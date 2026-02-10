この冬、美容医療ニーズ最新版事実発表　二重整形、輪郭整形1.5倍に増加【口コミ広場調べ】

今冬シーズンの美容ニーズ発表

株式会社口コミ広場

日本最大級の美容医療の口コミ・予約サイト「美容医療の口コミ広場」を運営する株式会社口コミ広場は、実績データを元に、今冬のニーズのある美容施術を発表しました。

キーワードは「手軽さ」と「低価格」

2月～3月は学生の長期休暇シーズンにあたることから、進級・新生活のタイミングに合わせて印象の変化を求める層の動きが活発になる可能性が考えられます。

特に、比較的始めやすい二重整形や、費用面・ダウンタイムの負担が抑えやすい注入系施術が支持を集めやすいことから、今回の増加要因の一つと推察されます。

直近、2025年12月と2026年1月のお問い合わせ数を比べた時、「目・二重整形」では、前月の1.51倍、「輪郭・顎・エラ・額・小顔整形」では1.47倍という結果でした。直近で需要が高まっていることがわかります。

二重整形カテゴリでは「埋没法」が人気

また直近2ヶ月間のお問い合わせ数でも埋没法は全体の48.2%と約過半数を占めていました。数ある目元施術の中でも、特に高い関心を集めていることがうかがえます。

近年は目尻切開や目頭切開といった目元形成系の施術も徐々に注目を集めていますが、費用面のハードルが比較的低く、変化を実感しやすい埋没法の手軽さが、圧倒的な人気につながっていると考えられます。

こうした傾向から、今春も引き続き埋没法への需要は高水準で推移することが見込まれる施術といえるでしょう。

輪郭・顎・エラ・額・小顔整形カテゴリでは「ボトックス」が人気

直近2ヶ月の「輪郭・顎・エラ・額・小顔整形」カテゴリの中で最もお問い合わせ数が多かった施術はボトックスで、全体の72.4％を占める結果となりました。

輪郭領域の施術の中でも、特に手軽に取り入れやすい選択肢として高い関心を集めていたことがうかがえます。

ボトックスの中でも全体の72.7%と特に人気を占めた部位は「エラ」でした。適応が合えば比較的短期間で変化を実感しやすく、フェイスラインの印象改善につながりやすい点が支持を集めた要因の一つと考えられます。

次いで、お問い合わせが多かった施術は「ヒアルロン酸」でした。こちらも即時的な変化を出しやすく、費用面のハードルが比較的低いことから、エラボトックスと同様に“始めやすい輪郭施術”として需要が高まったと推察されます。

こうした傾向から、今春もボトックス・ヒアルロン酸の需要はますます顕著に見込まれるといえるでしょう。

