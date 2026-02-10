STU48　1期生・石田千穂が卒業を発表！5月31日に東京で卒業コンサートを開催

株式会社STU写真ご使用の際は(C)STUをお願いします

瀬戸内7県を拠点に活動するSTU48が、本日2月10日（火）、東京都・Spotify O-WESTにて「STU48 SHOWCASE LIVE！1st～5th」を開催し、2017年のグループ結成時よりフロントメンバーとしてグループを牽引してきた1期生の石田千穂がSTU48から卒業することを発表しました。卒業コンサートは5月31日に東京都・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）で開催します。また、3月4日発売の13thシングル「好きすぎて泣く」のジャケット写真・収録内容も公式HPにて発表いたしました。

瀬戸内7県を拠点に活動するSTU48が、本日2月10日（火）東京都・Spotify O-WESTにてコンサート「STU48 SHOWCASE LIVE！1st～5th」を開催。1期生の石田千穂・兵頭葵・福田朱里、ドラフト3期生の信濃宙花、2期生の尾崎世里花・高雄さやか・吉田彩良が出演した。

公演タイトルにあるように、デビューシングル「暗闇」から5thシングル「思い出せる恋をしよう」をフューチャーした公演で、初期シングル表題曲やカップリング曲を含めたグループの歴史を感じられるセットリストを披露した。

MCでは思い入れのある初期シングルのカップリング曲として高雄は「非全力」を挙げ、「STU48に加入前の社会人の頃から、聴きながら通勤していました。元気をもらっていました！」と明かし、歌唱メンバーである石田は「オリメンです！嬉しい！ありがとうございます！」と喜んだ。

最後の挨拶に差し掛かると石田が「私から皆さんにお伝えしたいことがあります」と切り出し、「私、石田千穂はSTU48を卒業します。そして、5月31日に、東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）にて卒業コンサートを開催させていただきます。残り少ない期間ですが、大好きなSTU48と皆さんに恩返しができるよう活動してまいりますので、最後までよろしくお願いします！」と発表し、会場からはどよめきと大きな拍手が起こった。

石田は2017年にSTU48 1期生として加入し、デビューシングル「暗闇」から全シングルで選抜メンバーとして活動。6thシングル「独り言で語るくらいなら」9thシングル「息をする心」の2作で単独センター、8thシングル「花は誰のもの？」で瀧野由美子・中村舞と共にトライアングルセンターを務めるなど、加入以降フロントメンバーとしてグループを牽引し続けて来たが、今年3月4日(水)にリリースする13thシングル「好きすぎて泣く」が石田にとってラストシングルとなる。

公式HPでは13thシングル「好きすぎて泣く」の収録内容・ジャケット写真が公開され、全タイプ共通カップリングとして石田のソロ楽曲「未来へ続く者よ」が収録されることがわかった。劇場版のジャケット写真は石田と表題曲センター・中村舞の2ショットとなっている。

明日2月11日(水祝)には、ラゾーナ川崎プラザにて13thシングル発売記念イベントを開催。表題曲「好きすぎて泣く」を選抜メンバー16名で初披露する。

▼石田千穂 プロフィール

生年月日：2002年3月17日 広島県出身

2017年3月19日にSTU48第1期生オーディションに合格し、同年3月31日に結成されたSTU48に加入。

2018年6月に開催された第10回AKB48世界選抜総選挙「AKB48 53rdシングル世界選抜総選挙 ～世界のセンターは誰だ？～」では第99位にランクイン。

2019年7月発売のAKB48 56thシングル「サステナブル」でシングル表題曲選抜メンバーに初選出。

2019年の「第70回NHK紅白歌合戦」に出演し「恋するフォーチュンクッキー～紅白世界選抜SP～」に参加した。

STU48のシングルでは2018年1月のデビューシングル「暗闇」に選抜メンバーとして参加し、同作が第60回日本レコード大賞新人賞を受賞。2021年2月リリースの6thシングル「独り言で語るくらいなら」で初の単独センター、2022年4月リリースの8thシングル「花は誰のもの？」では瀧野由美子・中村舞とともにトライアングルセンター、2023年3月リリースの9thシングル「息をする心」で単独センターを務め、3作でセンターを担った。

2026年3月リリース予定の13thシングルまで全シングルで選抜メンバーとして活動。

グループでの活動と並行して、個人でも「石田千穂ソロコンサート」を2020年1月より開催するなど精力的に活動。

◆石田千穂卒業コンサート 石田千穂卒業コンサート

2026年5月31日(日) 東京・Kanadevia Hall（旧TOKYO DOME CITY HALL）

◆2026年3月4日(水)発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」ジャケット写真公開！

▼初回 Type A(メインジャケ写) 13tｈシングル集合アー写・ジャケット写真をご使用の際は(C)STU/KING RECORDS をお願いします。▼通常 Type A▼通常 Type A▼初回 Type B▼劇場盤

◆2026年3月4日(水)発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」収録内容決定！ 2026年3月4日発売 STU48 13thシングル「好きすぎて泣く」

価格：\1,900(税抜き価格\1,727) 形態：CD＋Blu-ray

[初回限定盤]応募抽選シリアルナンバー【CD帯裏に記載】

[通常盤]生写真1種ランダム封入

●収録内容

＜Type A＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90839~40

【通常盤】品番：KIZM-839～40

CD

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. ごめんねニュートン

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. ごめんねニュートンoff vocal ver.

Blu-ray

STU鬼ごっこ

＜Type B＞

【初回限定盤】品番：KIZM-90841～2

【通常盤】品番：KIZM-841～2

CD

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. 檸檬とレモン

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. 檸檬とレモン off vocal ver.

Blu-ray

STU48タクシ→トーク～先輩が4期研究生と話してみた～

＜劇場盤＞

価格：\1,250(税抜き価格\1,136)

品番：NMAX-1448

M-1. 好きすぎて泣く

M-2. 未来へ続く者よ

M-3. 告白JUMP

M-4. 好きすぎて泣く off vocal ver.

M-5. 未来へ続く者よ off vocal ver.

M-6. 告白JUMP off vocal ver.

●歌唱メンバー

■「好きすぎて泣く」 全Type M-1収録

新井梨杏・池田裕楽・石田千穂・内海里音・岡田あずみ・岡村梨央・尾崎世里花・工藤理子・久留島優果・信濃宙花・高雄さやか・★中村舞・原田清花・兵頭葵・福田朱里・吉田彩良

■「未来へ続く者よ」全Type M-2収録

石田千穂

■「ごめんねニュートン」TypeA M-3収録

石松陽菜・井上久伶杏・蕪竹真奈・木原姫花世・小松奈侑・坂木叶愛・坂崎愛・島田紗香・曽我部あこ・高村栞里・田中奈菜子・道保琉南・野中莉央・濱田美惟・藤田愛結・三好真綺・屋木優菜・横井結菜

■「檸檬とレモン」TypeB M-3収録

石原侑奈・原田清花・兵頭葵・福田朱里・宗雪里香・小松奈侑

■「告白JUMP」劇場盤M-3収録

久留島優果・濱田響・諸葛望愛

◆STU48 9周年コンサート 2026年4月3日(金)～4月5日(日) STU48 9周年コンサート開催決定！

■2026年4月3日(金)

会場：広島県・上野学園ホール

公演内容：STU48「花は誰のもの？」公演with THE STU BAND

■2026年4月4日(土)

会場：広島県・上野学園ホール

公演内容：

1部：中村舞ソロコンサート「My Story」

2部：演目調整中

■2026年4月5日(日)

会場：広島県・上野学園ホール

公演内容：

1部：STU48 9周年コンサート Part1

2部：STU48 9周年コンサート Part2

※各公演タイトルは仮です。

◆本日の実施概要 ■公演タイトル：STU48 SHOWCASE LIVE！1st～5th

■公演日：2026年2月10日(火)

■会場：東京都・Spotify O-WEST

■開場/開演 13:30 /14:00

■出演メンバー

石田 千穂・尾崎 世里花・信濃 宙花・高雄 さやか・兵頭 葵・福田 朱里・吉田 彩良

■セットリスト

M1 出航

M2 Sweaty Smell

M3 月と新しい自分

M4 愛の重さ

＜MC１.＞

M5 暗闇

M6 誰かがいつか 好きだと言ってくれる日まで

＜MC２.＞

M7 風を待つ

M8 大好きな人

M9 無謀な夢は覚めることがない

M10 思い出せる出せる恋をしよう

＜MC３.＞

M11 夢力

■STU48公式SNS STU48公式X：https://x.com/STU48_official_

STU48公式HP：https://sp.stu48.com

STU48公式YouTube：https://youtube.com/@stu4858