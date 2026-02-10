株式会社孫の手　TOKYO PRO Market上場申請に関するお知らせ

株式会社日本M&Aセンターホールディングス

株式会社日本M&Aセンターホールディングス（本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：三宅 卓）の連結子会社である株式会社日本M&Aセンター（以下、日本M&Aセンター / 本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：竹内 直樹）がJ-Adviserを担当しております株式会社孫の手が、株式会社東京証券取引所（以下、東京証券取引所）が運営するTOKYO PRO Market（※）への上場申請を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。

（※）TOKYO PRO Marketとは、東京証券取引所が運営する特定投資家向けの株式市場です。

株式会社孫の手 会社概要

上場予定日： 2026年3月5日

代表者： 代表取締役社長 浦野 幸子

本店所在地： 群馬県太田市大原町156番地3

設立： 2001年2月

事業内容： 介護事業

証券コード： 514A

売上高： 2,390百万円（2025年3月期）

従業員数： 411名（2025年12月末時点）

拠点： 群馬、栃木、埼玉

TOKYO PRO Market上場の背景

群馬県太田市に本店を置く株式会社孫の手（以下、孫の手）は、介護保険法に基づく在宅系事業（通所介護・訪問看護・訪問介護・居宅介護支援）、施設系事業（短期入所生活介護）、介護保険外の施設系事業（サービス付き高齢者向け住宅）、健康増進事業（シニアパークジム）および生活支援事業（便利屋）を展開しています。

群馬県および栃木県を主な地盤として介護サービス拠点をドミナント展開しており、2026年2月10日現在の事業拠点数は30拠点にのぼります。

孫の手は、今後のさらなる事業成長のために、上場を通じた社会的信用力・知名度の向上、介護業界における人材採用力の強化を目的としてTOKYO PRO Marketへの上場を申請いたしました。

なお、孫の手の上場申請詳細は、下記サイトをご参照ください。

（東京証券取引所：https://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/issues/index.html）

（孫の手：https://ir.magonote-inc.jp/）

日本M&Aセンターの上場支援実績

日本M&Aセンターでは、企業成長のさらなる促進・円滑な事業承継・一般市場への上場に向けた体制整備を目的にTOKYO PRO Marketへの上場支援に取り組んでおり、既存上場企業含め全国で100社以上のJ-Adviser契約実績があります。

また、2024年12月には、福岡証券取引所が運営するプロ投資家向け市場、Fukuoka PRO Marketの上場指導・審査を行うF-Adviser資格も取得いたしました。

孫の手は、日本M&Aセンターが担当J-AdviserとしてTOKYO PRO Marketへの上場申請を行う第54号銘柄です。

日本M&Aセンターの上場後成長支援

日本M&Aセンターでは、TOKYO PRO Market・Fukuoka PRO Marketへの新規上場をサポートするだけでなく、M&A仲介業のリーディングカンパニーとして、海外進出や新規事業の創出はもちろん、適時開示のアドバイスや組織経営のモニタリングにいたるまで、上場後の成長支援に力を入れております。また、IPOを支援する監査法人、公認会計士、既存上場企業との連携もより一層強固にしながら、全国に“スター企業”を誕生させ、地域経済の活性化や雇用創出といった真の地方創生の実現に貢献してまいります。

（参考）TOKYO PRO Market 上場支援サービス：https://www.nihon-ma.co.jp/tokyopromarket/

【株式会社日本M&Aセンターホールディングス（東証プライム：2127）】

会社名： 株式会社日本M&Aセンターホールディングス

本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング24階

事業内容： グループ会社の経営管理等

設立： 1991年4月

拠点： 東京、大阪、名古屋、広島、福岡、札幌、沖縄、シンガポール、インドネシア、

ベトナム、マレーシア、タイ

（現地法人および連結子会社である日本M&Aセンターの拠点を含む）

【株式会社日本M&Aセンター】

株式会社日本M&Aセンターは、M&A仲介業のリーディングカンパニーとして、「M&A業務を通じて企業の存続と発展に貢献する」ことを企業理念とし、創業以来累計10,000件を超えるM&A支援実績を有しています。会計事務所・地域金融機関・メガバンク・証券会社との連携も深めており、事業承継やM&Aに関する相談機会の創出を加速し、マッチングを強化しています。国内7拠点、15のサテライトオフィス、海外5拠点（日本M&Aセンターホールディングスの現地法人）を構えています。

◆M&A成約件数のギネス世界記録(TM) 認定◆

正式記録名「M&Aフィナンシャルアドバイザリー業務の最多取り扱い企業」

（対象年2024年、取扱件数1,088件）

【本件に関するお問い合わせ先】

