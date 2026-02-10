【福岡のU30向けキャリア形成】eatas代表 手嶋英津子が、国連広報局NGO「福岡国際ミズの会」主催イベントに登壇。2月22日、アクロス福岡にて開催。

eatas株式会社

eatas株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役：手嶋英津子）は、2026年2月22日（日）アクロス福岡にて開催される公益社団法人 福岡国際ミズの会 主催のイベントに、代表の手嶋が登壇することをお知らせいたします。

本イベントは「予測不能な時代を生き抜く」をテーマに、管理栄養士という専門職から起業家へと転身した手嶋の軌跡を通じ、将来に悩む18～29歳の女性に向け、社会課題に挑むためのキャリアデザインのヒントを提示します。

■ イベント概要

日時： 2026年2月22日（日）13:00～15:30

会場： アクロス福岡 7階 大会議室（福岡市中央区天神1-1-1）

主催： 公益社団法人 福岡国際ミズの会

後援： 福岡県・福岡市

参加費： 無料

申込方法： 下記フォームよりお申し込みください（当日参加申込も可能です）

申込URL： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwItRr9XA-CFG0q6Qm1s96UV473gfFjjpFeCH9GjDdZykw_Q/viewform

■ プログラム

開会 / 会長挨拶： 公益社団法人 福岡国際ミズの会 会長 徳本 穰 氏

講演：「予測不能な時代を生き抜く ～管理栄養士から起業家へ、社会課題に挑むキャリアデザイン～」 eatas株式会社 代表取締役 手嶋 英津子 氏

座談会：「世界を見て、今思うこと」 国際会議（International Conference on Sustainable Development(ICSD)）の派遣学生によるアラムナイ座談会

■ 主催団体概要

主催：公益社団法人 福岡国際ミズの会

男女共同参画社会の実現や、国際社会に貢献できる人材育成を目指す事業を展開。国連広報局（DGC）のNGOに加盟し、グローバルな視点での社会貢献活動を推進している。

▶︎詳細はこちら：https://kokusai-mizu.p-kit.com/

■ 登壇者プロフィール

手嶋 英津子

eatas株式会社 代表取締役CEO / 管理栄養士

中村学園大学大学院栄養科学研究科博士前期課程修了。健康経営アドバイザー取得。

2015年より大学講師として勤務、研究の一環で全国初授業用食育アプリを開発（36万ダウンロード 2022年3月 現在）。 アプリを活用した食育の実践が評価され、Appleより管理栄養士で唯一のApple Distinguished Educator※1に選出。

2020年3月に大学を退職し、ジーズアカデミー福岡でプログラミングを学んだ後、2021年3月にeatas株式会社創業。テクノロジーを活用したパーソナル食事指導サポートツールを展開。現在は文部科学省「アントレプレナーシップ推進大使」として次世代教育に携わるほか、福岡市「データエンジニア・カタパルト」メンター等、食とDXの融合を牽引する起業家として多方面で活動中。

※1Apple Distinguished Educator（ADE）は、Apple製品の革新的な使い方によって学習を変革しようとする世界中の教育界のリーダー達を広く知ってもらうためのプログラムです。

eatas株式会社

「楽しく美味しく食べることで健康になる」世界の実現をビジョンに、テクノロジーと管理栄養士を融合したパーソナル食事指導サービスを提供しています。健康・美容・ダイエットを目的とした食事指導をクリニックや健康経営事業者に導入し、個人向けには理想のカラダづくりと行動変容を食習慣からサポートします。

▶詳細を見る：https://eatas-inc.com/

法人向けサービス

データを活用したパーソナル食事指導アプリ「eat+」を開発しており、ジムや美容クリニック向けに管理栄養士による食事指導を提供しています。イータスが独自に開発した「タイプ別×コーチング」の栄養管理メソッドをコミュニケーションツール化し、オンラインでも効果的な食事指導を実施しています。

▶詳細を見る：https://eatas-service.com/lp

個人向けサービス

ダイエットや健康診断の結果が気になる方向けに、管理栄養士による食事のパーソナルトレーニングサービスを提供しています。パーソナル食事指導アプリ「eat＋」を活用して、管理栄養士が伴走し、1ヶ月で食習慣の基盤を築き、2ヶ月で体重や体感に変化を感じ始め、3ヶ月で結果を出すプログラムを提供しています。

▶詳細を見る：https://eatas-service.com/tarzan

■本リリースに対するお問い合わせ先

eatas株式会社広報担当：木塚真実

E-mail： info@eatas-inc.com