【2026年4月開設】学校や仕事の「つまずき」から自立へ。学び直しから就職までを支える「エンラボカレッジ府中」が府中駅徒歩1分にオープン。
学校や仕事につまずいた方が、安心して立て直せる「就労前支援」の場を府中に
学校生活での行き詰まりや早期離職など、「この先どうすればいいかわからない」という不安を抱える若者は少なくありません。再出発には焦って就職先を探す前に、まずは心身を整え、自信を取り戻すステップが必要です。
しかし現在、府中市周辺では就職活動の前段階を支える「自立訓練（生活訓練）」の事業所が限られており、支援の選択肢が不足しているという地域課題があります。
こうした状況を解消するため、株式会社エンラボは2026年4月1日、府中駅徒歩1分の場所に自立訓練（生活訓練）事業所「エンラボカレッジ府中」を開設いたします。
生活リズムの改善から、コミュニケーション力や自己理解を深めるプログラム、就職に向けた準備までを一貫してサポート。
一人ひとりの「働きたい」という気持ちを、福祉の専門的な視点から形にしていきます。
4月の開設に先立ちご本人やご家族を対象とした「無料個別相談会」を実施しております。
エンラボカレッジ府中の様子
■ 開設の背景：府中市における「選択肢の空白」を埋めるために
府中駅周辺には多くの就労移行支援事業所が集積しており、「働ける準備ができている人」への支援は充実しています。しかし、その前段階である「生活リズムを整えたい」「対人不安を解消したい」というニーズに応える自立訓練事業所は府中市内には「極めて少ない」のが現状です。
※事業所数はWAM NET（障害福祉サービス等情報公表システム）および各市公開データより当社調べ（2026年1月時点）
府中市の「第7期障害福祉計画」においても、精神障害のある方の地域生活への移行が重要視されており、自立訓練（生活訓練）のサービス見込量は、2024年度から2026年度にかけて 約1.5倍（+52%）に拡大する目標 が掲げられています。私たちは、この高まる社会的ニーズに応え、調布市や国分寺市などで先行している「若者が通いやすい自立訓練(生活訓練)」のモデルを府中市に展開するため、当拠点の開設を決定しました。
※府中市障害福祉計画(第7期)より
■ エンラボカレッジの3つの特徴
1. 300以上のプログラムと「集団プログラム」で学ぶコミュニケーション
社会に出た時に最も必要となる「対人スキル」を磨くため、あえて集団形式のプログラムを中心としています。
300種類以上の豊富なプログラム（SST、自己理解、ビジネスマナー等）を通じて、座学だけでなく、グループワークや実践練習を繰り返します。
失敗しても大丈夫な安心できる環境で、他者との関わり合いを学び、自信をつけていくことができます。
エンラボカレッジ8つのプログラム
2. 生活の安定から就職まで。「自立」と「働く」を一貫サポート
生活リズムを整える「自立訓練」だけでなく、その先の「就職」までを見据えたトータルサポートを行います。
生活の基盤が整った後は、就職活動の準備までをワンストップで支援。「生活を立て直すフェーズ」から「社会で活躍するフェーズ」まで伴走支援を行っています。
利用開始後の流れ
3. 通いたくなるサードプレイス
「カフェ」のようなリラックスできる空間で、家でも職場・学校でもない、第3の居場所として、安心して通える環境を整えています。
「訓練を受ける場所」ではなく、仲間と共に「社会に出る準備を整える場所」として、自然と足が向く温かい雰囲気作りを大切にしています。
エンラボカレッジ府中の様子
■ こんなお悩みを持つ方へ（無料相談を実施中）
1. 社会とのつながりに不安があり、自宅にいる期間が長い方
- 学校卒業後や退職後、進路が決まらないまま自宅にいる期間が長引いている
- 外出することや、人と関わることに恐怖心があり、引きこもりがちになっている
- 昼夜逆転など生活リズムが崩れており、まずは朝起きることから始めたい
2. 復職・再就職を目指すが、自信やスキルに課題がある方
- 仕事が長く続かず、働くことへの自信を失ってしまった
- 現在、休職中・休学中で、復帰に向けたリハビリ期間を必要としている
- 就職活動を始めたいが、何から手をつけていいか分からず不安がある
3. 既存の支援サービス利用に「心理的なハードル」を感じている方
- 就労移行支援などに通ったが疲れて辞めてしまった
- 「障害福祉サービス」という名称や、福祉施設特有の雰囲気に抵抗感がある
エンラボカレッジ府中では、オープン前の「無料個別相談 」を受け付けています。 ご本人の状況に合わせた利用計画のご提案や、障害福祉サービス受給者証の申請サポートも行いますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
【施設概要】
- 名称：自立訓練（生活訓練）事業所 エンラボカレッジ府中
- 所在地：東京都府中市寿町1-1-3 三ツ木寿町ビル7F-A（府中駅 徒歩圏内）
- オープン予定日：2026年4月1日
- 対象：18歳～65歳未満の方
（主に10代～30代の精神・発達障害のある方が多く利用されています）
- 定員：20名（予定）
【お問い合わせ・無料相談のお申し込み】
以下のWebサイト、またはお電話にて受け付けております。
- 無料相談のお申し込み：https://bit.ly/4qjG8a8(https://bit.ly/4qjG8a8)
- 電話番号：050-5538-0786（受付時間：平日10:00～18:00）
【会社概要】
- 商号：株式会社エンラボ
- 代表者：代表取締役 金納健次郎
- 本社所在地：宮崎県宮崎市江平東2丁目3-13
- 事業内容：障害福祉サービス事業（自立訓練、就労移行支援、就労定着支援等）
- 企業理念：「誰もが自信を持てる社会を作る」
- Webサイト：https://enn-lab.co.jp/