【Areeam】3月2日の“ミニーの日”を記念したコレクションが登場！“リボン”をテーマに可愛い魅力をレトロに表現したアイテムが2月13日(金)発売
株式会社ストライプインターナショナル（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：川部 将士）が展開するブランド「Areeam（アリーム）」は、Disney Collection「ミニーマウス」のリボンコレクションを2026年2月13日（金）に自社ECサイト「STRIPE CLUB」にて発売いたします。
Areeamは、『好きが詰まったお洋服で心から輝ける自分に…』をコンセプトに、インフルエンサー、Youtuberとして活躍する「あいにゃん」がプロデュースするブランドです。あいにゃん自身が大のディズニーファンでもあることから、Disney Collectionも数多く展開しております。
今回、AreeamのDisney Collectionから「ミニーマウス」の可愛い魅力をレトロに表現したコレクションが登場。「ミニーマウス」のトレードマークである“リボン”をテーマに、レッドとブラックを基調とした心ときめくアイテム全6型を展開いたします。
注目アイテムは、赤いリボンの刺繍ワッペンが目を惹くスカートとワンピース。光沢感とハリ感のある素材を使用したスカートは、動くたびに揺れる上品なシルエットに仕上げました。リボンワッペンとウエストリボンが取り外し可能なキャミワンピースにはチュールを重ね、華やかさを演出。バックデザインには、「ミニーマウス」のサイン刺繍をさりげなく取り入れました。
また、リボン型のボタンをあしらったトップスは、2型ラインアップ。肩の立体的なシルエットがレトロで可愛いブラウスには、「ミニーマウス」をイメージしたスカラップ風の襟を採用。軽やかな質感のニットカーディガンには、UVカット加工を施し、春のお出かけにも嬉しい機能性をプラスしました。
そのほか、リボンをキルティングで表現したトートバッグやリュックも取り揃えております。
「ミニーの日（3月2日）」のお出かけにもぴったりなAreeamのDisney Collectionに、ぜひご注目ください。
■Areeam Disney Collection 『Minnie Mouse』販売概要
発売日：2026年2月13日（金）20時
販売場所：自社ECサイト「STRIPE CLUB」（https://stripe-club.com/s/areeam/2602/newarrival/）
販売アイテム：トップス2型、スカート、ワンピース、バッグ2型 全6型
■Areeam Disney Collection 『Minnie Mouse』アイテム詳細
※商品の価格はすべて税込、サイズはすべてフリー
Red
ミニー/リボンギャザースカート
カラー：Red/Black
価格：\13,500
Black
Red
ミニー/リボンキャミワンピース
カラー：Red/Black
価格：\14,500
Black
Off White
ミニー/リボンボタンブラウス
カラー：Off White/Dot Red
価格：\12,500
Dot Red
Red
ミニー/リボンボタンUVカーディガン
カラー：Red/Black
価格：\11,500
Black
Off White
ミニー/リボンキルティングトートバッグ
カラー：Off White/Black
価格：\13,900
Black
Off White
ミニー/リボンキルティングトートリュック
カラー：Off White/Black
価格：\13,900
Black