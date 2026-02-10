【九州の神社仏閣巡りガイド　IKIGAI】発行開始！

株式会社西日本新聞社

株式会社西日本新聞社（本社：福岡市、代表取締役社長：田川大介）は、九州の神社仏閣巡りをテーマにした新ガイドブック『IKIGAI』を発行しました。

古くから日本の玄関口として栄えてきた九州には、歴史の中で育まれた神仏の伝説や史実が数多く残されています。本書は、そうした九州各地の神社仏閣を紹介しております。

令和8年度版「九州の神社仏閣巡りガイド IKIGAI」

掲載内容

「九州の神社仏閣巡りガイドIKIGAI」では、1社寺につき最大4ページを使い、全21の神社仏閣を丁寧に紹介しています。歴史や行事の背景をわかりやすくまとめるだけでなく、訪れた記録を書き留められるMEMO欄も設け、旅の思い出を自分だけの形で残せるつくりになっています。

判型は持ち歩きに便利なA5サイズで、全60ページ。巡った社寺の数に応じてデジタル認定証が取得できる仕組みや、実際に訪れたからこそ答えられるクイズ企画など、神社仏閣巡りをより楽しめる工夫も盛り込みました。

神社仏閣を通して地域の魅力に触れ、「行きがい」を見つけ、日々の「生きがい」へとつなげていく一冊として、ぜひ手元に置いてご活用いただきたい内容です。

寺社の情報だけでなく、様々な楽しみ方も提供しています掲載されている21社寺をご紹介！！

【神社】

●太宰府天満宮 ●櫛田神社 ●鷲尾愛宕神社 ●福島八幡宮 ●香椎宮 ●志賀海神社 ●十日恵比須神社 ●宝満宮 竈門神社 ●筑紫神社 ●小倉祇園 八坂神社 ●高見神社 ●猿田彦神社 ●加藤神社 ●鉄道神社



【寺院】

●極楽寺 ●眞影寺 ●眞光院 ●妙休寺 ●日輪寺 ●大興善寺 ●高塚愛宕地蔵尊

「IKIGAI」は以下の場所でも無料配布中

「九州の神社仏閣巡りガイド IKIGAI」は、紹介している21社寺のほか、九州を中心に全113施設(2026年2月5日現在)でも無料配布しています。

無料配布場所の詳細についてはこちら→https://noukatsu-shimbun.jp/2026/02/04/29963/

※数には限りがございます。配布が終了している場所もございますので予めご了承ください。