【Areeam】3月2日の“ミニーの日”を記念したコレクションが登場！“リボン”をテーマに可愛い魅力をレトロに表現したアイテムが2月13日(金)発売

株式会社ストライプインターナショナル

株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部 将士）が展開するブランド「Areeam（アリーム）」は、Disney Collection「ミニーマウス」のリボンコレクションを2026年2月13日（金）に自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売いたします。

Areeamは、『好きが詰まったお洋服で心から輝ける自分に…』をコンセプトに、インフルエンサー、Youtuberとして活躍する「あいにゃん」がプロデュースするブランドです。あいにゃん自身が大のディズニーファンでもあることから、Disney Collectionも数多く展開しております。

今回、AreeamのDisney Collectionから「ミニーマウス」の可愛い魅力をレトロに表現したコレクションが登場。「ミニーマウス」のトレードマークである“リボン”をテーマに、レッドとブラックを基調とした心ときめくアイテム全6型を展開いたします。

注目アイテムは、赤いリボンの刺繍ワッペンが目を惹くスカートとワンピース。光沢感とハリ感のある素材を使用したスカートは、動くたびに揺れる上品なシルエットに仕上げました。リボンワッペンとウエストリボンが取り外し可能なキャミワンピースにはチュールを重ね、華やかさを演出。バックデザインには、「ミニーマウス」のサイン刺繍をさりげなく取り入れました。

また、リボン型のボタンをあしらったトップスは、2型ラインアップ。肩の立体的なシルエットがレトロで可愛いブラウスには、「ミニーマウス」をイメージしたスカラップ風の襟を採用。軽やかな質感のニットカーディガンには、UVカット加工を施し、春のお出かけにも嬉しい機能性をプラスしました。

そのほか、リボンをキルティングで表現したトートバッグやリュックも取り揃えております。

「ミニーの日（3月2日）」のお出かけにもぴったりなAreeamのDisney Collectionに、ぜひご注目ください。

■Areeam Disney Collection 『Minnie Mouse』販売概要

発売日：2026年2月13日（金）20時

販売場所：自社ECサイト「STRIPE CLUB」（https://stripe-club.com/s/areeam/2602/newarrival/）

販売アイテム：トップス2型、スカート、ワンピース、バッグ2型 全6型

■Areeam Disney Collection 『Minnie Mouse』アイテム詳細

※商品の価格はすべて税込、サイズはすべてフリー

Red

ミニー/リボンギャザースカート

カラー：Red/Black

価格：\13,500

Black

Red

ミニー/リボンキャミワンピース

カラー：Red/Black

価格：\14,500

Black

Off White

ミニー/リボンボタンブラウス

カラー：Off White/Dot Red

価格：\12,500

Dot Red

Red

ミニー/リボンボタンUVカーディガン

カラー：Red/Black

価格：\11,500

Black

Off White

ミニー/リボンキルティングトートバッグ

カラー：Off White/Black

価格：\13,900

Black

Off White

ミニー/リボンキルティングトートリュック

カラー：Off White/Black

価格：\13,900

Black