日本の歯科消耗品市場に関する需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年2月に「日本の歯科消耗品市場：製品別（歯科用バー、ホワイトニング材料、歯科用バイオマテリアル、歯科麻酔薬、クラウンおよびブリッジ、歯科インプラント、その他）、治療別（矯正歯科、歯内療法、歯周治療、補綴歯科）、材料別（金属、ポリマー、セラミックス、バイオマテリアル）、エンドユーザー別（歯科病院・歯科クリニック、歯科技工所、その他）―市場分析、動向、機会および予測、2025年～2035年」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、日本の歯科消耗品市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本の歯科消耗品市場概要
日本の歯科消耗品市場は、修復材料、印象材、感染管理用品、矯正歯科用消耗品、歯科インプラントなど、一般的から高度な歯科治療に用いられる幅広い製品で構成されている。日本では、口腔衛生に対する高い意識、高齢化の進展、そして高水準の歯科医療が、これら製品に対する安定した需要を支えている。予防歯科が広く実践されていることにより、クリーニングやプロフィラキシス用消耗品の使用が増加している。また、歯の色調に近い修復材料や生体適合性インプラントなど、材料技術の進歩も市場形成に大きな影響を与えている。さらに、整備された医療制度と審美歯科に対する嗜好の高まりが、全国の歯科クリニック、病院、専門歯科センターにおける歯科消耗品の継続的な成長を後押ししているのである。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本の歯科消耗品市場規模は2025年に12億米ドルを創出したことが確認されている。さらに、同市場は2035年末までに25億米ドルの収益規模に達すると予測されている。日本の歯科消耗品市場は、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約8.2％で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038331
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341351/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本の歯科消耗品市場分析によれば、日本の歯科消耗品市場規模は、予防的口腔ケアへの関心の高まり、歯科機器および材料における技術開発の進展、高齢化の進行と口腔健康ニーズの増大、ならびに技術革新と歯科サービスの拡充を背景として拡大すると考えられる。日本の歯科消耗品市場における主要企業としては、タカラベルモント、マニー株式会社、株式会社ヨシダ、株式会社モリタ、GC株式会社、Dentsply Sirona, Inc、3M Co、KaVo Dental Systems Japan、Dentech Corporation、三井物産などが挙げられる。
目次
● 日本の歯科消耗品市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本の歯科消耗品市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品別、治療別、材料別、エンドユーザー別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の歯科消耗品市場セグメンテーション
● 製品別：
○ 歯科用バー、ホワイトニング材料、歯科用バイオマテリアル、歯科麻酔薬、クラウンおよびブリッジ、歯科インプラント、その他
