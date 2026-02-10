【2026年4月開設】学校や仕事の「つまずき」から自立へ。学び直しから就職までを支える「エンラボカレッジ府中」が府中駅徒歩1分にオープン。

学校や仕事につまずいた方が、安心して立て直せる「就労前支援」の場を府中に

株式会社エンラボ

学校生活での行き詰まりや早期離職など、「この先どうすればいいかわからない」という不安を抱える若者は少なくありません。再出発には焦って就職先を探す前に、まずは心身を整え、自信を取り戻すステップが必要です。

しかし現在、府中市周辺では就職活動の前段階を支える「自立訓練（生活訓練）」の事業所が限られており、支援の選択肢が不足しているという地域課題があります。

こうした状況を解消するため、株式会社エンラボは2026年4月1日、府中駅徒歩1分の場所に自立訓練（生活訓練）事業所「エンラボカレッジ府中」を開設いたします。

生活リズムの改善から、コミュニケーション力や自己理解を深めるプログラム、就職に向けた準備までを一貫してサポート。

一人ひとりの「働きたい」という気持ちを、福祉の専門的な視点から形にしていきます。

4月の開設に先立ちご本人やご家族を対象とした「無料個別相談会」を実施しております。

■ 開設の背景：府中市における「選択肢の空白」を埋めるために

エンラボカレッジ府中の様子

府中駅周辺には多くの就労移行支援事業所が集積しており、「働ける準備ができている人」への支援は充実しています。しかし、その前段階である「生活リズムを整えたい」「対人不安を解消したい」というニーズに応える自立訓練事業所は府中市内には「極めて少ない」のが現状です。

※事業所数はWAM NET（障害福祉サービス等情報公表システム）および各市公開データより当社調べ（2026年1月時点）

府中市の「第7期障害福祉計画」においても、精神障害のある方の地域生活への移行が重要視されており、自立訓練（生活訓練）のサービス見込量は、2024年度から2026年度にかけて 約1.5倍（+52%）に拡大する目標 が掲げられています。私たちは、この高まる社会的ニーズに応え、調布市や国分寺市などで先行している「若者が通いやすい自立訓練(生活訓練)」のモデルを府中市に展開するため、当拠点の開設を決定しました。

※府中市障害福祉計画(第7期)より

■ エンラボカレッジの3つの特徴

1. 300以上のプログラムと「集団プログラム」で学ぶコミュニケーション

社会に出た時に最も必要となる「対人スキル」を磨くため、あえて集団形式のプログラムを中心としています。

300種類以上の豊富なプログラム（SST、自己理解、ビジネスマナー等）を通じて、座学だけでなく、グループワークや実践練習を繰り返します。

失敗しても大丈夫な安心できる環境で、他者との関わり合いを学び、自信をつけていくことができます。

エンラボカレッジ8つのプログラム2. 生活の安定から就職まで。「自立」と「働く」を一貫サポート

生活リズムを整える「自立訓練」だけでなく、その先の「就職」までを見据えたトータルサポートを行います。

生活の基盤が整った後は、就職活動の準備までをワンストップで支援。「生活を立て直すフェーズ」から「社会で活躍するフェーズ」まで伴走支援を行っています。

利用開始後の流れ3. 通いたくなるサードプレイス

「カフェ」のようなリラックスできる空間で、家でも職場・学校でもない、第3の居場所として、安心して通える環境を整えています。

「訓練を受ける場所」ではなく、仲間と共に「社会に出る準備を整える場所」として、自然と足が向く温かい雰囲気作りを大切にしています。

■ こんなお悩みを持つ方へ（無料相談を実施中）

エンラボカレッジ府中の様子1. 社会とのつながりに不安があり、自宅にいる期間が長い方- 学校卒業後や退職後、進路が決まらないまま自宅にいる期間が長引いている- 外出することや、人と関わることに恐怖心があり、引きこもりがちになっている- 昼夜逆転など生活リズムが崩れており、まずは朝起きることから始めたい2. 復職・再就職を目指すが、自信やスキルに課題がある方- 仕事が長く続かず、働くことへの自信を失ってしまった- 現在、休職中・休学中で、復帰に向けたリハビリ期間を必要としている- 就職活動を始めたいが、何から手をつけていいか分からず不安がある3. 既存の支援サービス利用に「心理的なハードル」を感じている方- 就労移行支援などに通ったが疲れて辞めてしまった- 「障害福祉サービス」という名称や、福祉施設特有の雰囲気に抵抗感がある

エンラボカレッジ府中では、オープン前の「無料個別相談 」を受け付けています。 ご本人の状況に合わせた利用計画のご提案や、障害福祉サービス受給者証の申請サポートも行いますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

【施設概要】

【お問い合わせ・無料相談のお申し込み】

- 名称：自立訓練（生活訓練）事業所 エンラボカレッジ府中- 所在地：東京都府中市寿町1-1-3 三ツ木寿町ビル7F-A（府中駅 徒歩圏内）- オープン予定日：2026年4月1日- 対象：18歳～65歳未満の方（主に10代～30代の精神・発達障害のある方が多く利用されています）- 定員：20名（予定）

以下のWebサイト、またはお電話にて受け付けております。

【会社概要】

- 無料相談のお申し込み：https://bit.ly/4qjG8a8(https://bit.ly/4qjG8a8)- 電話番号：050-5538-0786（受付時間：平日10:00～18:00）- 商号：株式会社エンラボ- 代表者：代表取締役 金納健次郎- 本社所在地：宮崎県宮崎市江平東2丁目3-13- 事業内容：障害福祉サービス事業（自立訓練、就労移行支援、就労定着支援等）- 企業理念：「誰もが自信を持てる社会を作る」- Webサイト：https://enn-lab.co.jp/