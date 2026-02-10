grounds、タイ発ブランド「SCULPTURE」およびタイを拠点とするアーティストTintin Cooperとのコラボレーションシューズを発売

株式会社FOOLSJEWELRY x Tintin Cooper02 | STOMP LORD BROWNJEWELRY x SCULPTURE02 | HEARTLESS BLACK

株式会社FOOLS（本社：東京都渋谷区、代表取締役：金丸拓矢）が運営する「grounds（グラウンズ）」は、タイ・バンコクを拠点に活動するブランド「SCULPTURE（スカルプチャー）」およびアーティスト「Tintin Cooper（ティンティン・クーパー）」とのコラボレーションシューズを2026年2月13日に発売いたします。本コラボレーションは、2025年12月2日にタイ・バンコクで開催されたgrounds主催のアートイベント「groundscolere Bangkok 001」にて初披露されたものです。同イベントで先行発売されていた本シューズを、このたび日本でも販売開始いたします。また、同イベントで展示された、groundsのためにオリジナルで制作されたTintin Cooperによる絵画作品をgrounds STORE 003にてご覧いただけます。

SCULPTURE

SCULPTURE

アントワープ王立芸術アカデミーを卒業したデザイナー Ek Thongprasert（エック・ソンプラサート） によって 2017年に設立された、バンコクを拠点に活動するブランド。クラシックアートからコンテンポラリーアート、社会的ムーブメント、音楽、ストリートの広告表現など、あらゆるクリエイティブからインスピレーションを受けたライフスタイルブランドです。社会のルールに縛られず、世界の中で“より本当の自分”を見つけようとするすべての人のために、“愛”を込めてつくられたライフスタイルブランドです。

JEWELRY x SCULPTURE01 | HEART HUNTER BLACKJEWELRY x SCULPTURE01 | HEART HUNTER BLACK

アイテム名：JEWELRY x SCULPTURE01 | HEART HUNTER BLACK

価格：48,400円(税込)

サイズ：23cm - 28cm

発売予定日：2月13日（金）

JEWELRY x SCULPTURE02 | HEARTLESS BLACKJEWELRY x SCULPTURE02 | HEARTLESS BLACKJEWELRY x SCULPTURE02 | HEARTLESS PINKJEWELRY x SCULPTURE02 | HEARTLESS PINK

アイテム名：JEWELRY x SCULPTURE02 | HEARTLESS

価格：52,800円(税込)

サイズ：22cm - 27cm

発売予定日：2月13日（金）

Tintin Cooper

Tintin Cooper

バンコクとベルリンを拠点に活動するアーティスト。ペインティング、インスタレーション、デジタルメディアなどを駆使し、シリーズ形式で作品を展開。アセテート、ブラインド、ポリカーボネートへのペインティング、セラミックやアニメーションGIFの制作まで、さまざまな素材を自在に行き来しながら制作しています。

今回のgroundsとのコラボレーションでは、タイに生息する生き物たちをインスピレーション源に、3型のデザインを制作しました。

MOOPIE x Tintin Cooper01 | PUFF FREAKMOOPIE x Tintin Cooper01 | PUFF FREAK

アイテム名：MOOPIE x Tintin Cooper01 | PUFF FREAK

価格：63,800円(税込)

サイズ：23cm - 28cm

発売予定日：2月13日（金）

JEWELRY x Tintin Cooper02 | STOMP LORD BROWNJEWELRY x Tintin Cooper02 | STOMP LORD BROWN

アイテム名：JEWELRY x Tintin Cooper02 | STOMP LORD BROWN

価格：41,800円(税込)

サイズ：23cm - 27cm

発売予定日：2月13日（金）

JEWELRY x Tintin Cooper03 | CONSTRICTOR BLACKJEWELRY x Tintin Cooper03 | CONSTRICTOR GRAY

アイテム名：JEWELRY x Tintin Cooper03 | CONSTRICTOR

価格：39,600円(税込)

サイズ：23cm - 28cm

発売予定日：2月13日（金）

昨年12月、タイ・バンコクにてレセプションイベント「groundscolere Bangkok 001」を開催

今回のコラボレーションシューズの発売に先駆け、groundsは昨年12月、タイ・バンコクにて開催されたレセプションイベント「groundscolere Bangkok 001」を開催しました。本イベントは、2024年よりスタートしたgrounds主催のアートプロジェクト・groundscolere（グラウンズコレル）の活動の一環として行われたものです。

会場では、コラボレーションシューズの発表に加え、今回タッグを組んだアーティスト、Tintin Cooperが、groundsのためにオリジナルで制作した絵画作品も披露されました。

groundscolere Bangkok 001groundscolere Bangkok 001

展示された絵画作品は、コラボレーションシューズと同様に、タイに生息する「エキゾチック」な生き物たちをモチーフとし、透明なアセテートフィルムの上に描かれています。そこには、危険さとユーモアが共存する独特の世界観が表現されています。

Constrictor（コンストリクター）は、東南アジア一帯に広く生息するアミメニシキヘビ。Puff Freak（パフ・フリーク）は、メコン川やチャオプラヤ川に生息するフグ。Stomp Lord（ストンプ・ロード）は、タイ南部に生息するマレーグマへの遊び心あふれるオマージュとなっています。

Tintin Cooperの関心領域である、コミック的な言語表現や動物ミームなどのオンライン・サブカルチャーと、バンコクの混沌としたストリートが放つ荒々しいエネルギー。そのコントラストが、作品を通じて巧みに表現されています

groundscolere Bangkok 001groundscolere Bangkok 001

会場となったギャラリーは、王宮の目の前に位置する築100年以上の歴史を持つ建物で、かつては高級な海外調度品を扱うデパートとして使用されていました。当時の建築様式を生かした重厚感あふれる空間に、groundsのフューチャリスティックな世界観が融合し、印象的なコントラストを生み出しました。

なお、Tintin Cooperによる絵画作品は、コラボレーションシューズの発売と同日の2026年2月13日より、grounds STORE 003にて展示予定です。

groundscolere

2024年12月に始動したgroundsが手がける新プロジェクト「groundscolere（グラウンズコレル）」は、アートとファッションを融合させながら未来の人間像を提案することを目的にしたプロジェクト。今後国内外のさまざまなアーティストとコラボレーションし、実験的なアート制作を通じて、ファッションの枠を超えた新たな価値観を発信します。

grounds

「grounds」は”LEAP GRAVITY”を掲げ、「人間と重力（地球）の関係に変化をもたらすこと」「人間と重力（地球）の接点であるアウトソールと地面を中心とした人間像作り」をコンセプトとした、ソールの形状が特徴的なブランドです。SS 25より、パリファッションウィークでのコレクション発表を開始。現在22カ国、145店舗で販売しています。

「grounds」公式オンラインストアURL：https://grounds-fw.com

「grounds」公式インスタグラムURL：https://www.instagram.com/grounds.official/

株式会社FOOLS

2019年3月に設立。「ファッションブランドのあり方を未来へと前進させる」というミッションを掲げ、業界に改革を促し顧客に新しい選択肢を提案し続けるフットウェアブランドを企画運営しています。