イーレックス株式会社にプレミアム優待倶楽部を導入株主様との対話強化・株主管理ＤＸの促進へ

株式会社ウィルズ

投資家と上場企業を結ぶIR支援カンパニーである株式会社ウィルズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：杉本 光生、以下「ウィルズ」）が提供するポイント制株主優待と株主情報の電子化サービスを融合させたデジタル株主管理プラットフォーム「プレミアム優待倶楽部」を、イーレックス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：本名 均、以下「イーレックス」) が株主優待制度の新設にあたり、導入いたします。

2026年以降、毎年3月末日および9月末日の当社株主名簿に記録または記載された300株以上保有の株主様を対象といたします。

株主優待制度新設の目的

１.イーレックスの株主様への還元

２.イーレックスの株主様との対話強化、および株主管理のDXの促進

プレミアム優待倶楽部導入の目的について

「イーレックス・プレミアム優待倶楽部」への会員登録を通じて得られる株主データベースを積極的に活用し、株主様との対話の強化を図ると共に、株主様に対し、PR情報・IR情報をタイムリーに配信することで、企業理解の促進とエンゲージメントの向上を目指します。

また、従来は限られた情報に基づいて行われていた株主管理を電子化することで、より効率的かつ戦略的な市場との対話を実現します。

こうした取り組みにより、より多くの皆様に関通へのご関心をお寄せいただくとともに、長期的にご支援いただける株主様との関係構築を深めていく体制づくりを進めてまいります。

イーレックスの株主様は、専用のWEBサイト「イーレックス・プレミアム優待倶楽部」を通して進呈される株主優待ポイントを利用して、厳選されたブランド牛やお米などのこだわりのグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなど、5,000種類以上の商品からお好みの商品をお選びいただけます。

また、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算可能な共通株主優待コイン『WILLsCoin』にも交換できます。合算した『WILLsCoin』は「プレミアム優待倶楽部PORTAL」（https://portal.premium-yutaiclub.jp/ ）にて宿泊チケットや高級ワイン等のより幅広いラインナップの優待品との交換や、ふるさと納税にご利用いただけます。（https://premium-yutaiclub.satori.site/furusato ）

【進呈条件】2026年以降、毎年3月末日・9月末日の株主名簿に、記載された300株以上保有する株主様を対象といたします。

【繰越条件】ポイントは、3月末日・9月末日において株主名簿に同一株主番号で連続2回以上記載され、かつ300株以上継続保有されている場合にのみ繰越すことができ、最大4回分まとめて交換することができます。

なお、3月末日・9月末日の権利確定日までに「株式の全売却」「証券会社の貸株サービスのご利用」「ご本人様以外への名義変更及び相続等」などその他事由により株主番号が変更された場合は、当該ポイントは失効となり、繰り越しはできませんので、十分にご留意ください。

【プレミアム優待倶楽部ポイント交換商品】

プレミアム優待倶楽部では、全国各地の銘品・美食・上質なライフスタイルアイテムなど、約5,000種類の厳選された商品ラインアップを取り揃え、ワンランク上の“選ぶ楽しみ”をご提供しています。

※掲載写真は一例です。商品・内容は変更となる場合がございます。

■＜乳蔵＞北海道ミックスベリータルトと

チーズケーキ各1個

［5,500ポイント］

北海道産クリームチーズを使用し甘酸っぱいベリーを乗せたタルトと同じく北海道産クリームチーズを使用しアクセントにオレンジピールを加えたチーズケーキのセット。

■＜大雪地ビール＞

大雪ピルスナー 330ml×20本セット

［17,000ポイント］

北海道の中央に位置する旭川市と空知地方に位置する滝川市の2か所の醸造所で多種多様なクラフトビールの製造/販売を行っている「大雪地ビール(株)」。

厳選されたモルトを100％使用して醸造された定番ビールスタイル。職人の丁寧な技術と厳重に徹底された品質管理によって、すっきりとキレの良い味わいに仕上げました。

創業当初から人気No.1のクラフトビールです。ぜひ、ご賞味ください。

■北海道ジンギスカンセット 計1800g

［20,000ポイント］

羊肉の焼肉料理ジンギスカンのセットです。

北海道の郷土料理として知られ、低脂肪肉としても人気が高まっています。

株主様限定の特設ウェブサイト「イーレックス・プレミアム優待倶楽部」のサイト公開は2026年5月を予定しております。（https://erex.premium-yutaiclub.jp）

株主優待制度の内容について変更が生じた場合には、速やかに開示のうえ、お知らせいたします。

◆イーレックス株式会社

イーレックス株式会社は、「再生可能エネルギーをコアに電力新時代の先駆者になる」という2030年ビジョンのもと、未来に向けた持続可能な社会の実現を目指し、再生可能エネルギーに関わるさまざまな事業に取り組んでいます。事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。

（https://www.erex.co.jp/ ）

◆株式会社ウィルズについて

株式会社ウィルズ(英名：WILLs Inc.)は、国内のべ600社の上場企業に、国内外機関投資家及び個人投資家を対象としたマーケティングプラットフォームを提供しております。

中核サービスであるプレミアム優待倶楽部（https://portal.premium-yutaiclub.jp/ ）は、ブロックチェーン技術を活用した株主優待共通コイン（WILLsCoin）と電子議決権行使プラットフォーム（WILLsVote）を通して、金融市場と上場企業の対話を促進し、顧客企業の企業価値最大化を目指します。

事業の詳細は、次のウェブサイトをご参照ください。（https://www.wills-net.co.jp/ ）

*1：2024年度の実績 （ プレミアム優待倶楽部プラットフォーム全体の合計交換・取引数 ）

*2：プレミアム優待倶楽部PORTAL 登録商品数

*3：登録株主数、導入企業数は2025 年8月1日時点の数値

■株式会社ウィルズのIR支援事業