【ロイズ】新千歳空港限定のカプセルトイに「雪だるまチョコ」モチーフの新作チャームが登場！チョコレートとセットで冬のお土産に。

株式会社ロイズコンフェクト

株式会社ロイズコンフェクト（北海道札幌市）は、北海道の空の玄関口・新千歳空港3階にあるロイズ チョコレートワールド限定で、2026年2月4日よりカプセルトイの新商品「ロイズ チョコレートワールド ロイズ雪だるまチョコカラフルコレクション」を販売開始しました。

ロイズ チョコレートワールド ロイズ雪だるまチョコカラフルコレクション

雪だるまの形が可愛らしいロイズ チョコレートワールドの人気商品「ロイズ雪だるまチョコ」をモチーフにした、ミニチュアサイズのチャーム。帽子とマフラーの色が異なる全10色のラインナップです。

商品名：ロイズ チョコレートワールド ロイズ雪だるまチョコカラフルコレクション

価 格：1回 税込500円（本体価格454円）

種 類：全10種類

※販売状況は変更になる場合がございます。

＼カプセルトイとセットでお土産に♪「ロイズ雪だるまチョコ」もチェック！／

ロイズ雪だるまチョコ

左：ロイズ雪だるまチョコ[ラズベリークリーム] 右：ロイズ雪だるまチョコ[ストロベリークリーム]

いちごの香りがさわやかなクリームをミルクチョコレートで包み、さらにホワイトチョコレートでコーティングした「ロイズ雪だるまチョコ[ストロベリークリーム]」をはじめ、イタリアンデザート「ティラミス」をイメージした味わいやほろ苦い抹茶の味わいなど、キュートな見た目ながら、個性豊かなフレーバーが揃う「ロイズ雪だるまチョコ」。

期間限定で帽子やマフラーがカラフルな「ロイズ雪だるまチョコ[ストロベリークリーム]」も販売中。ぜひ、北海道の旅の思い出にどうぞ。

商品名：ロイズ雪だるまチョコ 各種

価 格：各税込405円（本体価格 各375円）

内容量：1本

好評販売中のカプセルトイ【ロイズ チョコレートワールド限定】

▼ロイズ チョコレートワールド ミニチュアチャーム

ロイズ チョコレートワールドで人気の「ロイズポップチョコ」と「ロイズ雪だるまチョコ」のかわいいミニチュアチャーム。北海道のお土産としてチョコレートと一緒にプレゼントするのもおすすめです。

商品名：ロイズ チョコレートワールド ミニチュアチャーム

価 格：1回 税込500円（本体価格454円）

種 類：全5種類

▼ロイズ チョコレートワールド エコバッグ

「ロイズポップチョコ」や「ポテトチップチョコレート」をデザインしたカラフルなエコバッグ。折り畳むとコンパクトに収納ができ、持ち運びにも便利です。

商品名：ロイズ チョコレートワールド エコバッグ

価 格：1回 税込500円（本体価格454円）

種 類：全5種類

▼ロイズ チョコレートワールド プルバック飛行機

「ロイズポップチョコ」のクマを乗せた、後ろに引っ張り手を離すと前に進むプルバック式の飛行機のおもちゃ。飛行機のサイズは約6.5cm、デザインは5種類です。

商品名：ロイズ チョコレートワールド プルバック飛行機

価 格：1回 税込500円（本体価格454円）

種 類：全5種類

ロイズ チョコレートワールドについて

住 所：千歳市美々 新千歳空港ターミナルビル 3F スマイル・ロード

営業時間：ショップ・ミュージアム 8：00～19：00（パンの販売は9:00～）

ファクトリー 8:30～17：30（不定休）

※諸事情により営業時間の変更や臨時休業となる場合がございます。営業状況は当社公式ホームページの店舗情報でご確認ください（ https://www.royce.com/brand/shop/detail/?no=111 )。

国内空港初の空港内チョコレート工場・ミュージアム・ショップ・ベーカリーを併設しています。ショップではポップでかわいい見た目の同店限定商品が約100種類並び、ベーカリーではナッツが香るチョコペーストと板チョコレートをまるごと1枚挟んだ「グテ」などチョコレートにこだわったパンもあり、北海道旅行のお土産として人気です。新千歳空港へお越しの際はぜひお立ち寄りください。

ミュージアムファクトリーロイズポップチョコグテ

【ロイズ公式オンラインショップ】https://www.royce.com

【Instagram ＠royce_jp】https://www.instagram.com/royce_jp/

【Instagram ＠royce.chocolate_jp】https://www.instagram.com/royce.chocolate_jp/

【Facebook】 https://www.facebook.com/chocolate.royce

【LINE公式アカウント】https://lin.ee/kQaeuHU