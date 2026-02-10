「東京都『心のバリアフリー』サポート企業」に登録

株式会社オープンハウスグループ

株式会社オープンハウスグループ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長 福岡 良介、以下「当社」）は、東京都より「東京都『心のバリアフリー』サポート企業」に登録されましたので、お知らせいたします。当社は、「やる気のある人を広く受け入れ、結果に報いる組織を作ります」という企業理念のもと、従業員一人一人の人権を尊重し、性別、年齢、国籍等の属性にとらわれない多様性を活かした組織づくり・働きやすい職場環境づくりに努めております。

「東京都『心のバリアフリー』サポート企業」とは、東京都が企業等と連携し、心のバリアフリーに対する社会的気運の醸成を図るため、従業員等の意識啓発等に取り組む企業等を「心のバリアフリー」サポート企業として登録するものです。当社のグループ会社である株式会社オープンハウス・オペレーションズ（本社:東京都千代田区、代表取締役 若旅孝太郎、以下「オープンハウス・オペレーションズ」）は、各部署のマネージャーを中心に、企業在籍型職場適応援助者養成研修や、障害者職業生活相談員資格認定講習を受講する制度を整えるとともに、近隣の就労移行機関からの職場実習生を積極的に受け入れ、地域の障がい者の就労に向けた協力体制を構築しております。また、専門の資格（公認心理師・精神保健福祉士・社会福祉士他）を有する専任の支援者が各事業所に常駐しており、常時見守り・相談ができる支援体制なども整備しております。

今後は、社内でのヘルスマネジメント研修、その他従業員の意識啓発・働きやすい職場環境づくりにつながる活動を行っていくことも予定しております。

心のバリアフリーに関する当社の取り組み：https://openhouse-group.co.jp/sustainability/social/diversity/

バリアフリー等の工夫が施された、オフィスの様子

当社は、「障害者の雇用に関する状況報告（障害者雇用状況報告）」に関して、2025年6月1日時点の障がい者雇用人数が140名を超え、現在の法定雇用率2.5％及び2026年7月から適用される法定雇用率2.7％をも上回る、雇用率3.06％を達成いたしました。

また、多様な人材が最大限活躍するための「働き方」を「デザインする」ことを目的としたワークデザイン推進委員会を設置しております。2024年には、ワークデザイン推進委員会のもとに「障がい者雇用推進ワーキンググループ」を設置しました。その後、障がいを持つ社員の人権を尊重し、多様性を活かした働きやすい職場づくりを目指すべく、オープンハウス・オペレーションズを設立し、2024年10月1日付で特例子会社の認定を受けました。

当社における障がい者雇用数及び雇用率は着実に伸びており、2025年6月、グループ全体の障がい者雇用数は前年より24人増の148名でした。雇用率においても前年の2.75%を超える3.06%と、初の3%台を達成いたしました。

さらに、定着率は93.6％と高く、一般的に定着率が低いといわれる精神・発達障がいを抱える従業員にも働きやすい環境を日々意見を取り上げながら整備しております。



今後も、積極採用を継続するとともに、高い定着率を強みに、合理的配慮に基づいた環境整備や、働くメンバーに合わせた独自の制度設計など、さまざまな取り組みを推進し、障がい者雇用でも「日本一」を目指してまいります。

当社グループの障がい者に関する主な取組について

・令和7年度障害者雇用優良事業所等表彰式にて「機構理事長努力賞」を受賞（2025年11月）

この表彰は、障がい者を積極的に多数雇用している事業所、障がい者の雇用の促進と職業の安定に貢献した団体又は個人及び模範的職業人として長期勤続する障がい者に対して、その努力と功績を称え、これを広く社会一般に周知することにより、障がい者の雇用の促進と職業の安定に資することを目的としています。

・東京労働局の「障害者雇用相談援助事業者」に認定（2025年7月）

「障害者雇用相談援助事業者」とは、一定の要件を満たす事業者として労働局による認定を受け、労働局と一体的に事業主に対して障がい者の雇入れやその雇用継続を図るために必要な一連の雇用管理に関する相談援助の支援を行う事業者です。



・厚生労働省の「もにす認定」を取得（2024年12月）

厚生労働省の「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定（もにす認定）」は、障がい者の雇用の促進及び雇用の安定に関する取組の実施状況などが優良な中小事業主を厚生労働大臣が認定する制度です。

認定制度により、障がい者雇用の取組に対するインセンティブを付与することに加え、既に認定を受けた事業主の取組状況を、地域における障がい者雇用のロールモデルとして公表し、他社においても参考とできるようにすることなどを通じ、中小事業主全体で障がい者雇用の取組が進展することが期待されます。

・東京都の「障害者雇用エクセレントカンパニー賞 東京都知事賞」を受賞（2024年11月表彰）

東京都障害者雇用エクセレントカンパニー賞は、障害者法定雇用率を達成するだけに止まらず、能力開発やキャリアアップ、処遇改善に積極的に努め、個々の特性を理解し、適した業務を提供したり、バリアフリー化・休憩室の設置・治具の整備等、障害に応じた職場環境の整備を行うなど、障害者と健常者が共に働く仲間として、ノーマライゼーションの理念が浸透していると認められる会社が選出されます。

オープンハウス・オペレーションズについて

「オープンハウス・オペレーションズ」は、当社グループ内に関連する約120の業務（営業部門の物件登録や大工図面作成等・間接部門の年末調整や経費精算等）を移管し遂行しており、神奈川県横浜市、東京都八王子市、千葉県柏市の3拠点があります。各拠点では、バリアフリー（段差の解消等）・休憩スペース・面談ルーム・多目的トイレなど設備面の配慮だけでなく、専任支援者による定期面談や業務サポート、また、障がいに関わる特別休暇（半日）制度等も導入しております。多様な人材が安定したパフォーマンスを発揮できるよう、環境や制度の整備にも積極的に取り組んでいます。

コーポレートサイト：https://ohop.openhouse-group.com

東京都「心のバリアフリー」サポート企業連携事業について

東京都では、全ての人が安心、安全、快適に暮らし、訪れることができる福祉のまちづくりを推進しています。誰もが円滑に移動し、さまざまな活動を楽しめるまちづくりを進めるには、施設設備だけでなく、全ての人が平等に参加できる社会や環境について考え、必要な行動を続ける「心のバリアフリー」が重要です。そこで、都は、企業等と連携し、心のバリアフリーに対する社会的気運の醸成を図るため、従業員等の意識啓発等に取り組む企業等を「心のバリアフリー」サポート企業として登録します。

東京都「心のバリアフリー」サイト URL：https://kokoro.metro.tokyo.lg.jp/

東京都「心のバリアフリー」サポート企業連携事業 について：https://kokorobf-support.tokyo/



株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL：https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL：https://oh.openhouse-group.com/



企業概要

商号 株式会社オープンハウスグループ

本社所在地 〒100-7020 東京都千代田区丸の内 2-7-2 JPタワー20階（総合受付）・21階

創業 1997年 9月

代表者 代表取締役社長 福岡 良介

資本金 202億3,549万円

従業員数（連結）6,620名（2025年9月末時点）