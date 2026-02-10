リチウム市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年01月29に「リチウム市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。リチウムに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
リチウム市場の概要
リチウム市場に関する当社の調査レポートによると、リチウム市場規模は 2035 年に約 287.5億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の リチウム市場規模は約 86.5億米ドルとなっています。リチウムに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 12.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKIアナリティクスの専門家によると、リチウム市場シェアの拡大は、世界中で電気自動車（EV）の普及が進んでいることが要因となっています。リチウムは、高いエネルギー密度、急速充電、長寿命といった特性からEVバッテリーに広く使用されており、乗用車、バス、二輪車、商用EVにとって不可欠な素材です。国際エネルギー機関（IEA）によると、2024年には世界のEV販売台数が17百万台に達し、高性能リチウムバッテリーへの需要が高まっています。
リチウムに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/lithium-market/81593
しかし、リチウムの生産および精製に伴う高コストが、今後数年間の市場成長を抑制すると予想される。リチウムの抽出と精製には多大なエネルギーと資金が必要となるため、全体的なコストが上昇する可能性があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341428/images/bodyimage1】
リチウム市場セグメンテーションの傾向分析
リチウム市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、リチウムの市場調査は、タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、生産別と地域別に分割されています。
リチウム市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-81593
当社のリチウム市場調査では、市場をリチウムカーボネート、水酸化リチウム、金属リチウム、その他に分類しています。中でもリチウムカーボネートは、電池やその他の産業における主要なアプリケーションにより、2035年末までに38%という圧倒的な市場シェアを占めると予測されています。米国地質調査所（USGS）によると、2023年の電池グレードのリチウムカーボネートの平均価格は1トンあたり46,000米ドルで、2022年から32%下落しました。これは、価格の下落と需要の増加を反映しています。
リチウムの地域市場の見通し
リチウム市場調査では、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東とアフリカの地域別成長に関する情報も取り上げています。これらの地域のうち、アジア太平洋地域市場は予測期間中に最大のシェアである68.5%を占め、同時期に14.5%という最速の成長率を記録すると予想されています。中国、インド、韓国、日本における電気自動車（EV）の大規模生産、地域各地でのリチウム生産工場の増加、そして先進的なリチウムイオン電池開発への投資拡大といった要因が、市場成長を牽引しています。
