【福岡県八女】親子で楽しむ謎解きイベント『うつろの箱雛』開催

福岡県八女市にある伝統的建造物群保存地区（以下、伝建地区）の福島地区・黒木地区を舞台に、まち歩き型謎解きイベント『うつろの箱雛 ～福島・黒木、消えた人形～』を2026年2月15日（日）～3月15日（日）に開催します。

参加者は受付で配布される解答用紙を手に、両地区の町並みを実際に歩きながら、物語の登場人物として謎を解き進めます。参加費無料・事前申込不要で、所要時間は1エリアあたり約60～90分を想定しています。※福島・黒木の両地区を巡る場合は車移動が必要（約25分）。

本企画は、八女市地域おこし協力隊・三輪知也が中心となって制作してきた「まち歩き謎解き」シリーズの第4弾。今回は八女ならではの箱雛を題材に、ひな祭りシーズンに合わせて実施することで、2つの伝建地区の魅力と違いを“体験”として届け、回遊性と認知の向上につなげます。

1. 開催の背景

八女市には、江戸～明治期の町家や蔵が残る福島地区と、落ち着いた町並みが広がる黒木地区という、2つの伝建地区があります。一方で、市内外では「伝建地区が2つあること」や、それぞれの雰囲気の違いまで含めた魅力が十分に知られているとは言えません。

また、歴史的な町並みは見どころが点在しやすく、初めて訪れた方ほど「どこをどう巡ればいいか」が分かりにくいという課題もあります。

本イベントでは、参加者が目的地探しではなく、物語を追う中で自然と町を巡る導線を設計しました。さらに、ひな祭りシーズンに合わせ、八女ならではの箱雛を物語の核に据えることで、歴史的景観と季節行事を掛け合わせた来訪動機づくりを目指します。

2. イベントの内容

『うつろの箱雛』は、福島地区・黒木地区の町並みを実際に歩きながら楽しむ、周遊型の謎解きイベントです。

ストーリー概要

『その箱雛は、長いあいだ受け継がれてきた。

母から娘へ。娘から孫へ。

ふたを開ける手が変わるたび、少女たちは大きくなっていった。

けれど、いつしか箱雛は物置のすみに置かれたままになった。

そして今年。何十年ぶりに箱を開けると――

……中はからっぽだった。

お雛様とお内裏様が、いない。

残っていたのは、謎が書かれた紙だけ』

参加者は物語の登場人物のひとりとなり、町の各所に残された手がかりをたどりながら、消えた人形の足取りを追い、人形がなぜ消えたのかを謎解きで明らかにしていきます。

参加方法

期間中に、下記いずれかの受付へお越しください。受付で解答用紙を配布します。（物語導入・問題・地図を掲載）

福島エリア：八女市茶のくに観光案内所／横町町家交流館

黒木エリア：旧松木家住宅

難易度・所要時間

謎解き初心者や、小学生以上の親子でも取り組みやすい難易度を想定

所要時間：1エリアあたり約60～90分。福島・黒木間、車で約２５分。

途中で店舗やカフェに立ち寄りながら散策する楽しみ方も可能です

参加条件

参加費：無料

事前申込：不要（配布物の在庫状況により、受付を早期終了する場合があります。最新情報は（Instagramなど）で案内します。）

3. 企画責任者コメント

八女の町並みを歩いたとき、「歴史や文化が景色として残っているのに、まだ知られていない魅力が多い」と感じました。地域おこし協力隊として福島・黒木の歴史や文化を学び、その面白さを体験として届ける方法として、まち歩き型の謎解きを制作してきました。

今回の『うつろの箱雛』では、八女ならではの箱雛を物語の軸に据え、初めて訪れる方でも自然に町を巡れる導線を設計しています。歩くほどに町の表情が変わり、二つの伝建地区の違いも体感できる内容です。

この取り組みで得た知見は、今後、八女市以外の地域でも、歴史や文化を大切にしながら魅力を伝える企画づくりに活かしていきたいと考えています。

（八女市地域おこし協力隊 三輪 知也）

日本一の石灯ろう八女福島の白壁の町並み

4. 取材向け情報

インタビュー：企画者（地域おこし協力隊・三輪）へのインタビュー、制作の裏側、地域活性化への想いなど対応可能。

撮影イメージ：参加者が白壁の町並みを歩く様子、地図を囲んで相談する親子・ペア、受付での配布シーンなど

季節性：ひな祭りシーズン、箱雛文化を題材

5. イベント詳細

イベント名：うつろの箱雛～福島・黒木、消えた人形～

開催期間：2026年2月15日（日）～2026年3月15日（日）

開催時間：各日10：00～17：00

会場・エリア：福岡県八女市 福島地区／黒木地区（重要伝統的建造物群保存地区）

受付・スタート地点：

福島エリア：八女市茶のくに観光案内所、横町町家交流館

黒木エリア：旧松木家住宅

参加対象：子どもから大人まで（小学生以上推奨）

参加費：無料

所要時間：1エリアあたり約60～90分

参加方法：事前申込不要／受付で解答用紙配布

主催：雛の里 八女ぼんぼりまつり実行委員会

企画・制作：八女市地域おこし協力隊 三輪 知也（cre@!〈クリアット〉）

6. 問い合わせ先

事務局：八女市観光振興課 TEL：0943-23-1192

Instagram：福岡県八女市謎解きイベント『うつろの箱雛』（nazotoki_yame）

うつろの箱雛ポスター