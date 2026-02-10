《日本×香港 文化交流》SOU・SOU、香港で人気アーティストとのコラボイベント

若林株式会社

京都発テキスタイルブランド「SOU・SOU」（代表取締役：若林剛之）は、香港の国民的シンガーソングライター王菀之（イヴァナ・ウォン）が手がける人気キャラクター「fatBottle（肥波兔）」とのコラボイベント《SOU・SOU × fatBottleland - THE GARDEN STORY》を、2026年2月5日～3月1日の期間、香港の大型ショッピングモール「フェスティバル・ウォーク（又一城）」にて開催しております。日本のテキスタイルデザインと香港のポップカルチャーが融合した、両都市の文化交流を象徴する空間を創出。会場には巨大なfatBottleのオブジェやSOU・SOUのデザインが随所に配され、春節を祝う華やかな雰囲気を演出します。期間限定ショップでは、日本から直送された商品や限定コラボグッズなどを販売します。

シンガーソングライター

王菀之（イヴァナ・ウォン）

香港を代表するシンガーソングライター・女優として活躍し、音楽・映画・アートの分野で高い評価を得る。

キャラクター

fatBottle（肥波兔）

王菀之が創作した「fatBottle（肥波兔）」は、温かみのある世界観で香港の人々に愛される人気キャラクター。

ショップはSOU・SOU京都本店のデザインを基調とした空間

SOU・SOU京都本店をイメージした期間限定ショップが香港に登場。店頭を圧倒するのは、高さ1.5mの大きなfatBottle3体。SOU・SOUの象徴的なテキスタイルをまとった起き上がりこぼし姿のオブジェが、訪れる人々を迎えます。

会場全体はSOU・SOUのテキスタイルで彩られた特別空間に。庭園のあちこちでくつろぐfatBottleたちが、この春節限定の世界観を作り上げます。ショップでは、SOU・SOUとfatBottleのコラボレーション限定商品も多数販売。京都と香港の文化が融合した、唯一無二のコラボレーション空間です。

1.5mのfatBottleがお出迎え庭園のあちこちでくつろぐfatBottleたちコラボレーション限定商品も多数販売フェスティバルウォークでのお買い上げ額に応じた限定交換特典

《Festival Walk SOU・SOU × fatBottleland - THE GARDEN STORY》

開催期間：2026年2月5日～3月1日／ 開催時間：11:00～21:00

会場：フェスティバル・ウォーク（又一城）LG2階

https://www.festivalwalk.com.hk/en

【会社概要】

日本の四季や風情をポップに表現したテキスタイルデザインを製作する京都のブランド。『新しい日本文化の創造』をコンセプトに、伝統的な素材や技法を積極的に用いながらも、現代のライフスタイルに寄り添うものづくりを展開。地下足袋や和服、和菓子や家具など、多岐にわたるアイテムを製作・販売。また、様々な分野の企業とのコラボレーションによって、日本のテキスタイルデザインの可能性を広げている。

