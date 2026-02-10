株式会社東京衡機、コーポレートサイトを全面リニューアル

株式会社東京衡機

株式会社東京衡機（本社：東京都渋谷区、証券コード：7719）は、

2026年2月10日、コーポレートサイトを全面リニューアルいたしました。



本リニューアルでは、IR情報および採用情報の充実を主目的に、サイト構成・デザインを見直し、

より目的の情報へ到達しやすい導線設計に刷新しました。



併せて、当社コーポレートサイトのURL（ドメイン）を、

従来の「tksnet.co.jp」から「tk100.jp」へ変更いたしました。

新URL：〔https://tk100.jp/〕旧URL：〔https://www.tksnet.co.jp/〕

主なリニューアルのポイント

1．IR情報の強化（情報整理・導線改善）

投資家の皆さまが必要な情報へスムーズにアクセスできるよう、IRページの構成を見直し、

情報への導線を改善しました。

〔決算関連資料、適時開示、説明会情報など〕

2．採用情報の強化（採用ページの拡充）

採用ページを拡充し、当社の魅力や仕事内容がより伝わるよう、情報設計を見直しました。

〔社員インタビュー、働く環境の説明など〕

3．事業紹介の拡充（事業理解の促進）

事業紹介ページを新設し、当社グループの事業全体像（試験・計測／エンジニアリング／デジタル）を分かりやすく整理しました。

あわせて、製品・技術がどの分野で、どのように活用されているかを示す「用途・活用先マップ」を

作成し、事業理解を深められる構成としました。

4．ナビゲーション再設計（IR・採用へアクセスしやすく）

トップページから「IR」「採用」へ迷わず辿り着けるよう、グローバルナビゲーションを再設計し、

閲覧目的に応じた回遊性を高めました。

5．サイト内検索の強化

必要な情報をより早く見つけられるよう、サイト内検索の充実を図りました。

6．UI刷新（全体デザインの見直し）

コーポレートサイト全体のデザインと情報の見せ方を見直し、閲覧性・可読性の向上を図りました。

リニューアルの背景と今後について

コーポレートサイトは企業紹介にとどまらず、投資家・お取引先・求職者など多様なステークホルダーとの接点として重要な役割を担うと考えております。

今回の全面リニューアルを機に、情報発信の質とスピードを高め、より分かりやすく使いやすいサイトを目指して継続的に改善してまいります。