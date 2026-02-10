LEO（低軌道）衛星市場規模・シェアレポート、成長およびメーカー動向（2025年～2035年）
KD Market Insightsは、「LEO（低軌道）衛星市場：将来動向および機会分析 ― 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発表を嬉しくお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
市場概要
LEO（低軌道）衛星は、地球から約300～2,000kmの高度で運用され、静止軌道衛星よりもはるかに地表に近い位置にあります。この近接性により、低遅延通信、高いデータスループット、広範なカバレッジが可能となり、ブロードバンドインターネット、地球観測、ナビゲーション、防衛、IoT接続に最適です。近年、LEO衛星市場は、ニッチな科学・軍事用途から、商業的にスケーラブルなコンステレーション型産業へと変貌を遂げています。
数百～数千機の小型衛星で構成されるメガ・コンステレーションの登場は、世界の宇宙経済を大きく変革しました。打ち上げコストの低下、衛星部品の小型化、ソフトウェア定義型ペイロードの進歩が、LEO配備を加速させています。その結果、LEO衛星は、特に十分なインフラが整っていない遠隔・過疎地域における、グローバルなデジタル包摂を実現する重要な基盤と見なされています。
市場規模およびシェア
世界のLEO衛星市場は、衛星製造、打ち上げサービス、地上インフラ、接続サービスを含めて、約150億～180億米ドルと推定されています。今後10年間で年平均成長率（CAGR）12～15％の堅調な成長が見込まれています。
北米は、商業衛星コンステレーションや防衛プログラムへの多額の投資により、最大の市場シェアを占めています。欧州は、地球観測や安全保障通信分野での強い関与によりこれに続き、アジア太平洋地域は、中国、インド、日本からの投資拡大を背景に、最も高い成長率を示しています。用途別では、衛星通信およびブロードバンドサービスが最大のシェアを占め、次いで、高密度なLEOコンステレーションによる高頻度観測が可能な地球観測・リモートセンシングが続いています。
主要成長要因
・世界的なブロードバンド需要：LEO衛星は、遠隔地や農村部において高速・低遅延インターネットを提供します。
・打ち上げコストの低下：再使用型打ち上げ機やライドシェアミッションにより、配備コストが大幅に削減されています。
・小型化および量産化：小型衛星プラットフォームが製造コストを低減し、開発サイクルを短縮します。
・防衛および安全保障ニーズ：政府は、監視、通信、レジリエンス確保のためにLEOコンステレーションへの依存を強めています。
・IoTおよびデータ駆動型用途：LEO衛星は、資産追跡、環境モニタリング、スマートインフラを支援します。
市場セグメンテーション
用途別
・衛星ブロードバンドおよび通信
・地球観測およびリモートセンシング
・ナビゲーションおよび測位
