ドリリングジャー市場：世界調査レポート―需要、シェア、メーカー、規模、成長、動向、展望（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年2月に「ドリリングジャー市場：タイプ別（機械式ドリリングジャー、油圧式ドリリングジャー、その他）、用途別（垂直掘削、水平掘削、傾斜掘削、方向性掘削、長距離掘削）、エンドユーザー別（石油産業、天然ガス産業、シェールガス産業、その他）―世界市場分析、動向、機会および予測、2025年～2035年」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、ドリリングジャー市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
ドリリングジャー市場概要
ドリリングジャーは、石油・ガス掘削作業において、スタックしたドリルストリング構成部品を解放するために強力な機械的衝撃を与える坑内用の特殊工具である。ドリルストリングの一部として組み込まれ、引張または圧縮によってエネルギーを蓄積し、それを瞬時に解放することで強い衝撃力を発生させる仕組みである。この衝撃により、差圧、切粉の堆積、坑井の不安定性などが原因で固着したパイプ、工具、またはアセンブリを解放することが可能となる。ドリリングジャーには、作動方式に応じて油圧式および機械式の種類が存在する。非生産時間の削減や高コストなフィッシング作業の回避を実現することから、ドリリングジャーは掘削効率、安全性、ならびに坑井建設全体の性能向上において重要な役割を担っている。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、ドリリングジャー市場規模は2025年に16億米ドルを創出したことが確認されている。さらに、同市場は2035年末までに28億米ドルの収益規模に達すると予測されている。ドリリングジャー市場は、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約5.9％で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なドリリングジャー市場分析によれば、同市場規模は、石油・ガス探査活動の活発化、掘削機器における技術進歩、世界的な掘削活動の増加、ならびに技術革新を背景として拡大すると考えられる。ドリリングジャー市場における主要企業としては、NOV（National Oilwell Varco）、Schlumberger、Weatherford International、Baker Hughes、Halliburton、Sledgehammer Oilfield Services、Drillmore International、Bico Drilling Tools、Aker Solutions、Varel Internationalなどが挙げられる。
また、本ドリリングジャー市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国別の詳細な分析が含まれている。さらに、本調査レポートでは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細分析も提供している。
目次
● ドリリングジャー市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界のドリリングジャー市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）に関する需要および機会分析（日本を含む国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、用途別、エンドユーザー別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038330
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/341350/images/bodyimage1】
