションに加わり新登場

ELC ジャパン合同会社トム フォード ソレイユ ネージュ オード パルファム スプレィ 2026年2月20日(金)全国発売予定【新製品】

冬の空に差し込む、一筋のまばゆい光。

ソレイユ ネージュは、雪原を照らす太陽の輝きを閉じ込めた香り。澄み渡る冬の空気とともに、アルプスの新雪に射す光を思わせる、圧倒的な清らかさ。トム フォード シグネチャー コレクションに加わり新登場。

【香調】

シトラス ムスク

【3 KEY NOTES】

ベルガモット インテグラーレ

ムスク ノート

オレンジ ブロッサム

SIGNATURE COLLECTION（シグネチャー コレクション）

唯一無二の洗練された香を生み出すため、高価かつ稀少な成分を香水に惜しげもなく使われていた時代の華やかな歴史に着想を得ながら、現代的な感性で再解釈したシグネチャーコレクション。

TOM FORD’S WINTER WORLD

シトラスの輝き、ホワイトフローラルの透明感、ムスクの官能が織りなす、まばゆい香り。

トム フォードが描く“冬の太陽”を体現し、スキーの高揚感からアフタースキーの温かな余韻へと移ろう、ゲレンデで過ごすスリリングな一日を想わせます。

冬の森林の爽やかさ

弾けるようなベルガモットが明るいエネルギーを放ち、分子蒸留によって生み出されたヴェール ド ベルガモットが冬のグリーンのフレッシュさを呼び覚まします。さらに、冷却圧搾されたヴェール ド マンダリンが、持続する生命感とみずみずしさをもたらします。

雪山の凛とした空気とスキー後の高揚感

ソルティ ミネラル アコードが澄んだ塩気のある冷たさを添え、オレンジ ブロッサムがハチミツのような甘さとともに優雅に広がります。さらに、朝摘みのローズ アブソリュートが豊潤な花の温もりを放ち、希少なフローラル分子、カルマフロールがトロピカル フラワーの瑞々しいホワイト フローラルの自然で透明感のある香調が冬の気分を高めます。

山頂から谷底をも照らす冬の太陽の温もり

ベースノートでは、陽だまりを想わせる官能的なサンキスド ムスクがまるで寒空の下の日なたと影のようなグラデーションを描き、クリーミーなベンゾイン レジノイドとチョコレートのニュアンス、アンブロキサンのアンバーウッディな深みが全体を包み込みます。そこに天然バニリンがクラシックなバニラの魅惑的な香りを添えています。

陽光に照らされるアルプスの新雪

アンブロフィックスがもたらす豊かなアンバートーン、サンダルウッドの滑らかで穏やかな余韻、そしてシスタス ラブダナムが放つ琥珀色の光が、雪原を照らす太陽の温もりを感じさせます。

ソレイユ ネージュ オード パルファム スプレィ 50mL 税込 25,300円トム フォード ソレイユ ネージュ オード パルファム スプレィ50mL

税込 25,300円

2026年2月20日(金)全国発売予定

トム フォード ソレイユ ネージュ オード パルファム スプレィ 100mL 税込 36,300円トム フォード ソレイユ ネージュ オード パルファム スプレィ100mL

税込 36,300円

2026年2月20日(金)全国発売予定

トム フォード ソレイユ ネージュ オード パルファム スプレィ 10mL 税込 8,800円トム フォード ソレイユ ネージュ オード パルファム スプレィ10mL

税込 8,800円

2026年2月20日(金)全国発売予定

