２月23日「国連を支える世界こども未来会議 in EHIME MATSUYAMA」を開催！参加者募集中！

一般財団法人ピースコミュニケーション財団2024年度「国連を支える世界こども未来会議 in MATSUYAMA」の様子

一般財団法人ピースコミュニケーション財団は、愛媛県在住または愛媛県内の小学校に通う4～6年生を対象にした「国連を支える世界こども未来会議 in EHIME MATSUYAMA」を道後山の手ホテル迎賓館にて開催します。

本イベントは、2020年以降の日本を元気にするBEYOND 2020 NEXT FORUM（内閣府認証事業）から創出され、2023年に国連本部よりタイトル認定をもらった「The Children’s Conference of the Future in Support of United Nations」の国内展開となります。SDGsの観点から「住み続けられる未来の愛媛」についてこどもたちがグループでディスカッションし、アイデアを発表するワークショップ型のイベントです。さらにこどもたちが発表したアイデアの中から最優秀賞を選出します。

2025年3月TIBにて開催「第5回国連を支える世界こども未来会議」 ワークショップの様子2025年3月TIBにて開催「第5回国連を支える世界こども未来会議」アイデア発表の様子

最優秀賞に選ばれたグループは、令和8年3月に都内で開催する「第6回国連を支える世界こども未来会議」に愛媛県代表として参加することができます。

現在、当イベントの参加者（定員50名）を募集しています。

申込締切は2/16（月）まで

◆国連を支える世界こども未来会議 in EHIME MATSUYAMA～ 開催・募集概要

【イベントタイトル】国連を支える世界こども未来会議 in EHIME MATSUYAMA

【開催日時】2月23日（月・祝）11:00～15:30

【開催場所】道後山の手ホテル迎賓館

【対象】愛媛県在住・在学の小学4～6年生

【主催】一般財団法人ピースコミュニケーション財団

【後援】外務省/こども家庭庁

【エリア後援】愛媛県/道後温泉旅館協同組合

【協力】森永製菓株式会社/早稲田大学グローバル科学知融合研究所/

大阪大学大学院国際公共政策研究科 ESGインテグレーション研究教育センター/国連ユニタールCIFAL ジャパン国際研修センター/愛媛朝日テレビ/テレビ愛媛

【特別協賛】株式会社マイナビ/NTT株式会社

【エリアスポンサー】株式会社ビケン/愛媛パッケージ株式会社/株式会社オートプロジェクト/株式会社円クリエーション/株式会社三福/株式会社門屋組/学校法人河原学園/東昇技建株式会社/松山容器株式会社/上田消防建設株式会社

◆国連を支える世界こども未来会議について

国連を支える世界こども未来会議は、2019 年に東京オリンピック・パラリンピック公認プログラムとしてスタートしました。現在は、こども家庭庁・外務省・東京都から後援をいただき、2023 年 2 月に国連よりタイトルの認定を受け、展開しています。本イベントは世界のこどもたちが集まり、SDGs を軸に平和で豊かな世界について語り合うピースコミュニケーションの場として毎年開催し、2022 年度より国内展開もスタートし、昨年度は松山市として初めて開催しました。今年度は愛媛県として初の開催となります。

♦SDGs ピースコミュニケーションプロジェクトについて

未来のこどもたちのために幅広い業界で活躍中の有識者や企業・団体が連携し、SDGs のテーマに基づきネットワークや情報を共有して、コミュニケーション本来の力を駆使して平和な社会づくりを積極的にチャレンジするアクション＆オピニオン参加型プロジェクトです。

♦本イベントの問い合わせ先

参加についての申し込みや当日取材にお越しいただける場合は、下記までご連絡ください。

一般財団法人ピースコミュニケーション財団

広報事務局 株式会社ヘッドライン

電話番号：03‐5770‐7161

担当：山田（myamada@tokyoheadline.com）