トヨタ・モビリティ基金、東大OEGsと共同実施の「Good Life on Earth」において、高校生・高専生・大学1-2年生向け「『好き』を見つけるワークショップ」を実施します

一般財団法人トヨタ・モビリティ基金（理事長：豊田章男、Toyota Mobility Foundation、以下「TMF」）は、東京大学 One Earth Guardians育成機構（OEGs 、東京都文京区）と共に、アイデア実現支援プログラム「Good Life on Earth」を実施しています。この度、Good Life on Earth主催で、全国の高校生・高専生・大学1-2年生を対象とした「『好き』を見つけるワークショップ|Career Acceleration Program SPARK」を開催し、参加者を募集します。

「キャリア」と聞くと、“就職”や“資格”、“技能”を思い浮かべる人も多いかもしれません。

でも、キャリアは本来、生き方そのもの。

いちど立ち止まって、自分の内面に目を向けながら、あなたの中にある「好き」を見つけ、追求するための一歩を踏み出してみませんか？

「『好き』がまだ分からない」「将来が漠然としている」--そんな状態でも大丈夫。

この時間を通して、自分の“現在地”を知り、次の一歩を具体的に描くことを目指します。

■プログラム内容（KNOW → THINK → ACT）

以下の3つのステップで進めます。

KNOW｜視野を広げる

多様な生き方がある（あっていい）ことを知り、「好き（やりたいこと）」の見つけ方を学びます。

THINK｜自分に向き合う

脳に汗をかきながら「自分」について問い、分析し、整理し、言語化します。

ワークや参加者同士のディスカッションを通じて、自分の考えを深めていきます。

ACT｜発信する、実行する

他者に話してみる、具体的な行動に落としてみるなど、思考を“次の一歩”につなげます。

■こんな人におすすめ- 「好き」や「やりたいこと」を見つけたい- 就職や肩書きではなく、「自分らしい生き方」を考えてみたい- 誰かと話しながら、考えを整理してみたい■実施概要

イベント名

「好き」を見つけるワークショップ | Career Acceleration Program SPARK

開催日時

2026年3月14日（土）14:00-17:00

形式

オンライン＠Zoom

費用

無料

対象

高校生・高専生・大学1-2年生

応募受付期間

2026年2月9日（月）～2月23日（月・祝）

申し込み先

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2Vsnxni9QFO6we-dpMuMw16PpROMeilrUZWxGokBGn_UvHQ/viewform?usp=header

※フォームの内容を基に選考を実施し、3月5日頃に参加の可否をご連絡いたします。

主催

Good Life on Earth ―すべての生命が共存できる地球のために(https://www.one-earth-g.a.u-tokyo.ac.jp/gle/)

トヨタ自動車は創業以来、お客様、ビジネスパートナー、従業員、そして地域社会等、全てのステークホルダーを尊重しながら、自動車を通じた豊かな社会づくりを目指して事業活動を行なっています。そして、より公益的な活動を行うことを目的に、2014年8月、TMFを設立しました。 TMFでは、モビリティを通じた豊かな社会づくりへの貢献に向けて、世界中で移動課題への対応をはじめとした幅広いプロジェクトに取り組んでいます。