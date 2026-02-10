名古屋駅徒歩5分の都市型サウナ「SAUNA MONKEY」が2/14に1周年！感謝を込めた“1周年祭”を2/11～2/15開催

株式会社丸泰

株式会社サウナモンキー（本社：岐阜県岐阜市、代表取締役：伊藤 寛章）が運営する都市型サウナ施設「SAUNA MONKEY / サウナモンキー 名古屋」は、2026年2月14日（土）に開業1周年を迎えます。日ごろのご愛顧への感謝を込め、2026年2月11日（水）～2月15日（日）の5日間、ひとつひとつが主役級の“とびきり面白い”特別企画を一気に詰め込んだ「1周年祭」を開催します。

■ 1周年祭 概要

開催期間： 2026年2月11日（水）～2月15日（日）

開催場所： SAUNA MONKEY / サウナモンキー 名古屋

内容： 下記各企画を日程にあわせて実施

１.【周年記念タオル配布】3日間限定・各日先着100名

2月13日（金）・14日（土）・15日（日）の3日間限定で、各日先着100名様に、「サウナモンキーロゴ入り 1周年記念タオル」をプレゼントします。通常販売しているタオルとは色違いの、周年限定仕様。今回の1周年でしか手に入らない数量限定アイテムのため、なくなり次第終了。サウナモンキー好きなら、手に入れない手はない記念の一枚です。

1周年記念タオル

２.【記念グッズ＆福袋】限定37個の周年サウナハット／超お得福袋＆一番くじも

1周年を記念した限定物販も登場します。

・限定37個：1周年サウナハット（01～37のシリアルナンバー入り）

各ハットには「01～37」のシリアルナンバーを付与。番号はタグ印字ではなく、ハットのデザイン（模様の一部）として組み込まれた仕様のため、世界でひとつだけの“マイハット”になります（数量限定・なくなり次第終了）。より多くのお客様にお楽しみいただけるよう、サウナハットはお一人様3点までの購入とさせていただきます。

1周年記念限定サウナハット限定サウナハットシリアルナンバー

・周年福袋：総額1万円越えのグッズが半額以下で手に入る

Tシャツ／パーカー／スウェット／キーホルダー／ステッカーに加え、パブリックサウナ利用無料券まで詰め込んだ“詰め合わせ”。とにかく中身が強い、超お得セットです。

1周年記念福袋内容（一部商品紹介となります）

・一番くじ：サウナハット、タンブラーなど豪華景品が当たる

ハズレでも嬉しいラインナップで、運試しまで楽しめる周年仕様。

自分用にはもちろん、サウナ好きの方へのギフトにもおすすめです。

３.【Haagen-Dazs食べ放題企画】（個室サウナ）

個室サウナ「White」限定で、以下朝の2枠限定の特別企画を実施。なんとHaagen-Dazsを合計30個ご用意し、時間内は好きなだけお楽しみいただけます。

「ととのい×アイス」の贅沢体験を、ぜひこの機会に。

・対象枠：9:20 - 11:20, 12:00 - 13:40

Haagen-Dazs食べ放題企画

４.【熱波イベント】豪華アウフギーサーが日替わり来店（初来店あり）

期間中は、人気アウフギーサーが日替わりで来店。初来店のゲストも迎え、1周年の感謝を“全力の熱波”でお届けします。

各日程アウフギーサー情報

５.【恒常イベント“全部”同時開催】人気企画を一気に楽しめる5日間

2月11日（火）～15日（土）は、サウナモンキーで恒常的に実施している人気企画を同時開催します。

企画１：灼熱極冷デー（サウナ室温度が通常のプラス５℃、水風呂温度が通常のマイナス５℃）

企画２：オロポ半額デー

企画３：LINEポイント2倍デー

「いつもは曜日が合わない」「まとめて体験したい」という方にもおすすめの、1周年ならではの集中開催です。

通常木曜開催の灼熱極冷デーPOP通常水曜開催のオロポ半額デーPOP

６.【日本モンキーセンターコラボ】館内演出アップデートで“モンキー感”増し増し

犬山市の日本モンキーセンターとの提携（2/11（水）～）を機に、サウナ内・ととのいエリアのBGMを特別仕様にアップデート。さらに、音だけにとどまらず“見て楽しめる演出”も含めて館内の体験価値を拡張し、施設に足を踏み入れた瞬間から、サウナ・水風呂・ととのいまでの一連の流れを通して、サウナモンキーの「猿の世界観」をより立体的に味わえる空間へ進化します。

・一部取り組み紹介動画（YouTube）：＜URL＞https://youtu.be/Ctw1m_qBLoM?si=BydN0i6UcqFPVaIX

■サウナモンキーについて

SAUNA MONKEY（サウナモンキー 名古屋）は、名古屋駅徒歩5分の都市型サウナ施設です。天候に左右されず一年を通して楽しめる内気浴環境にこだわり、複数のサウナ・水風呂・ととのいスペースを備えています。（男性専用パブリック／完全個室プライベートサウナ など）利用シーンに応じた楽しみ方が可能です。

ととのいエリア（Heaven）メインサウナ（Mountain）冷水風呂（River）休憩スペース

施設概要

・名称： SAUNA MONKEY / サウナモンキー 名古屋

・所在地： 愛知県名古屋市中村区名駅南1-17-23 ニッタビル地下１Ｆ

・アクセス： 名古屋駅より徒歩５分

・営業時間： 9:00～26:00（※詳細はHPご参照）

・公式サイト： https://www.sauna-monkey.com/

・Instagram： https://www.instagram.com/sauna_monkey_/

・X： https://x.com/sauna_monkey_

・TikTok： https://www.tiktok.com/@saunamonky

運営元

株式会社サウナモンキー（株式会社丸泰）