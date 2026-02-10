鹿児島から世界の建築業界へ貢献！株式会社九飛勢螺が鹿児島工場を増設し、鹿児島市と立地協定を締結！

鹿児島市

■株式会社九飛勢螺との立地協定式


　日　　時　　令和８年２月６日（金）１１時００分～１１時２０分


　場　　所　　鹿児島市役所応接室


　出 席 者　　 企　　業　… 新城　公生　 株式会社九飛勢螺 代表取締役


　　　　　　　鹿児島市　…　下鶴　隆央　 市長


　　　　　　　立 会 人　…　 木村 仁士 鹿児島県商工労働水産部 次長




（写真）立地協定式の様子




■株式会社九飛勢螺の概要


　株式会社九飛勢螺は、昭和47年に株式会社九州新城として設立されました。切れ味抜群のドリルねじ【ピアスビス】をはじめ、世界ナンバーワンブランドのバイメタルねじ【ピアスタ】など建築用ビスだけでなく、長年の技術と経験を活かし、自動車業界・工業製品・スポーツ用品などに使われる、ボルトやナット・金具など独自性ある商品開発を行っています。


　主力製品のピアスビスは約4割を海外に、ピアスタについても9割強をヨーロッパに輸出しており、こうした技術力と実績を背景に、今後はさらなる海外展開の加速と、新技術の開発を通じた世界の建築業界への貢献を目指しています。


　今回の増設は、長年委託していた加工工程を内製化することにより、安定した供給体制の構築と効率化に取り組むこととしており、今後、本市の産業の活性化及び地域の稼ぐ力の向上に大きく貢献するものと期待されます。



■増設する「株式会社九飛勢螺　鹿児島工場　J棟」の概要


　(1) 所在地：鹿児島市喜入生見町5103番地


　(2) 用地面積：1,653.68平方メートル


　(3) 建物面積：467.00平方メートル


　(4) 操業開始：令和8年９月（予定）


　(5) 従業員数(計画)：従業員数106人（うち新規雇用者数３人）※５年目


　(6) 事業内容：ダイス（金型）加工の内製化



■関連ＵＲＬ


https://qp-seira.jp/



鹿児島市は、製造業、情報通信業関連、事務処理センター・コールセンター、デザイン・コンテンツ制作業などで進出する企業を全力で支援します！！



【お問合せ先】


鹿児島市産業創出課企業立地係


〒892-8677鹿児島県鹿児島市山下町11-1


TEL：099-216-1314


FAX：099-216-1303


E-mail：yuuchi@city.kagoshima.lg.jp


ホームページ：https://www.city.kagoshima.lg.jp/rich/index.html