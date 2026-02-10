消防・自衛隊・行政が連携体験型「防災体験フェスタ」をホームセンターバロー北方店で開催!

株式会社バローホールディングス

ホームセンターバロー北方店は、2026年2月21日（土）10時から16時まで、地域の防災意識向上を目的とした体験型イベント「防災体験フェスタ」を開催します。岐阜県、防災関係機関、消防、自衛隊、民間企業などが連携し、子どもから大人、ペット同伴の来場者まで幅広く防災を学べる参加無料イベントです。実際の震度7相当を体験できる地震体験車や、災害救助犬のデモンストレーションなど、体験を通じて『もしも』に備える機会を提供します。

■開催概要

イベント名：防災体験フェスタ

日時：2026年2月21日（土）10:00～16:00

会場：ホームセンターバロー北方店（岐阜県本巣郡北方町）

参加費：無料

主催：ホームセンターバロー北方店

協力：岐阜県防災課、北方町および北方町防災課、本巣消防、自衛隊、日本動物介護センター ほか協力企業各社

■開催イベント

地震体験車による震度7相当の揺れ体験や、災害救助犬による要救助者捜索デモンストレーションを実施

子ども用消防服を着ての消防車撮影会、防災ゲーム、スタンプラリーなど家族で学べる企画

ペットの災害時同行避難訓練を実施し、ペット防災を実践的に紹介

発電機やポータブル電源の実演相談会、最新バッテリー機器展示、耐震ブレーカー実演

長期保存可能な防災食の試食企画を実施

■開催の背景

近年、全国各地で地震や豪雨災害が頻発しており、家庭や地域における防災意識の向上が重要視されています。ホームセンターバロー北方店では、地域の暮らしを支える店舗として、防災を身近に感じてもらう機会を提供するため、本イベントを企画しました。行政・消防・自衛隊・企業が連携し、買い物の場を“防災を学ぶ場”として地域に還元します。