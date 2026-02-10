大阪・ATCでクラゲ館や世界のいろんな国のあの”万博熱気”を再び感じよう！

株式会社steAm

株式会社 steAm（所在地：東京都豊島区、代表：中島さち子）は2026年2月28日（土）、咲洲ATC（アジア太平洋トレードセンター）にて、大阪・関西万博レガシーイベント「アフター万博：クラゲ祭り（KURAGE Festival）」を開催します。本イベントは、2025年に大きな興奮と感動を呼んだ大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」が中心となり、クラゲ館と連携・交流してきたヨルダン館やイタリア館、セネガル館、ガーナ館などの海外パビリオンとともに開催します。ワークショップやブース展示などを通して万博体験の一部を再現するとともに、万博公式スタンプ（クラゲ館・ヨルダン館・ガーナ館など）の一部も設置予定です。

ポイント１.「あの感動をもう一度！」クラゲ館予約ゾーンの擬似体験を限定公開

今回の「クラゲ祭り（KURAGE Festival）」では、クラゲ館プロデューサー中島さち子氏率いる、多様な文化が協奏する KURAGE Band（クラゲバンド）による、世界をつなぐ音楽・踊りの舞台を予定しています。日本、セネガル、韓国の音楽が混じり合い、さらにたくさんの協奏を行ってきたイタリアやヨルダンやガーナ、エチオピアの影響も受けながら、世界をつないでいきます。さらに、「あの感動をもう一度！」というたくさんのアンコールにお応えすべくクラゲ館で大好評を博した予約スペース「いのちの根っこ（わたしを聴く＆わたしを祝う）」を擬似的に体験いただける演出を準備中です！万博会期中に予約できなかった方々にも体験いただける特別な機会になります。さらに第二部では、クラゲ館や万博いのちパーク等で多数の協奏を行ってきた、珠玉の伝統芸能を体験的に伝える”山本能楽堂”さんにも、お能をミニ上演いただきます。

ポイント２.クラゲ館内で実施した人気ワークショップ（一部）を追体験＆新たな体験も

立命館大学「万博学生委員会おおきに」の皆さんや、大阪の「オープンファクトリーものづくりワークショップ実行委員会」参加企業の皆さんなど、万博中にクラゲ館でワークショップを実践したクラゲ仲間たちによるワークショップブースがさらにアップグレードして集合します。クラゲ館で実施した人気体験型展示「ごちゃまぜオーケストラ」や「クラゲワークショップ」の開催も予定しています。また、クラゲ館の世界観を凝縮して絵本とAR（拡張現実）コンテンツにまとめ、先月リリースとなった、未来絵本「クララとそうぞうのき ARアドベンチャー」（ARカード・ARアプリ）のデモ体験も予定。まざり合うおもしろさや創造する楽しさを双方向型の遊びによって随時体験できる本製品は、まさに万博での体験が家庭や学校にやってくるようなSTEAM（※）な遊び・学びを提供します。ご家庭だけでなく教育現場やイベント、ワークショップなどでも活用できます。ぜひ実際にお手に取って体験してみてください。

（※STEAM：Science科学、Technology技術、Engineering工学・ものづくり、Art/Artsアート・リベラルアーツ、Mathematics数学を横断する、創造的・実践的な学び方）

さらに、イベント当日は、万博会期中にクラゲ館で接客をしていたアテンダントらが数名、クラゲ館ユニフォームを着用して登場予定！クラゲ館関連グッズの物販も行います。

ポイント３.万博関係者や世界各国の文化に出会える

クラゲ館はもちろん、世界各国の万博熱気が再び！？と感じられるような、いろんな文化の展示や物品販売などがあります。「アートは人生を再生する」をテーマに掲げ、大きな話題を呼んだイタリア館からは、イタリアの各地の文化を惜しみなく伝える動画の特別上映のほか、ヴェネツィアのガラスワークショップについても実施に向けて調整中です。ヨルダン館からは、砂や死海の塩、素敵な匂いの石鹸やハーブなどがやってきます。ガーナ、エチオピア、セネガルの衣装や世界のさまざまな楽器も登場予定。また、クラゲ館プロデューサーの中島さち子はもちろんのこと、その他の海外館や協会などの万博関係者やクラゲ仲間によるトークも予定しております。クラゲ館オリジナル関連グッズの抽選会や、アフリカのマフェやバオバブジュース、ヨルダンのコーヒーなどなど、多国籍な料理を体験できるキッチンカーの出展も予定しています。

なお、本イベント来場者への参加特典として、クラゲ館オリジナルマグネットのプレゼントを予定しています。

＊これらの予定は一部変更となることがございます。予めご了承ください。

【イベント概要】アフター万博「クラゲ祭り（KURAGE Festival）」

日時：2月28日（土） ２部制で各3.5時間

【第1部】12:00-15:30

【第2部】16:30-20:00

＊原則入れ替え制

場所：

ATC Cホール

アジア太平洋トレードセンター株式会社

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10

料金：

（午前または午後のみ）大人3,500円／大学生・高校生2,000円／小中学生1,000円／未就学児無料

（午前午後共通）大人6,000円／大学生・高校生3,000円／小中学生1,500円／未就学児無料

※大学生・高校生の方は学生証の提示をお願いします

※当日まだお席に余裕があればその場で券が購入できる場合もございますが、チケットは上記より500円アップとなります。ご了承ください。

申込：以下より申込受付

https://0228kurageexpo.peatix.com/view

主催：株式会社steAm

会場協力：ATC（アジア太平洋トレードセンター株式会社）

【メッセージ】大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」プロデューサー 中島さち子（株式会社steAm代表）

万博では、クラゲ館には268万人もの方がいらしていただきました（自由入館ゾーン）！また、万博会期前からも、よろこびの壁のタイル制作やクラゲの絵、創造の木のペイントなど、本当に数多くの多様な方々や団体、企業などに、共に「つくる」仲間として参画してもらってきました。クラゲ館は、「創造性の民主化～つくる喜びをすべての人に～」をモットーに、本当に多くの方につくり手になってもらい、日々日々一期一会のさまざまな出会いやコトが起こりながら、世界中の0－120歳のこどもたちと共に、未来の遊び・学び（・仕事・生活）を模索してきました。

それは、クラゲ館のみならず、他の多くの素晴らしいシグネチャーパビリオン、コモンズ含む海外パビリオン、企業パビリオン、Women’s Pavilion ・・・などとの連携でもあり、夢洲をこえたさまざまなネットワークの中から生まれてきたものです。私たちは、ここまででクラゲ館のファンになっていただいた大事なクラゲ仲間の皆様も、一方で万博ではクラゲ館に来れなかった（あるいは、予約がとれなかった）皆様にも、どんな方にも広く多様に楽しんでいただけるようなアフター万博イベントをこれからも継続的に企画していくことで、万博という機会に築いた豊かな世界のネットワークをさらに育み、多様ないのちが輝く未来社会をしっかり、皆様と共に模索していきたいと考えています。

これからも継続的にアフター万博イベントを企画・開催していきますが、まずは、2月28日！ぜひ、いらしていただき、共に未来を創るクラゲな仲間になっていただけたら嬉しいです。皆様のお越しを、心よりお待ちしております!!!